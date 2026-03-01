Ce urmează în Iran? O publicație de opoziție din exil despre viitorul Iranului

Moartea ayatollahului Ali Khamenei a fost anunțată de Donald Trump și de oficiali iranieni. Iranul nu a ieșit public cu o declarație despre soartea liderului suprem, iar unele publicați semi-oficiale au insistat că el este în viață.

Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană și o agenție de știri digitale multilingvă cu sediul în Londra, prezintă citând surse care au vorbit sub protecția anonimatului pașii care urmează să fie îndepliniți în Iran dacă moartea ayatollahului se confirmă.

Potrivit celor care au vorbit cu Iran International, structura de comandă rămasă a Gărzilor Revoluționare (IRGC) încearcă să finalizeze decizia în următoarele ore, mai precis până în dimineața zilei de duminică, 1 martie. Israelul a anunțat uciderea în atacurile de dimineață a comandantului IRGC, Mohammed Pakpour.

Sursele au afirmat că, în contextul atacurilor aeriene în curs, nu este posibilă convocarea unei sesiuni a Adunării Experților, organismul constituțional responsabil de alegerea Liderului Suprem. Drept urmare, IRGC insistă ca numirea următorului lider să aibă loc în afara procedurilor prevăzute de lege.

Rapoartele primite de Iran International indică, de asemenea, că, în urma uciderii lui Khamenei în atacurile comune ale SUA și Israelului, haosul și confuzia s-au intensificat în cadrul structurilor de securitate și militare ale Republicii Islamice.

Sursele spun că o parte din lanțul de comandă a fost perturbat, transmiterea ordinelor și coordonarea operațională întâmpinând dificultăți. Acest lucru ar putea complica și mai mult luarea deciziilor pe teren și gestionarea crizelor în următoarele ore și zile.

Informațiile primite de Iran International sugerează, de asemenea, că unii comandanți militari și personalul de rang inferior au evitat să se prezinte la bazele și centrele militare.

Potrivit surselor Iran International, această reticență provine din îngrijorarea cu privire la continuarea atacurilor SUA și Israelului și la riscul ca facilitățile de comandă și sprijin să fie ținta atacurilor.

IRGC este, de asemenea, profund îngrijorat de faptul că, începând de duminică, oamenii din diferite părți ale țării ar putea ieși în stradă, declanșând potențial un nou val de adunări și proteste. De altfel, Donald Trump și Benjamin Netanyahu au îndemnat poporul iranian să preia puterea după eliminerea actualei conduceri.