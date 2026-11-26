Directorii platformei HBO Max au stabilit data premierei celui de-al treilea sezon al apreciatului serial de dramă „The Pitt” (Spitalul), anunță Variety.

Sezonul 3 al serialului medical de mare succes va debuta în data de 7 ianuarie a anului viitor, una care respectă calendarul premierelor sezoanelor precedente ale seriei. Serialul a debutat pe 9 ianuarie 2025, în timp ce al doilea său sezon a avut premiera în data de 8 ianuarie a acestui an.

Descrierea oficială a serialului prezintă „The Pitt” drept „o examinare realistă a provocărilor cu care se confruntă lucrătorii din sistemul de sănătate din America de astăzi, văzute prin prisma eroilor din prima linie, care își desfășoară activitatea într-un spital contemporan din Pittsburgh”.

Distribuția sezonului 3 îi va include pe actorii Noah Wyle (în rolul lui Dr. Michael „Robby” Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Dr. Whitaker), Shabana Azeez (Javadi), Ayesha Harris (Dr. Ellis), Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) și Shawn Hatosy (Dr. Abbot).

Variety a dezvăluit la începutul acestui an că Supriya Ganesh, actrița care a jucat-o pe doctorița rezidentă principal Dr. Samira Mohan, a părăsit serialul înainte de începerea filmărilor pentru cel de-al treilea sezon.

Serialul „The Pitt” a făcut furori la ultimele ediții ale Premiilor Emmy

Variety amintește totodată că „The Pitt” s-a dovedit a fi un succes uriaș atât în rândul publicului și al criticilor de film, succes care s-a văzut și la Premiile Emmy, „Oscarurile televiziunii”.

Primele două sezoane ale serialului au câștigat nu mai puțin de 12 Premii Emmy dintr-un total de 38 de nominalizări, printre statuetele cu care a mers acasă numărându-se cele pentru „Cel mai bun serial dramatic” și „Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic” (pentru Noah Wyle).

„The Pitt” a fost desemnat cel mai bun serial de dramă atât la ediția de anul trecut a Premiilor Emmy, cât și la cea din 2026. Wyle și-a adjudecat de asemenea Premiul Emmy pentru cel mai bun actor la ambele ediții.

După această reușită, revista People l-a desemnat pe actor „Cel mai sexy bărbat în viață” pentru anul 2026.