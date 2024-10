Cel puţin 78 de morţi şi zeci de dispăruţi după scufundarea unui feribot, în Congo, chiar sub ochii rudelor şi prietenilor pasagerilor. Imagini teribile – VIDEO

Un vas cu o capacitate de 80 de locuri care ar fi transportat însă 278 de oameni s-a răsturnat joi la doar câteva sute de metri de malul lacului Kivu din Republica Democrată Congo, chiar sub ochii rudelor şi prietenilor pasagerilor, scrie The Guardian. Cel puţin 78 de persoane s-au înecat şi multe altele sunt date dispărute.

Accidentul a avut loc în momentul în care nava MV Merdy se pregătea să acosteze în portul Kituku din apropierea oraşului Goma, după ce traversase lacul din oraşul Minova.

Mulţi dintre cei care au urmărit dezastrul de pe cheiul de debarcare aşteptau să se întâlnească cu rudele și prietenii aflaţi la bord sau erau comercianţi de la piaţa din apropiere.

Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

At least 126 people killed and dozens missing when a boat capsized on Lake Kivu in Congo – The Guardian



The boat is believed to have been carrying 450 passengers. According to authorities in North Kivu province, 45 people have been rescued and the search for the missing… pic.twitter.com/eHtzBO7zw9