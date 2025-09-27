Scenariile luate în calcul de autoritățile de la Chișinău pentru ziua alegerilor parlamentare

Autorităţile din Republica Moldova iau în calcul, în contextul alegerilor parlamentare de duminică, scenarii care includ violențe de stradă, acte de vandalism, întreruperea curentului electric, alarme false cu bombă sau atacuri cibernetice. „Scopul unic al tuturor instituţiilor este de a nu admite ca furtul de voturi şi acţiunile de destabilizare ruseşti să devină o lovitură de stat electorală”, a transmis Guvernul de la Chişinău.

Guvernul Republicii Moldova a transmis către jurnaliștii din România că pentru duminică, 28 septembrie, când au loc alegeri parlamentare, autoritățile s-au pregătit pentru mai multe scenarii:

Întreruperi de curent electric

Guvernul de la Chișinău spune că autoritățile s-au pregătit ca în acest scenariu să fie continuat procesul de votare. „În ziua votului, astfel de incidente sunt anunțate de CEC (Comisia Electorală Centrală – n.r.) (…). Furnizorii de electricitate adoptă măsuri în plus și dispun de echipe dedicate disponibile la necesitate în pentru intervenții”.

Alarme false cu bombă

„Tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal. Aceste alerte sunt comunicate de poliție”.

Atacuri cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor

„În 2025, au fost identificate peste 1.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice; autoritățile le contracarează zilnic. CEC, la rândul său, garantează că votul este protejat prin procese-verbale scrise și validat de Curtea Constituțională”.

Scurgeri de date și tentative de manipulare informațională

„Serviciile rusești încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental; autoritățile monitorizează permanent și comunică transparent pentru a evita panica. La necesitate, vom folosi în ziua votului canalul dedicat Prima Sursă”.

Violențe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU

„Este un risc în diminuare, pentru că SIS, IGP și PCCOCS au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție.

În urma perchezițiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro. MAI a mobilizat instituțiile din subordine pentru bună desfășurare a scrutinului”.

De asemenea, poliţia din Serbia a anunțat vineri arestarea unor suspecți acuzați că au instruit protestatari moldoveni şi români în tactici de luptă, înainte de alegerile din Republica Moldova.

O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington, a avertizat că o operațiune planificată de Kremlin are printre scopurile posibile destabilizarea țării și înlăturarea președintei pro-europene Maia Sandu, indiferent de rezultatele scrutinului de duminică.

Acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană

„Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB.

Forțele de ordine sunt mobilizate, au fost făcute ajustări de ultim moment la adresele secțiilor de votare iar observatorii și alegătorii sunt rugați să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii. Poliția va avea o conferință de presă în ziua votului, unde va vorbi despre incidentele înregistrate.

Vorbind de gradul de pregătire a statului, scopul unic al tuturor instituțiilor este de a nu admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină o „lovitură de stat electorală”.

Ce arăta ultimul sondaj

Moldova organizează duminică alegeri parlamentare cu miză mare, care ar putea determina soarta candidaturii sale la aderarea la Uniunea Europeană, pe fondul a ceea ce oficialii au descris ca fiind o campanie subversivă a Rusiei pentru a influenţa votul şi a sabota orientarea pro-occidentală, a scris Reuters.

Ultimul sondaj privind intenția de vot a cetățenilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare de duminică a fost lansat în 24 septembrie, de către iData, cu patru zile înaintea zilei alegerilor.

Blocul de opoziție „Patriotic” este dat câștigător, cu 33,9%, urmat, la foarte mică distanță, de PAS, actualul partid de guvernare, cu 33,6%. Alte două formațiuni au șanse să își trimită reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova, conform sondajului.

Pe lângă Blocul „Patriotic” (care ar obține 41 de locuri) și PAS (cu 40 de mandate), în legislativul Republicii Moldova au șanse să își trimită reprezentanți cei de la Blocul „Alternativa”, cotați cu 9,8% (11 parlamentari), iar formațiunea „Partidul Nostru” cu 7,4% (nouă parlamentari).

Ca să treacă pragul electoral, partidele trebuie să obțină cel puțin 5% dintre voturi, iar blocurile electorale cel puțin 7%.

Două partide excluse din cursă vineri, situație ciudată la AUR Moldova

Vineri, AUR a anunțat că se retrage din cursa electorală. Partidul era cotat în cursa pentru Parlamentul Republicii Moldova cu 0,02%, la categoria „alții”.

Președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a ieșit public și a infirmat anunțul făcut de la conducerea AUR de la București privind o retragere din alegerile parlamentare care vor avea loc duminică în Moldova. El a subliniat că Alianța pentru Unirea Românilor din Republicat Moldova este un partid independent, nu o filială a partidului omonim din România condus de George Simion.

O altă schimbare în cursa electorală a fost decisă de Comisia Electorală Centrală (CEC), care, tot vineri, a hotărât ca Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, parte a Blocului „Patriotic”, să fie exclus din cursa electorală. Au rămas astfel trei partide care alcătuiesc Blocul Patriotic.

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anulat vineri seară și înregistrarea partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, şi a candidaţilor săi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Moldovenii pot vota și dacă nu se află pe teritoriul țării în ziua votului, la una dintre secțiile organizate pentru ei. În România sunt deschise 23 de secții.

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru securitate națională, a spus, la Digi24, că alegerile din Moldova sunt urmărite cu atenție la București și în Uniunea Europeană, care va trimite Chișinăului „un semnal foarte serios” după alegeri, în funcție de rezultatul acestor alegeri.