Cei doi oameni de bază ai lui Putin care sunt deja în Alaska

Un avion rusesc Ilyushin Il-96 este văzut pe Aeroportul Internațional Ted Stevens Anchorage înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Credit line: Hasan Akbas / AFP / Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, a anunțat vineri presa de stat rusă, transmite Kyiv Independent.

În Alaska, Serghei Lavrov a fost întrebat de jurnaliști despre evaluarea lui Donald Trump conform căreia există o probabilitate de 25% ca întâlnirea cu Trump să nu aibă succes.

Drept răspuns, Lavrov a spus că Moscova nu face planuri în avans, dar are „argumente” și „o poziție clară, ușor de înțeles” pe care o va exprima, transmite BBC.

El a adăugat că „s-au făcut deja multe” în timpul unei vizite a emisarului lui Trump, Steve Witkoff, la Moscova la începutul acestei luni și spune că speră că cele două părți pot „continua această conversație utilă” în cadrul discuțiilor.

Unde s-a oprit Putin

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlnesc astăzi în Alaska, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă.

Potrivit presei de stat ruse, Putin a sosit în orașul Magadan din Extremul Orient al Rusiei înaintea summitului.

Magadan este situat la aproximativ 3.162 de kilometri de Anchorage, cel mai populat oraș din Alaska, unde Trump și Putin urmează să se întâlnească.

Liderul rus este așteptat să se întâlnească cu guvernatorul local și să viziteze o instalație industrială înainte de a pleca spre Alaska, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.