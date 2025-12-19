Cele mai frumoase opt târguri de Crăciun din Europa. Au fost votate de oamenii care le-au vizitat

Nouă târguri de Crăciun din toată Europa sunt cotate de site-ul Falstaff ca fiind cele mai frumoase de anul acesta, după ce iubitorii de turism le-au trecut pragurile.

Potrivit site-ului Falstaff, platformă vizitată de peste 26 de milioane de cititori la nivel global care este dedicată pasionaților de vinuri, gastronomie, stil de viață și turism, cele mai frumoase nouă târguri de Crăciun pe care merită să le vizitezi în 2025 sunt în Germania, Franța, Croația, Belgia, Danemarca, Austria, Republica Cehă și Ungaria.

1. Târgul de Crăciun din Dresda (Germania)

Striezelmarkt, Dresden. Foto: Andreas Weihs / imago stock&people / Profimedia

Pe numele său nemțesc, „Striezelmarkt” este unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din lume, deschis încă din 1434. Cei care vor să viziteze târgul din Dresda se pot plimba printre arcade de lumânări, căsuțe cu mâncare și băuturi gustoase, dar și piramida Erzgebirge, un simbol impresionant de 14 metri înălțime.

2. Târgul de Crăciun din Strasbourg (Franța)

Christkindelsmärik, Strasbourg, Franța. Foto: Roses Nicolas/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Falstaff numește târgul din Strasbourg „capitala Crăciunului”. Anul acesta, Christkindelsmärik oferă miilor de vizitatori anuali fațade bogat decorate, Catedrala impresionat iluminată și specialități franțuzești.

3. Târgul de Crăciun din Zagreb (Croația)

Advent Zagreb, Croația. Foto: DAMIR SENCAR / AFP / Profimedia

În perioada Crăciunului, Zagreb capătă aspectul unui decor de iarnă, cu piețe tematice diverse: patinoare, scene dedicate concertelor, standuri culinare cu specialități tradiționale croate. Iluminatul festiv din Piața Ban Jelačić creează și el o atmosferă aparte.

4. Târgul de Crăciun din Bruxelles (Belgia)

Plaisirs d’Hiver, Bruxelles, Belgia. Foto: Michael Mulkens | Dreamstime.com

Cele 240 de căsuțe de la Târgul de Crăciun din Bruxelles reunesc vizitatori din toate colțurile lumii. Vizitatorii se bucură atât de jocul de lumini din Grand Place, patinoarul, dar și celebra ciocolată belgiană.

5. Târgul de Crăciun din Copenhaga (Danemarca)

Târgul de Crăciun Tivoli din Copenhaga, Danemarca. Foto: Kalina Toteva | Dreamstime.com

Amplasat într-unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din lume, târgul de Crăciun de la „Tivoli” este o atracție deosebită în special pentru familii. Peisajul este completat în special de lacul înghețat, decorațiunile tipic scandinave și luminile care te duc direct într-un tablou de poveste de iarnă.

6. Târgul de Crăciun din Colmar (Franța)

Târgul de Crăciun din Colmar, Franța. Foto: Michal Stipek | Dreamstime.com

Acest târg este amplasat în orașul medieval Colmar, care oferă în jur un decor de case tradiționale cu structură din lemn. Astfel că, pasionații sărbătorilor de iarnă vor fi atrași aici de o ambianță romantică unică, oferită de piețele festive din oraș.

7. Târgul de Crăciun din Salzburg (Austria)

Târgul de Crăciun din Salzburg, Austria. Foto: Calin Stan | Dreamstime.com

Târgul de Crăciun dintre piețele Domplatz și Residenzplatz se numără printre cele mai vechi din Europa: datează din secolul 17, însă în forma actuală există din anul 1974. Un obiectiv care atrage vizitatorii este cerul artificial înstelat. An de an, târgul din Salzburg este vizitat de aproximativ un milion de persoane.

8. Târgul de Crăciun din Budapesta (Ungaria)

Târgul de Crăciun din Piața Vörösmarty, Budapesta. Foto: Istvan Balogh | Dreamstime.com

Și târgul de Crăciun din Piața Vörösmarty a devenit o destinație tot mai favorită în preajma sărbătorilor de iarnă. Datorită clădirilor decorate, bulevardelor iluminate și ghirlandelor strălucitoare, Budapesta găzduiește anual sute de mii de turiști.

9. Târgul de Crăciun din Praga (Republica Cehă)

Târgul de Crăciun din Praga. Foto: Nataliia Fedori | Dreamstime.com

Tarabele de la târgul de Crăciun din Praga abia își așteaptă vizitatorii an de an: fie să facă fotografii în fața lor, fie pentru a cumpăra „trdelník”, desertul tradițional din aluat dospit. Zilnic, Piața Orașului Vechi găzduiește spectacole și concerte care aduc în sufletul tuturor atmosfera festivă de iarnă.