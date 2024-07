Cel mai tânăr participant de la Jocurile Olimpice de la Paris

Zheng Haohao se află în capul listei atunci când vine vorba despre vârsta participanților de la Paris, chinezoaica fiind la 11 ani cel mai tânăr sportiv care va putea fi văzut la Jocurile Olimpice care vor debuta în doar câteva zile.

În vârstă de 11 ani, Zheng Haohao va lua parte în proba de skateboarding, acolo unde este una dintre speranțele Chinei la o medalie de aur.

Skateboardingul a intrat în familia Jocurilor Olimpice la precedenta întrecere desfășurată sub egida celor cinci cercuri, cea de la Tokyo.

Născută în 2012, Zheng a început să practice acest sport la vârsta de 7 ani, iar la doar patru ani distanță va reprezenta China pe marea scenă a Jocurilor Olimpice.

Mai mult decât atât, Zheng a devenit oficial cea mai tănără sportivă din istorie care va reprezenta delegația Chinei la Jocurile Olimpice.

De știut

Cei mai tineri sportivi de la JO 2024 de la Paris

Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august.

Zheng Haohao, a 12-year-old girl skateboarder, will be the youngest of the Chinese delegation going to #ParisOlympics2024.

Keep making history, Haohao! pic.twitter.com/bdUQTYMAAE