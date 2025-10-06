Cel mai mare strat de zăpadă din România depășește 40 de centimetri

Cel mai gros strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Țarcu și de 15 centimetri la Bâlea-Lac, conform Centrului Regional Transilvania Sud de la Sibiu.



Potrivit sursei citate, sunt posibile avalanșe mici și medii la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș și Bucegi, scrie Agerpres.



Centrul Regional Transilvania Sud de la Sibiu spune că la peste 2000 de metri altitudine, în masivele Făgăraș și Bucegi, stratul de zăpadă are grosimi de 20-40 de centimetri, iar peste acesta se va depune în următoarele zile un nou strat de zăpadă, de 10-30 cm și mai mare în apropierea crestelor.

„Pe fondul temperaturilor diurne apropiate de 0 grade de la peste 2000 de metri, stratul se va menține umed și instabil. Pe anumite văi vom întâlni acumulări sau troiene de grosimi mai mari. Noul strat se va depune în apropierea crestelor peste crustele de gheață formate la suprafața actualului strat, ca urmare a temperaturilor nocturne negative. Se vor semnala unele curgeri și avalanșe de dimensiuni mici, izolat medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări”, mai spun reprezentanții Centrului Regional Transilvania Sud de la Sibiu.