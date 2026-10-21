Cea mai mare rețea de cinematografe din România nu difuzează „NAZA”, documentarul israelian despre Gaza. Ce explicație a primit compania care distribuie filmul 

Cinema City, cea mai mare rețea de cinematografe din România, a refuzat să difuzeze documentarul „NAZA”, despre crimele de război comise de armata israeliană în Fâșia Gaza. Reprezentanții Cinema City i-au transmis distribuitorului Bad Unicorn că decizia ține de principiul neutralității companiei. Cum au răspuns reprezentanții Cinema City la întrebările HotNews.

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La ora actuală, filmul rulează în 22 de cinematografe din România, răspândite în 14 orașe din țară. Pe lista oficială publicată de distribuitorul Bad Unicorn se regăsesc și rețele naționale precum Cineplexx și Happy Cinema.

Lipsește, însă, cel mai important nume din domeniu: Cinema City. Firma din spate, Cinema City România SRL, operează, conform datelor de pe propriul site, „30 de multiplexuri, cu 273 de săli şi aproape 48.378 de locuri”.

Distribuitorul este unul dintre cei mai mari din România: Bad Unicorn

HotNews a contactat compania care distribuie documentarul în România, Bad Unicorn SRL. Reprezentanții săi au declarat că au propus filmul tuturor sălilor de cinema din țară. Cinema City nu este singura companie din România care a refuzat difuzarea filmului, dar a fost printre puținele care au oferit și un motiv concret:

„Cinema City este o companie neutră și apolitică, care își păstrează imparțialitatea față de subiectele și opiniile prezentate în producțiile cinematografice. În cazul filmului «Naza», alegerea de a nu-l difuza respectă același principiu și nu reprezintă o poziționare politică sau o evaluare a tematicii ori a mesajului filmului”, le-a transmis Cinema City celor de la Bad Unicorn.

Într-un interviu acordat redacției HotNews în luna octombrie, distribuitorii din România au declarat că unii parteneri din industria filmului au spus că subiectul este „prea politic”, iar alții au considerat că un documentar independent precum „NAZA” nu are „potențial de încasări”.

Răspunsul Cinema City

HotNews le-a solicitat reprezentanților Cinema City un punct de vedere despre decizia de a nu distribui documentarul „NAZA” în cinematografele sale. Compania a răspuns prin agenția de PR Ran Communication, repetând în mare parte mesajul transmis și către Bad Unicorn:



„Cinema City este o companie neutră, apolitică, iar selecția filmelor respectă principiul imparțialității față de subiectele și opiniile prezentate. Decizia de a nu include documentarul «Naza» în program nu reprezintă o poziționare față de tematica acestuia și nu are legătură cu acționariatul companiei. Au mai fost filme sau documentare care nu s-au difuzat la Cinema City. Nici «20 de zile în Mariupol» nu s-a difuzat”, a declarat pentru HotNews Raluca Zamfir, reprezentanta agenției de PR care a răspuns în numele Cinema City.

Ce arată filmul „NAZA”

„NAZA” este un documentar produs de publicația britanică „The Guardian”, fiind regizat de doi jurnaliști de investigații din Israel: Yuval Abraham și Rachel Szor. În 2025, cei doi au câștigat premiul Oscar pentru „No Other Land”, un film israeliano-palestinian care a documentat distrugerea unei comunități din Cisiordania de către armata israeliană.

„NAZA”este filmat pe acoperișurile din Tel Aviv, unde cei doi regizori intervievează 24 de soldați israelieni care au participat la operațiunile militare din Gaza. Militarii vorbesc despre rolul pe care l-au jucat în atacurile israeliene aeriene care, din octombrie 2023 încoace, au ucis zeci de mii de civili palestinieni din enclava palestiniană.

Conform datelor publicate de UNRWA, agenția ONU de Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații din Palestina în Orientul Apropiat, în Fâșia Gaza au murit, în trei ani război, peste 73.000 de persoane. Alte peste 174 de mii au fost rănite.

„Daune colaterale” – premiat la Veneția

Titlul este acronimul unei sintagme care în ebraică înseamnă „daune colaterale” și este folosit de creatorii filmului pentru a desemna numărul de victime civile considerat acceptabil de armata israeliană (IDF) atunci când planifică un bombardament în Gaza.

În septembrie 2026, filmul a primit Premiul Special al Juriului în cadrul Festivalului de la Veneția, fiind ovaționat pentru 25 de minute de spectatori. În Israel, recepția a fost mai puțin caldă. Premierul Benjamin Netanyahu a cerut anchetarea penală a soldaților care apar în documentar, pe motiv că ar fi comis „crime grave împotriva securităţii Israelului”.

Miki Zohar, ministrul culturii, a amenințat că cei doi regizori riscă să-și piardă cetățenia pentru trădarea statului.

Premierul Netanyahu s-a aflat la cârma țării atât în timpul atacurilor teroriste comise de Hamas în octombrie 2023, cât și ulterior, odată ce armata israeliană a început operațiunile militare în Gaza. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui, acuzând că el și regimul pe care-l conduce au comis crime împotriva umanității în Gaza.

Cine deține Cinema City România

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Cinema City România SRL este deținută în proporție de 90% de Cinema City Holding BV, din Olanda, iar compania maghiară I.T. Magyar Cinema KFT controlează restul de 10% din acțiuni. Din 2019, firma este condusă de doi administratori cu domiciliul în Israel: Yakov Borover, cetățean israelian, și Guy Rorlich, cetățean polonez. În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 353 de milioane de lei, adică peste 66 de milioane de euro, și un profit net de 67 de milioane de lei (peste 12,5 milioane de euro).



