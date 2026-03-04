Ani la rând, în România s-a vorbit despre serviciile publice digitale ca despre o promisiune a viitorului – promisiunea unor interacțiuni mai simple între stat și cetățeni, mai puțină birocrație, mai mult timp câștigat și o viață mai simplă pentru contribuabili. În realitate însă, mulți oameni încă fac drumuri între instituții, depun aceleași documente de mai multe ori și trebuie să demonstreze lucruri pe care statul le știe deja.

2026 este anul în care aceste disfuncții sunt corectate structural: Cloudul Privat Guvernamental devine operațional și va pune bazele unui administrații în care instituțiile pot dezvolta servicii publice digitale care comunică între ele și care simplifică în mod real viața cetățenilor.

De la concept la realitate – un proiect amplu, construit prin viziune și colaborare

Multe servicii publice funcționează încă pe baza unor sisteme IT vechi și costisitoare. Acest lucru generează ineficiență și conduce la absența unor standarde adecvate de securitate cibernetică, precum și la lipsa interoperabilității și a schimbului de date între sisteme.

În cadrul componentei de Cloud Intern, Metaminds, împreună cu partenerii săi, a implementat o soluție IT complexă, formată din peste 1.000 de componente esențiale, incluzând infrastructură hardware, aplicații software și procese complete de implementare: instalare, configurare și punere în funcțiune. Toate acestea au fost integrate prin soluții software avansate de automatizare și management, care permit furnizarea de servicii publice digitale.

Soluțiile au fost configurate conform cerințelor Serviciului de Telecomunicații Speciale, instalate și distribuite în cele patru centre de date situate în București, Timiș, Brașov și Sibiu – pentru a se asigura continuitatea operațională la nivel național.

Cum contribuie Cloudul Guvernamental la dezvoltarea de servicii publice digitale simple și sigure, pentru cetățeni?

Cloudul Guvernamental va oferi cadrul în care instituțiile pot dezvolta în mod coerent servicii publice, având la bază următoarele principii: interoperabilitate, buna guvernanță a datelor, securitate cibernetică integrată și scalabilitate.

Serviciile digitale simple și eficiente se bazează pe date corecte și actualizate, administrate după reguli clare, într-un cadru transparent și securizat. Utilizând un model clar de guvernanță a datelor, Cloudul Privat Guvernamental al României va asigura un nivel ridicat de protecție și reziliență, consolidând încrederea în modul în care statul administrează datele cetățenilor. În practică, respectarea acestor standarde și principii va duce la implementarea de servicii publice online mai rapide, transparente și ușor de utilizat.

Succesul acestor demersuri depinde însă de capacitatea instituțiilor de a gestiona întregul proces, de la definirea clară a obiectivelor și implementarea soluțiilor conform acestor obiective, până la operarea eficientă a sistemelor implementate, îmbunătățirea continuă și măsurarea impactului concret asupra vieții oamenilor.

Efortul specialiștilor din spatele tehnologiei

Pentru implementarea unei soluții tehnice cu o arhitectură atât de complexă a fost necesar efortul a zeci de ingineri și specialiști din cadrul echipelor implicate (arhitecți cloud, ingineri, experți în securitate), care au lucrat în colaborare cu specialiștii instituției beneficiare – Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru integrarea și operaționalizarea infrastructurii la nivel național.

Succesul unui proiect atât de amplu demonstrează încă o dată că transformarea digitală poate fi realizată eficient, doar în condițiile existenței unei guvernanțe clare, a unor obiective măsurabile, respectiv a unor standarde și reguli bine definite, obligatorii în procesul de implementare.

„Acest proiect reflectă capacitatea echipei noastre de a gestiona implementarea unor soluții complexe cu un impact major în serviciile publice digitale pentru cetățeni. În tot acest proces, ne-am aliniat permanent la standardele înalte de calitate impuse de proiect și beneficiar. Toate acestea confirmă atât expertiza tehnică ridicată, cât și implicarea, responsabilitatea, profesionalismul cu care echipa noastră a abordat fiecare pas din implementarea acestui proiect.”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds.

Cloudul Privat Guvernamental va aduce o serie de beneficii clare:

Facilitarea interoperabilității între sistemele informatice ale statului, asigurarea scalabilității și a celor mai înalte standarde de securitate cibernetică, deschizând calea pentru servicii publice integrate și distribuirea sigură a datelor.

între sistemele informatice ale statului, asigurarea scalabilității și a celor mai înalte standarde de securitate cibernetică, deschizând calea pentru servicii publice integrate și distribuirea sigură a datelor. Eficientizarea costurilor operaționale pentru administrația publică – prin eliminarea duplicărilor de infrastructură din întreaga administrație.

pentru administrația publică – prin eliminarea duplicărilor de infrastructură din întreaga administrație. Eliminarea activităților repetitive prin simplificarea modului de lucru și reducerea interacțiunilor care nu sunt necesare.

Minimum 30 de aplicații și sisteme IT&C vor fi migrate în cloud până în iunie 2026

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de beneficiar, împreună cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții, implementează proiectul „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud (MAS IC)”, prin care minimum 30 de aplicații și sisteme IT&C vor fi migrate în cloud până în iunie 2026, Metaminds fiind unul dintre furnizorii de servicii de tehnologie implicați în acest demers. Migrarea va permite instituțiilor publice să facă schimb de date mai eficient, consolidând interoperabilitatea și facilitând accesul cetățenilor la documente și servicii online, într-un mod mai simplu, mai rapid și în condiții sporite de siguranță.

Care sunt actorii principali ai acestui amplu proiect

Implementarea Cloudului Privat Guvernamental este realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în calitate de beneficiar, partener și Autoritate Contractantă, responsabilă de coordonarea proiectului și de administrarea Componentei de Cloud Dedicat, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) – administratorul tehnic și de securitate al componentei interne a Cloudului Privat Guvernamental și Serviciul Român de Informații (SRI)

Serviciul de Telecomunicații Speciale va administra infrastructura de bază și componentele fundamentale ale componentei interne a Cloudului Privat Guvernamental – serviciile de tip Infrastructure as a Service (IaaS) și Platform as a Service (PaaS). Astfel, prin IaaS, instituțiile publice beneficiază de resurse informatice virtualizate – servere, stocare, rețea – livrate într-un mediu securizat și scalabil. PaaS completează acest model, oferind platforme standardizate pentru dezvoltarea, testarea și rularea aplicațiilor informatice ale statului român, facilitând interoperabilitatea și reducând semnificativ timpul de implementare a serviciilor digitale. Astfel, STS găzduiește sisteme IT într-o infrastructură de cloud modernă și performantă, asigurând un cadru tehnologic unitar, eficient și sigur pentru transformarea digitală a administrației publice.

Componenta de Cloud Intern a Cloudului Privat Guvernamental reprezintă o infrastructură de bază a Platformei de Cloud Guvernamentat, implementată de asocierea Metaminds și Trencadis Corp, care pune bazele unei platforme cloud sigure, interoperabile și scalabile, menite să crească eficiența și să conecteze în mod unitar sistemele informatice ale statului.

