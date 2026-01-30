Ce va face Vitalie Cojocari după plecarea de la Euronews: „Analize politice și socio-economice”. Unde?

Jurnalistul Vitalie Cojocari și-a ancheiat colaborarea cu Euronews România, la patru ani după ce acesta s-a alăturat postului de știri venind de la PRO TV. În anunțul de despărțire, Euronews redă și o declarație a lui Cojocari privind planurile sale de viitor.

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online. În plus, vreau să dezvolt şi produse video pentru online, YouTube, Facebook şi alte platforme, unde voi realiza analize politice şi socio-economice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda şi alte domenii de actualitate”, a declarat jurnalistul.

Cojocari realizat la Euronews emisiunea „Lumea lui Vitali” în intervalul 19-20.00, iar anterior lucrase 17 ani la PRO TV, ca reporter.

Lansată în mai 2022, televiziunea Euronews România operează în România în urma unui parteneriat semnat cu Universitatea Politehnică București.