Alegeri SUA. Dublă surpriză electorală în Texas, după zeci de ani de dominație republicană

Democrații au reușit să câștige în Texas atât cursa pentru Senatul SUA, cât și mandatul de guvernator al statului, o premieră absolută după aproape patru decenii de control total al republicanilor.

În Texas, republicanul Ken Paxton l-a felicitat public pe James Talarico, câștigătorul democrat al scrutinului pentru Senatul SUA, potrivit NBC News și The Guardian.

Victoria lui Talarico marchează un moment de cotitură istorică: el devine primul reprezentant al Partidului Democrat care reușește să câștige un loc în Senatul american din partea statului Texas din 1988 încoace.

În urma acestui rezultat neașteptat, Ken Paxton a descris public această noapte electorală drept una „dificilă” pentru republicani.

Candidatul democrat James Talarico. Credit line: Eric Gay / AP / Profimedia

Cea de-a doua surpriză a serii vine de la cursa pentru fotoliul de guvernator. Democrata Gina Hinojosa a reușit să îl învingă pe actualul guvernator republican Greg Abbott, aflat la finalul celui de-al treilea mandat.

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Hinojosa intră definitiv în istorie prin două realizări majore: devine prima guvernatoare de origine latină din istoria statului Texas și este prima reprezentantă a democraților care preia conducerea reședinței guvernatorului din Texas după anul 1990.

Democrata Gina Hinojosa. Credit line: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică, potrivit proiecțiilor CNN.

Victoriile democrațiile includ și câștigarea unui loc în Senat în Carolina de Sud, unde Trump câștigase cu 18 puncte în 2024, precum și o victorie în Kansas, care nu mai alesese un senator democrat din 1932.