Sari direct la conținut
Actualitate

Ce va face Vitalie Cojocari după plecarea de la Euronews: „Analize politice și socio-economice”. Unde?

HotNews.ro
Ce va face Vitalie Cojocari după plecarea de la Euronews: „Analize politice și socio-economice”. Unde?
foto: Euronews.ro

Jurnalistul Vitalie Cojocari și-a ancheiat colaborarea cu Euronews România, la patru ani după ce acesta s-a alăturat postului de știri venind de la PRO TV. În anunțul de despărțire, Euronews redă și o declarație a lui Cojocari privind planurile sale de viitor.

„Voi continua să-mi dezvolt comunitatea online. În plus, vreau să dezvolt şi produse video pentru online, YouTube, Facebook şi alte platforme, unde voi realiza analize politice şi socio-economice pe subiecte care au definit constant activitatea mea editorială, dar voi aborda şi alte domenii de actualitate”, a declarat jurnalistul.

Cojocari realizat la Euronews emisiunea „Lumea lui Vitali” în intervalul 19-20.00, iar anterior lucrase 17 ani la PRO TV, ca reporter.

Lansată în mai 2022, televiziunea Euronews România operează în România în urma unui parteneriat semnat cu Universitatea Politehnică București.

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro