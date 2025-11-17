Crima din Teleorman: Procurorul general cere cercetarea polițiștilor și a procurorului de caz: „Deficiențe în activitatea organelor de poliție și procurorului”

Parchetul General a publicat luni dimineață rezultatele controlului dispus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Teleorman, când Mihaela, o tânără mamă de 25 de ani a fost ucisă de soțul ei, pe stradă. Controlul a scos la iveală deficiențe grave atât în activitatea polițiștilor care au răspuns la reclamațiile femeii, cât și în cea a procurorului de caz.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a dispus, în data de 10 noiembrie, efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, anunță Ministerul Public, într-un comunicat.

Potrivit Parchetului General, controlul „a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție”.

„Gravă neglijenţă”

Astfel, procurorul general, Alex Florența, a sesizat Ministerul de Interne să cerceteze polițiștii care au răspuns la reclamațiile Mihaelei. De asemenea, procurorul general a sesizat Inspecția Judiciară, pentru declanșarea cercetării disciplinare asupra procurorului care s-a ocupat de caz.

„În raport de deficiențele constatate în activitatea organelor de poliție, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale. De asemenea, procurorul general al PÎCCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Public.

Filmul crimei din Teleorman

Mihaela, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă pe 8 noiembrie de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman. Femeia se despărţise de câteva luni de soțul ei, în vârstă de 42 de ani, şi obţinuse în instanță un ordin de protecţie împotriva lui.

Concret, poliţiştii emiseseră, pe 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului, iar patru zile mai târziu, în 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a emis, la cererea femeii, ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.

În aceeași zi de 26 septembrie, femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă bărbatul a fost lăsat liber.

În continuare, Parchetul General prezintă succesiunea evenimentelor după plângerile făcute de femeie.

„Prin ordinul de protecție provizoriu emis la 22.09.2025, ora 23:27, de organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, s-a dispus ca începând cu 22.09.2025, ora 23:27, pe o perioadă de 5 zile, respectiv până la 27.09.2025, ora 23:27, agresorul MGP să păstreze o distanță minimă de 20 de metri față de victima MMF și de reședința acesteia din Comuna Beciu.

Cu aceeași ocazie, persoana vătămată a declarat că nu este de acord să poarte un sistem electronic de supraveghere, aspect care explică de ce nu a fost dispusă prin ordinul provizoriu de protecție și obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, a transmis Parchetul General.

Potrivit Parchetului General, polițiștii nu au verificat temeinic apelul la 112 din 22 septembrie și nu au investigat eventuale episoade anterioare de violență.

„Nu rezultă din ordinul de protecție provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliție, atașate la lucrarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, că organul de poliție a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgență 112. De asemenea, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existența unor sesizări anterioare formulate de persoana vătămată sau a unui istoric de violență în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului și a gradului de pericol. Este atașat la lucrare doar Formularul de evaluare a riscului, care cuprinde constatările rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă, precum și constatările polițistului, care nu atestă leziuni traumatice asupra victimei”, precizează Parchetul.

Ce s-a întâmplat după expirarea primului ordin de protecție

„Ulterior, prin ordonanța din 24.09.2025, întocmită de procurorul din cadrul PJ Turnu Măgurele, pe baza lipsei altor elemente de probă care să însoțească ordinul provizoriu de protecție, s-a dispus încetarea măsurilor de protecție stabilite prin ordinul din 22.09.2025, la momentul expirării acestora, respectiv cu data de 27.09.2025, ora 23:28. Ordonanța din 24.09.2025 a fost comunicată Secției nr. 8 Poliție Rurală Lunca.

Conform răspunsului întocmit de Secția nr. 8 Poliție Rurală Lunca, organele de poliție nu au adus la cunoștință persoanei vătămate MMF și făptuitorului MGP data încetării măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, conform ordonanței din 24.09.2025”, se mai arată în comunicat.

Ulterior, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele, la 25 septembrie, Mihaela a solicitat instanței să emită un ordin de protecție, „prin care să îl oblige pe MGP să păstreze o distanță minimă de 50 m față de ea și locuința acesteia din Comuna Beciu, pe o perioada de 12 luni”.

„Prin sentința din 26.09.2025 a Judecătoriei Turnu Măgurele, a fost admisă, în parte, cererea formulată și a fost emis ordin de protecție prin care s-au dispus, cu caracter provizoriu, pe o durată de 6 luni de la data emiterii, următoarele măsuri: obligarea pârâtului de a nu se apropia la mai puțin de 50 de metri față de imobilul în care locuiește reclamanta, situat în comuna Beciu; obligarea pârâtului de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de reclamantă; interzicerea pârâtului de a o contacta în orice formă, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod pe reclamantă”, precizează Parchetul.

Lăsat liber după ce o violase cu ordinul de protecție

Prin plângerea din 26 septembrie, Mihaela a solicitat efectuarea de cercetări față de bărbat, arătând că, la 20 și 22 septembrie 2025, în timp ce se afla în comuna Beciu, „acesta a agresat-o fizic, lovind-o cu palmele și pumnii în zona feței și cu o țeavă la nivelul corpului, acte de agresiune în urma cărora i-au fost provocate leziuni”.

„Ulterior, la 26.09.2025, în jurul orei 09:00, persoana vătămată s-a deplasat în municipiul Turnu Măgurele, pentru a se prezenta la Judecătoria Turnu Măgurele în procedura de emitere a ordinului de protecție. În zona Parcului „Tudorică Dorobanțu”, situat în centrul municipiului, aceasta s-a întâlnit cu MGP, cu care ulterior s-a deplasat, cu autoturismul acestuia, către ieșirea din municipiul Turnu Măgurele, în extravilanul localității, unde MGP ar fi blocat ușile autoturismului și ar fi întreținut un raport sexual cu persoana vătămată, împotriva voinței acesteia.

Prin ordonanța din 26 septembrie a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele – Biroul de investigații criminale, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracțiunilor de viol, lipsire de libertate, nerespectarea ordinului de protecție și violență în familie.

„Audiat în aceeași zi, făptuitorul MGP a pus la dispoziție o înregistrare audio-video realizată în timpul raportului sexual cu persoana vătămată, susținând că raportul sexual ar fi fost liber consimțit. În urma analizei actelor dosarului, au fost constatate mai multe deficiențe ale urmăririi penale, de natură să afecteze caracterul efectiv al acesteia:

În primul rând, se constată lipsa de ritmicitate în efectuarea actelor de urmărire penală, în sensul că întregul probatoriu administrat până în prezent a fost realizat exclusiv la 26.09.2025, fără ca ulterior să mai fie dispuse ori efectuate alte acte necesare aflării adevărului”, se mai arată în comunicatul Parchetul General.

Parchetul spune că Mihaela fusese examinată fizic, ocazie cu care au fost constatate mai multe leziuni traumatice, inclusiv la nivelul feței, în zona obrajilor, la nivelul ochiului drept și al nasului, unde au fost observate mai multe echimoze.

„La dosarul cauzei au fost atașate concluziile provizorii ale expertizei medico-legale, care atestă faptul că MMF prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni ce puteau data din 22.09.2025 și care necesitau 12-14 zile de îngrijiri medicale. Se remarcă astfel că deși leziunile, cel puțin cele de la nivelul feței, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului întocmit la momentul intervenției din 22.09.2025, la rubrica aferentă constatărilor polițistului, nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei”, se mai arată în comunicat.

Anchetă blocată după 26 septembrie, deși existau probe

La 26 septembrie, bărbatul a fost audiat și a recunoscut o parte din agresiunile sale.

„De asemenea, deși făptuitorul a recunoscut și descris pe larg modul în care s-a întâlnit cu persoana vătămată în data de 26.09.2025, în condițiile în care acesta avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată, conform ordinului de protecție în vigoare până la data de 27.09.2025, ora 23:27, organele de cercetare penală nu au luat nicio măsură sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție”, se mai arată în comunicat.

„Ulterior datei de 26.09.2025, cauza a rămas în pasivitate, fără a se valorifica nici materialul probator administrat la acea dată și fără a se proceda nici la administrarea altor mijloace de probă, care ar fi justificat efectuarea în continuarea a urmăririi penale față de MGP, cel puțin sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și nerespectarea ordinului de protecție”, mai spune Parchetul General.

Ce nu a făcut procurorul

Parchetul General spune că, chiar dacă urmărirea penală în cauză aparține organelor de cercetare penală, din actele dosarului „nu a rezultat o acțiune de coordonare sau de supraveghere minimală” de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliție.

„Deși se impunea o reacție rapidă a organelor de urmărire penală în vederea clarificării situației de fapt, nu rezultă că dosarul a fost cerut de procuror, spre verificare, de la organul de cercetare penală și cu atât mai mult, nu a fost întocmită de către procuror o notă de îndrumare, conform Ordinului comun al PÎCCJ și MAI nr.289/2024, deși o astfel de măsură ar fi putut contribui la administrarea promptă și completă a probatoriului, inclusiv sub aspectul determinării unui eventual risc pentru integritatea victimei”, menționează Parchetul General.