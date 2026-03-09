Cele două filme premiate la ultima gală ce precede Oscarurile arată o situație rar întâlnită

Gala Sindicatului Scenariștilor Americani (WGA Awards) și-a anunțat duminică câștigătorii, inclusiv la cele trei categorii pentru filme. Premiile au fost decernate cu câteva zile înainte de Premiile Oscar, când apar tot mai multe discuții despre favoriți.

Premiile WGA sunt axate în mod special pe televiziune și acordă doar trei premii pentru filme: pentru cel mai bun scenariu original, pentru cel mai bun scenariu adaptat și pentru cel mai bun scenariu al unui documentar.

Ultimul dintre ele a mers la regizorul ucrainean Mstislav Cernov pentru documentarul său „La 2000 de metri de Andriivka”, celelalte două premii au fost împărțite între filmele considerate cu cele mai mari șanse la gala Premiilor Oscar, ce va avea pe 15 martie.

„Sinners”, filmul cu vampiri al regizorului american Ryan Coogler, a luat Premiul WGA pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce „One Battle After Another”, lungmetrajul cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel fugar și o distribuție impresionantă, a fost premiat pentru cel mai bun scenariu adaptat, scrie The Hollywood Reporter.

Un lungmetraj cu vampiri și o satiră politică sunt favorite la Oscarul pentru cel mai bun film în 2026

„Sinners”, a cărui poveste este plasată în Sudul segregat al SUA, a obținut în ianuarie nu mai puțin de 16 nominalizări la gala Oscarurilor ce va avea loc duminică, un record absolut în istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

„One Battle After Another” a triumfat atât la Globurile de Aur, prima gala anuală de premiere a industriei cinematografice, cât și la Premiile BAFTA, decernate de industria cinematografică din Marea Britanie. Aici surpriza a fost cu atât mai mare întrucât specialiștii vedeau marele favorit la Premiul BAFTA pentru cel mai bun film producția „Hamnet”, despre pierderea dureroasă suferită de dramaturgul William Shakespeare și soția sa.

Astfel, criticii văd cele două lungmetraje drept favorite clare la cea mai râvnită dintre statuetele Oscar, cea pentru cel mai bun film.

Revista Variety arăta încă de vinerea trecută, când s-a închis votarea pentru Oscaruri, că „Sinners” și „One Battle After Another” sunt, la o diferență considerabilă, primele două opțiuni în rândul votanților la categoria pentru cel mai bun film.

Și totuși care va fi cel mai bun film?

Variety sublinia că dominația acestor două lungmetraje este atât de mare încât este dificil de indicat un concurent clar pentru locul al treilea.

„Practic, ele au acaparat competiția”, nota revista specializată în industria divertismentului, după discuții cu mai mulți profesioniști de la Hollywood care au avut drept de vot.

Ceea ce face această confruntare deosebit de interesantă este psihologia votanților care admiră ambele filme.

În cel puțin șase conversații avute de Variety cu votanți dispuși să-și dezvăluie buletinele de vot, a apărut un model: „«One Battle After Another» va câștiga premiul pentru cel mai bun film, dar eu am votat pentru «Sinners»”.

În unele cazuri, aceeași scindare s-a extins și la categoria cel mai bun regizor: „Paul Thomas Anderson va câștiga, dar eu am votat pentru Ryan Coogler”.

Această dinamică neobișnuită amintește de Premiile Oscar din 2021, când unii votanți credeau că Chadwick Boseman va câștiga premiul pentru cel mai bun actor grație interpretării sale din „Ma Rainey’s Black Bottom”, dar în cele din urmă și-au exprimat votul pentru Sir Anthony Hopkins și interpretarea sa din „The Father”, în care a jucat un vârstnic ce suferă de demență.

Premiul a fost adjudecat în cele din urmă de Sir Hopkins, care a devenit totodată cel mai în vârstă câștigător al Premiului Oscar, la vârsta de 83 de ani.

În ceea ce privește lungmetrajele considerate favorite anul acesta la Oscarul pentru cel mai bun film, atât „Sinners”, cât și „One Battle After Another”, pot fi văzute în streaming pe HBO Max, fiind două producții ale studioului Warner Bros.

FOTO articol: Valeriya Zankovych / Dreamstime.com.