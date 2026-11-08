„Cel mai sexy bărbat în viață” spune că e expert în spălatul vaselor: „Chiuveta e domeniul meu”

Actorul Noah Wyle se declară un susținător ferm al „împărțiri treburilor” în gospodărie. „Îmi place să cred că mă bag câte puțin cam în toate treburile casei. Eu sunt omul cu vasele. Chiuveta e domeniul meu”, a spus el într-un interviu acordat revistei People.

„Și le-aș recomanda mai multor bărbați să se apuce de spălat vase, pentru că e foarte terapeutic. Poți să te deconectezi de tot și să te gândești la ce vrei tu în timp ce speli vasele, iar în tot acest timp, în timp ce speli vasele și te gândești la ce vrei tu, pentru restul lumii pare că îți aduci o contribuție cu adevărat importantă, dar, de fapt, te ascunzi”, a mai spus el glumind.

„Nu mai trebuie să participi la lucruri la care n-ai chef să participi. Poți pur și simplu să te retragi în bucătărie, să stai cu gândurile tale, să speli vasele – așa că eu spăl vasele”, a adăugat actorul american în vârstă de 55 de ani.

Actorul afirmă că se ocupă și de mic dejun și de alte treburi casnice

Wyle, care are cu soția sa Sara o fiică în vârstă de 11 ani, Frances, și doi copii mai mari, Owen, de 24 de ani, și Auden, de 21 de ani, din căsnicia cu fosta sa soție, producătoarea de film Tracy Warbin, mai spune că se ocupă și de „jumătate din gătit, jumătate din responsabilitățile legate de câini și, sper eu, jumătate din creșterea copiilor”.

„Soția mea se pricepe mult mai bine la spălatul rufelor, dar eu împătur bine. Ea o să vă spună că eu nu strâng niciodată rahatul câinelui. Eu aș spune că, din când în când, o mai fac și eu, dar ea e mai rapidă”, a mai glumit acesta.

Și micul dejun tot în grija lui Wyle este. „E ceva care te pune într-o stare de echilibru când pregătești mâncare pentru toată lumea dimineața și lași bucătăria cât de cât curată pentru restul zilei”, a mai declarat acesta pentru revista People.

„Și îmi place să-i privesc pe toți cum mănâncă ce am pregătit eu și cum își încep ziua cu un minimum de hrană sănătoasă în stomac”, a explicat actorul.

Noah Wyle alături de soția sa Sara la Gala Premiilor Emmy din 2026, FOTO: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cine este Noah Wyle, „cel mai sexy bărbat în viață” în 2026

Mai puțin notoriu în afara SUA comparativ cu alți actori de la Hollywood, Wyle a fost desemnat săptămâna aceasta „cel mai sexy bărbat în viață” în 2026 de către revista People.

Wyle și-a început cariera de actor interpretând rolul unui adolescent marginalizat în liceu, care și-a găsit locul în departamentul de teatru. „Nu eram un sportiv prea bun și nici un elev strălucit”, a mărturisit el pentru revista People. „Așa că am continuat să-mi caut oamenii alături de care să mă simt în largul meu, iar în cele din urmă i-am găsit în departamentul de teatru”, a mai povestit acesta.

La începutul carierei, Wyle a obținut un rol în celebrul film „A Few Good Men” din 1992, însă interpretarea personajului Dr. John Carter din serialul de succes „ER” a fost cea care l-a consacrat la Hollywood.

Rolul, pe care l-a interpretat între 1994 și 2009, l-a transformat în unul dintre cei mai râvniți actori ai televiziunii americane.

„Au fost vremuri amețitoare. Aproape peste noapte, după ce am împlinit 22 de ani, totul s-a schimbat radical, cu 180 de grade”, a declarat acesta într-un alt interviu citat de Yahoo News.

Wyle a jucat și în alte seriale de televiziune populare în SUA și a câștigat patru Premii Emmy, toate pentru serialul „The Pitt” – o dramă medicaă în care nu doar joacă, ci pe care o și regizează și la care este producător executiv.

Primele două Premii Emmy, supranumite „Oscarurile televiziunii”, le-a obținut anul trecut. Revista People l-a ales drept „cel mai sexy bărbat” în viață după ce a câștigat și anul acesta premiul pentru cel mai bun actor în rolul principal al unui serial dramatic. El a fost premiat din nou și ca producător în condițiile în care „The Pitt” a fost ales iar la Premiile Emmy ca fiind cel mai bun serial de dramă.

Serialul poate fi văzut în România pe platforma de streaming HBO Max, fiind o producție marca HBO.