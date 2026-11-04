Cele mai mari surprize la alegerile din SUA. Bastioanele republicane care au căzut în fața democraților

Victoria zdrobitoare a democraților la alegerile organizate marți în Statele Unite a fost presărată de mai multe surprize majore, Partidul Democrat obținând mandate importante în bastioane ale republicanilor. În unele dintre aceste cazuri rezultatele au sfidat sondajele de opinie care indicau o victorie la o marjă confortabilă pentru candidații republicani.

Texas, surpriza alegerilor

Una dintre cele mai mari surprize ale serii a avut loc în Texas, unde Greg Abbott, guvernatorul republican în exercițiu, a pierdut în fața democratei Gina Hinojosa, care înainte să candideze pentru această funcție a fost o membră a legislativului statal.

Alegerea lui Hinojosa, în vârstă de 52 de ani, a marcat o premieră, ea devenind prima guvernatoare de origine latină din istoria statului Texas. Ea va fi totodată prima reprezentantă a democraților aleasă ca guvernator al Texasului după anul 1990.

Aproape toate sondajele de opinie realizate înaintea alegerilor indicau că Abbott își va păstra mandatul, după cum arată realclearpolling.

Un sondaj realizat de Fox News la jumătatea lunii octombrie indica un avans de 5% pentru Abbott, în timp ce un altul realizat de Quantum Insights cu câteva zile înaintea scrutinului îl cota favorit cu o diferență de +6% față de candidata democrată.

Talarico, tânărul care a devenit primul senator democrat din ultimele decenii

Tot în Texas tânărul candidat democrat James Talarico, în vârstă de 37 de ani, a câștigat mandatul de senator în fața republicanului Ken Paxton, fostul procuror general al statului. Talarico a devenit astfel primul senator democrat al Texasului după 1988.

„Am obosit să fim divizați de alții care, cu banii și puterea algoritmilor rețelelor sociale vor să vedem doar ce ne separă și nu ce ne unește. Așa că în această seară le-am trimis mesajul: nu ne lăsăm cuceriți!”, a spus Talarico marți seara, la Austin, după ce a câștigat cursa pentru Senat.

„Oamenii au obosit de atâta înfruntare și au înțeles că adevărata luptă din SUA și din întreaga lume nu e între stânga și dreapta, ci între cei de sus și cei de jos, care vor să ne dezbine în continuare”, a mai afirmat acesta.

Sondajele de opinie indicau o cursă strânsă între acesta și Paxton. Lovitura este cu atât mai dureroasă pentru republicani întrucât Paxton a pierdut mandatul de senator după ce câștigase alegerile primare ale partidului în fața lui John Cornyn. Cornyn era senator de Texas în Congres din 2022, însă a pierdut nominalizarea partidului pentru un nou mandat după ce președintele Trump și-a exprimat sprijinul pentru Paxton în cadrul alegerilor primare.

Democratul James Talarico. Credit line: Eric Gay / AP / Profimedia

Carolina de Sud, câștigată tot de democrați

Democrata Annie Andrews, medic pediatru care și-a axat campania electorală pe accesibilitatea serviciilor medicale, a câștigat cursa pentru Senatul SUA în Carolina de Sud, devenind astfel prima democrată care reprezintă statul în Senat după mai bine de un sfert de secol.

Andrews a dus o luptă dificilă într-un stat considerat un bastion republican, împotriva lui Darline Graham, sora regretatului senator republican Lindsey Graham, care s-a stins din viață în luna iulie.

Acesta fusese unul dintre cei mai cunoscuți membri republicani ai Senatului, reprezentând Carolina de Sud în camera superioară a Congresului din 2003 până la moartea sa. Anterior, el a reprezentat Carolina de Sud în Camera Reprezentanților de la Washington timp de 8 ani.

Sora sa în vârstă de 62 de ani, a fost îndemnată public să candideze de către Donald Trump, care a făcut campanie cu entuziasm în favoarea ei și a denigrat-o pe adversara sa democrată.

Până la scrutinul din acest an, Carolina de Sud făcea parte dintr-un grup de 15 state americane care nu fuseseră niciodată reprezentate de o femeie în Senat, listă ce includea și bastioane liberale din Nord-Est, precum Pennsylvania, Connecticut, New Jersey sau Vermont.

