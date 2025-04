Cel mai nou film de la Warner Bros a devenit în câteva zile filmul de la Hollywood cu cele mai mari încasări în 2025

Filmul „A Minecraft Movie” a obținut încasări uriașe de 80 de milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare și s-a menținut pe locul 1 în clasamentul box office, un colac de salvare pentru cinematografele din întreaga lume, care s-au confruntat cu un început de an dezamăgitor, relatează revista Variety.

Pe piața internă din America de Nord, cea de referință pentru Hollywood, vânzările de bilete pentru A Minecraft Movie au scăzut cu 50% față de debutul său record de 162,7 milioane de dolari. Însă rezultatul este mai mult decât impresionant pentru un „blockbuster” de asemenea dimensiuni.

Până acum, adaptarea cinematografică pentru toate vârstele a jocului video omonim a obținut încasări de 281 de milioane de dolari în SUA și 550 de milioane la nivel global. Asta înseamnă că după doar 10 zile în cinematografe filmul produs de studiourile Warner Bros și Legendary Pictures a devenit deja filmul de la Hollywood cu cele mai mari încasări ale anului, depășind Captain America: Brave New World de la Disney și Marvel, care a avut încasări totale de 410 milioane la nivel global de la lansarea sa la jumătatea lunii februarie.

Filmul cu cele mai mari încasări ale anului rămâne, la mare distanță, producția chineză Ne Zha 2. Însă filmul de animație chinezesc a obținut vasta majoritate a încasărilor sale de 1,89 miliarde de dolari pe piața internă din China, unde a devenit lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei locale.

Filmul „Minecraft”, comparat cu „cavaleria salvatoare” din lungmetrajele americane

Însă în afara Chinei, A Minecraft Movie, cu Jack Black și Jason Momoa în rolurile principale, a fost o adevărată gură de oxigen pentru operatorii de cinematografe. În SUA, încasările la box office erau în urmă cu două weekenduri cu aproape 11% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 40% sub nivelul din 2019, potrivit Comscore.

Acum, diferența este de plus 0,5% față de 2024, deși decalajul față de 2019 rămâne de 31%. Hollywood își pune speranțele în lansările următoare, precum Sinners, regizat de Ryan Coogler, Thunderbolts de la Marvel, Mission: Impossible – The Final Reckoning, cu Tom Cruise, și remake-ul Disney Lilo & Stitch, pentru a menține încasările anuale peste nivelul din 2024.

„A Minecraft Movie a apărut ca o cavalerie salvatoare după o lună martie extrem de lentă pentru cinematografe”, a declarat pentru revista Variety Paul Dergarabedian, analist senior la Comscore. „Este o veste excelentă înainte de debutul sezonului de vară pentru filme”, a subliniat el.

Ce filme au mai apărut în cinematografe vineri

Dintre premierele de vinerea trecută, The King of Kings, un film de animație cu tematică religioasă pentru familie, a avut cea mai puternică lansare, clasându-se pe locul 2 la box office-ul nord-american, cu încasări de 19 milioane de dolari din 3.200 de săli de cinema. Din păcate, filmul a cărui distribuție de voce îi include pe Kenneth Branagh, Uma Thurman, Mark Hamill și Pierce Brosnan nu are deocamdată o dată de lansare pentru cinematografele din România.

Pe locul la box office-ul nord-american s-a clasat un film ce a apărut și în cinematografele românești vinerea trecută, thrillerul cu justițiari The Amateur de la Disney și 20th Century, cu încasări de 15 milioane de dolari. La box office-ul internațional filmul a adunat încă 17,2 milioane, pentru un total global de 32,2 milioane de dolari.

Aceste rezultate inițiale se află în partea superioară a așteptărilor, dar filmul condus de Rami Malek a costat 60 de milioane de dolari, deci va trebui să rămână rezilient în cinematografe pentru a-și justifica bugetul. Spectatorii i-au acordat un scor „B+” la CinemaScore, ceea ce ar putea ajuta la promovarea prin recomandări. Malek joacă în The Amateur rolul unui analist CIA care pornește pe urmele celor responsabili de un atac terorist în care i-a fost ucisă soția. Rachel Brosnahan, Jon Bernthal și Laurence Fishburne completează distribuția.

Un alt film care a avut premiera și în România vineri, lungmetrajul horror Drop produs de Universal și Blumhouse a debutat pe piața internă a Hollywood-ului cu încasări de 7,7 milioane de dolari, clasându-se pe poziția a cincea la box office-ul nord-american.

La nivel internațional, filmul a avut încasări slabe, cu doar 2 milioane de dolari din 47 de țări, pentru un total global de 10 milioane de dolari. E un început modest, dar filmul a costat doar 11 milioane de dolari, deci nu are nevoie de încasări mari pentru a fi rentabil.

Regizat de Christopher Landon, Drop o urmărește pe Violet, o mamă văduvă (interpretată de Meghann Fahy din serialul The White Lotus), care primește mesaje misterioase în timpul unei întâlniri la restaurant cu un bărbat pe nume Henry (Brandon Sklenar din It Ends With Us). Cel care trimite mesajele este diabolic și o amenință că îi va ucide fiul și sora dacă nu îl ucide ea mai întâi pe bărbatul din fața ei. Filmul are recenzii solide pentru un horror (83% pe Rotten Tomatoes), dar publicul nu a fost chiar atât de impresionat, Drop primind doar un rating „B” de la CinemaScore.

Dezastru pentru noul film „Albă ca Zăpada”

Mai jos în clasamentul box office, remake-ul Disney Albă ca Zăpada a căzut pe locul 8 în al patrulea weekend de la lansare, cu încasări de doar 2,8 milioane de dolari din 2.540 de cinematografe din SUA.

Până acum, adaptarea basmului a strâns 81,9 milioane de dolari pe piața nord-americană și 181 de milioane la nivel mondial, fiind de departe „remake”-ul live-action cu cele mai mici încasări pentru Disney. Anterior, Dumbo deținea acest titlu nefericit, cu încasări de 114 milioane în SUA și 353 de milioane global în 2019.

Având în vedere că producția a costat peste 250 de milioane de dolari (fără a include cheltuielile de marketing), noul film Albă ca Zăpada avea nevoie de o reziliență de durată în cinematografe pentru a-și justifica bugetul. Deocamdată abia și-a recuperat bugetul de producție.

Filmele cu pretenții la titlul de „blockbuster” au în general costuri cu promovarea și distribuirea apropiate de cele de producție, analiștii din industria cinematografică vorbind de o „regulă de aur” pentru astfel de lungmetraje: pentru ca ele să fie profitabile, au nevoie de încasări de 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție.

Deocamdată noul film Disney se află la mare distanță de această țintă.

