Cea mai rece noapte de la începutul acestei ierni. Până la cât au scăzut temperaturile și unde a fost cea mai friguroasă dimineață

Toată țara se află până astăzi, la ora 10.00, sub alertă cod galben de ger, iar noaptea trecută a fost ce mai geroasă de la începutul acestui sezon de iarnă, potrivit meteorologilor. La ora 07.00 dimineața, în mare parte a României s-au resimțit temperaturi de până la -18 grade Celsius. Cel mai frig a fost în Transilvania și zona de munte.

Marți dimineață, este frig sever, cu temperaturi resimțite negative în toată țara, potrivit hărților ANM cu temperatura resimțită.

Conform datelor furnizate de meteorologi, temperaturile resimțite au coborât în majoritatea regiunilor între -10 și -18, iar în zonele montane și în depresiuni s-au înregistrat valori sub -20 grade.

Cele mai scăzute temperaturi resimțite au fost în zona montană înaltă: pe Vârful Omu au fost -22 de grade, iar în masivele Călimani, Ceahlău, Bucegi și Parâng temperaturile au variat între -20 grade și -22 grade.

În Transilvania, a fost deosebit de frig în Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Alba Iulia, care au avut temperaturi resimțite de -15 până la -17 grade.

Cât de frig e la București

În Muntenia și Oltenia, inclusiv în zona Capitalei, temperaturile resimțite au coborât sub -14 grade. Dimineața se circula bine în București, dar cu viteză redusă redusă din cauza gheții.

De altfel, meteorologii au anunțat că și marți, în Capitală, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineața. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4…-2 grade, iar cea minimă de -8…-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

Ce urmează zilele următoare

Potrivit meteorologilor, vremea se încălzi ușor începând de miercuri, însă de la finele săptămânii se va răci din nou.

„O încălzire mai apreciabilă ar fi miercuri, joi și vineri, mai ales pentru partea de sud-vest a țării. Acolo maximele vor începe să tindă spre 8, 10 posibil și 12 grade Celsius. O nouă răcire a vremii este preconizată spre finalul săptămânii, când masa de aer foarte rece dinspre est va reveni, ceea ce va influența mai ales regiunile extracarpatice”, a spus luni meteorologul Mihai Timu, la Antena3.

„Ne așteptăm ca de mâine (marți) până poimâine (miercuri) să se depună chiar 10-15 cm de zăpadă, urmând ca apoi, pe fondul încălzirii, să nu mai avem numai ninsori, ci și precipitații sub formă de lapoviță și chiar ploaie care să favorizeze depunerile de polei, mai ales în jumătatea de nord a țării. Deci, iată că ne așteaptă câteva zile, totuși, cu vreme destul de severă”, a conchis meteorologul.