Annie Andrews după anunțarea victoriei sale, FOTO: Bill Clark / AP / Profimedia

Surpriză și în Maine: Susan Collins a pierdut mandatul de senatoare republicană

Susan Collins, senatoarea republicană din Maine, și-a recunoscut marți înfrângerea în fața democratului Troy Jackson, o lovitură importantă dată de democrați într-una dintre cele mai disputate curse electorale din cadrul alegerilor.

Alesă pentru prima dată în 1996, Collins a reușit de nenumărate ori să se mențină în funcție ca republicană moderată într-un stat care nu i-a mai susținut partidul la alegerile prezidențiale din 1988. Alături de Lisa Murkowski, senatoare din Alaska, ea era cunoscută drept una dintre cele două voci ale Partidului Republican dispusă să voteze împotriva agendei președintelui Trump în Senat.

Anul acesta, însă, s-a confruntat cu dificultăți economice care l-au ajutat pe Jackson să depășească dezavantajul intrării sale târzii în cursă. Jackson a urmat un drum neobișnuit către victorie. Inițial, el a candidat pentru funcția de guvernator, dar a ieșit pe locul al treilea în primarele democratice aglomerate din iunie.

Războiul cu Iranul a determinat creșterea prețurilor la carburanți și la păcura pentru încălzirea locuințelor – o problemă deosebit de importantă într-un stat în mare parte rural, cunoscut pentru iernile aspre.

Războiul comercial al lui Trump cu Canada a afectat turismul, pescuitul de homari, exploatarea forestieră și alți piloni ai economiei statului.

Troy Jackson și Susan Collins, FOTO: Charly Triballeau / AFP / Profimedia

Și Kansas va avea un senator democrat

Pastorul Adam Hamilton a câștigat cursa pentru un mandat de senator în Kansas, stat care a votat ultima dată cu un democrat la prezidențiale în 1964 și nu a mai ales un senator democrat din 1932.

A fost cea mai lungă serie actuală în care un singur partid deține ambele locuri de senator ale unui stat. Dar tradiția a fost încheiată de către campania atipică pe care a dus-o Adam Hamilton.

El a militat pentru „civilitate” și pentru „grija pentru cel de lângă tine”, pe care le-a adăugat temelor economice care îi preocupă pe americani. În plus, Hamilton a spus clar că vrea granițe sigure, dar nu militarizarea ICE.

Trump l-a numit „pastor pervertit” și „pastor woke”, criticându-l pentru sprijinul acordat drepturilor persoanelor transsexual. Hamilton a numit atacul „jalnic”, a spus că îl ia ca pe o onoare și că se roagă pentru Trump.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor au anticipat victoria lui Hamilton, însă aceasta rămâne remarcabilă și dat fiind faptul că el a triumfat în fața lui Roger Marshall, unul dintre cei doi senatori republicani în exercițiu din acest stat conservator.

Pastorul Adam Hamilton. Credit line: Jim Vondruska / Getty images / Profimedia

Statul Georgia și-a ales o guvernatoare democrată

Democrata Keisha Lance Bottoms a câștigat cursa pentru funcția de guvernatoare a statului Georgia și va deveni prima femeie de culoare din istoria Statelor Unite care ocupă această funcție.

Georgia a fost condusă până acum de republicanul Brian Kemp, însă acesta nu a mai fost eligibil pentru o nouă candidatură deoarece acest stat american are o limită de maxim două mandate pentru funcția de guvernator.

Bottoms s-a confruntat cu o campanie publicitară agresivă din partea rivalului său republican, miliardarul Rick Jackson, director executiv în domeniul sănătății, un novice în politică care a intrat în forță pe scena electorală și și-a folosit averea în campanie.

Bottoms, o fostă primăriță a orașului Atlanta va intra în istoria statului Georgia ca prima persoană afro-americană și prima femeie aleasă în această funcție.

Sondajele de opinie de dinaintea alegerilor indicau una dintre cele mai strânse curse din acest ciclu electoral al SUA pentru funcția de guvernator.