Cel mai recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap”. Ce scor are Anca Alexandrescu

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se menține pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%, față de 18% cu cât erau creditați în urmă cu mai puțin de o lună de aceeași casă de sondare.

Sondajul CURS a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de persoane din București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Anca Alexandrescu este creditată cu 15%, adunând cinci procente față de acum o lună, când a fost făcut precedentul sondaj CURS.

Urmează, la distanță de 10 procente, Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok

Sondaj Curs 7 decembrie 2025. Favoriții la alegerile pentru Primăria București

Luptă strânsă pentru Consiliul General al Municipiului București

Opțiunile declarate pentru Consiliul General arată o competiție strânsă între primele patru formațiuni politice.

PSD este la 22% în sondajul CURS, urmat foarte aproape de USR, cu 21% și de PNL, cu 19%. AUR este creditat cu 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% și 5%.

Sondaj Curs pentru Consiliul General al Municipiului București

Certitudinea participării la vot

Certitudinea exprimată privind participarea la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei este ridicată.

Peste jumătate dintre respondenți, 57%, declară ferm că vor vota, acordând nota maximă, iar alți 9% se declară foarte probabil participanți. Doar o minoritate de 3% afirmă că nu vor merge la vot, conform sondajului CURS.

Reprezentanții CURS semnalează că printre candidații noi sau independenți care obțin scoruri între 2% și 5% se remarcă George Burcea, recent intrat în competiție din partea POT, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la algerile prezidențiale.

Principala problemă a Bucureștiului

În privința problemelor identificate în oraș, traficul rutier se află pe primul loc, fiind menționat de 20% dintre respondenți. Imediat după acesta se situează funcționarea spitalelor de stat, indicată de 19%, urmată de rețeaua de termoficare, cu 18%. Corupția din administrația locală este menționată de 13% dintre bucureștenii care au participat la sondajul CURS, iar poluarea aerului, de 7%.

În ceea ce privește direcția dorită pentru administrația locală, majoritatea respondenților, 56%, își exprimă preferința pentru o schimbare, în timp ce 39% ar dori continuarea direcției actuale.

Ce procente aveau candidații la Primăria Capitalei în sondajele precedente

În sondajul CURS precedent, publicat în 19 octombrie, Băluță deschidea clasamentul cu 25%, iar Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL) erau la egalitate, pe locul al doilea, cu câte cu 18%, urmați de Anca Alexandrescu, cu 10%.

În cel mai recent sondaj, realizat de Avangarde și publicat în 12 noiembrie, Daniel Băluță este creditat cu 24%. Primarul PSD de sector este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu – 21% și de Cătălin Drulă (USR), creditat cu un procent de 20% și de independenta Anca Alexandrescu cu un scor de 17%.

Un alt sondaj Avangarde privind cursa pentru Primăria Capitalei a fost publicat pe 26 octombrie, când tot Băluță era pe primul loc, cu 25%, Ciucu fiind pe locul al doilea cu 23%.

La acel moment, Drulă era creditat cu 18%, iar independenta Anca Alexandrescu, cu 16%. Ei erau urmați de Cristian Popescu Piedone (8%), Vlad Gheorghe de la partidul DREPT (4%), Ana Ciceală de la SENS (3%) și independentul Virgil Alexandru Zidaru (2%).

Un sondaj realizat de Novel Research la comanda PNL, publicat pe 3 noiembrie, îl plasa pe liberalul Ciucu pe primul loc, cu un avans față de Băluță sub marja de eroare a sondajului.

Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6 și candidatul PNL în alegerile din 7 decembrie, era cotat cu 26,4% din intenția de vot, potrivit sondajului comandat de partidul său. Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, era creditat cu un scor de 24,5%. Cătălin Drulă era pe al treilea loc cu o intenție de vot de 18,7%, urmat de Anca Alexandrescu cu 15%.