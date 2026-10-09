Celebrul Salon Auto de la Paris se întoarce cu un număr record de producători chinezi: „Europenii joacă un fel de joc dublu”

Un număr record de 20 de mărci auto chinezești vor fi prezente la Salonul Auto de la Paris de săptămâna viitoare, evidențiind cât de rapid și-au consolidat producătorii auto din China poziția de concurenți redutabili pe piața europeană, în pofida intensificării barierelor comerciale, relatează Reuters.

Producătorii auto europeni vor folosi salonul pentru a prezenta modele noi și pentru a încerca să-i reasigure pe investitori că pot face față concurenței, în timp ce rivalii chinezi câștigă cotă de piață cu o gamă tot mai largă de vehicule electrice și hibride.

Delegația chineză din acest an va fi de două ori mai numeroasă decât cea de la ultima ediție a salonului, din 2024. Mărci chineze deja consacrate precum BYD și Chery vor fi însoțite de nume noi, printre care Aito și Avatr.

Salonul Auto de la Paris are loc într-un moment crucial pentru industria auto europeană. Vânzările producătorilor europeni în China au scăzut puternic de la pandemia de COVID-19 încoace, în timp ce producătorii auto chinezi, ținuți în mare parte în afara pieței americane și confruntați cu o cerere mai slabă pe piața internă, și-au îndreptat tot mai mult atenția către Europa.

„Chinezii spun: «Trebuie să încercăm să dominăm Europa, pentru că în SUA nu putem face nimic»”, a declarat pentru Reuters Brad Kunz, partener în cadrul firmei de consultanță Grant Thornton Stax. „Dacă SUA le-ar fi permis producătorilor auto chinezi să intre pe piață, Europa nu ar fi un câmp de luptă atât de important”, subliniază el.

Datele Schmidt Automotive Research arată că mărcile chinezești au deținut o cotă de 10,7% din piața europeană în al doilea trimestru al anului, în creștere față de 5,7% cu un an înainte. Cota de piață a producătorilor auto chinezi în Europa este acum peste cea a rivalilor japonezi, care au intrat pe piața europeană în anii 1970.

Președintele Emmanuel Macron într-un autoturism al Stellantis la ediția din 2024 a Salonului Auto de la Paris, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia

Salonul auto de la Paris va avea loc într-un moment turbulent pentru producătorii europeni

Presiunea exercitată de concurența chineză, alături de cererea slabă din Europa, taxele vamale impuse de SUA și costurile electrificării încep toate să-și facă simțite efectele asupra producătorilor auto europeni.

Volkswagen reduce zeci de mii de locuri de muncă și ia în calcul închiderea unor fabrici pentru a diminua costurile, în timp ce BMW, rivalul său din segmentul de lux, renunță de asemenea la mii de angajați.

Uniunea Europeană a impus cu doi ani în urmă taxe vamale usturătoare pentru autoturismele complet electrice fabricate în China, însă producătorii auto chinezi au răspuns extinzându-și oferta către modelele cu motoare cu ardere internă și hibridele cu încărcare la priză.

În Europa Occidentală, mărcile chinezești au reprezentat peste 26% din piața vehiculelor hibride în al doilea trimestru al anului, față de numai 2,2% cu doi ani în urmă.

Industria auto europeană face acum presiuni pentru introducerea unor taxe vamale asupra hibridelor chinezești cu încărcare la priză, în timp ce UE lucrează la o legislație care va include prevederi de tipul „Fabricat în Europa”, prin care se vor impune niveluri minime ale componentelor locale pentru ca vehiculele electrice să fie eligibile pentru subvenții importante sau achiziții de stat.

În timp ce luptă cu rivalii chinezi pentru cotă de piață, producătorii auto europeni încearcă totodată să profite de ascensiunea acestora, punându-le la dispoziție capacități de producție din fabrici cu linii de producție care stau degeaba. Stellantis, de exemplu, a încheiat un parteneriat cu compania chineză de stat Dongfeng.

„Europenii joacă un fel de joc dublu”, a declarat pentru Reuters Pedro Pacheco, vicepreședinte pentru cercetare la compania de consultanță Gartner.

Angajați într-o uzină a BMW, FOTO: Tatan Syuflana / AP / Profimedia

Producătorii chinezi mai puțin cunoscuți vor încerca să impresioneze publicul la Paris

Producătorii auto din China s-au afirmat drept concurenți redutabili în domeniul tehnologiei vehiculelor electrice, însă producătorii europeni încearcă să riposteze printr-o nouă generație de modele electrice mai accesibile ca preț.

„Acest salon auto va fi probabil cel mai important din regiune de la pandemie încoace”, a declarat Felipe Munoz, un analist din industria auto. „Aceasta este platforma pe care europenii o folosesc pentru a le transmite chinezilor că sunt încă puternici și încă pregătiți”, consideră acesta.

Una dintre principalele lansări europene ale salonului, relansarea modelului Citroen 2CV de către Stellantis, va pune la încercare noile reguli care le permit producătorilor auto să renunțe la unele dotări pentru a oferi vehicule electrice mai accesibile și pentru a contracara concurența chineză.

Între timp, mărci chinezești până acum puțin cunoscute, precum Aito – marca premium deținută de producătorul auto Seres Group, cu sediul în Chongqing – vor încerca să obțină un succes major pe piață.

Francois Roudier, secretarul general al Organizației Internaționale a Constructorilor de Automobile, a declarat că sosirea mărcilor chinezești a contribuit la revitalizarea saloanelor auto, după ce interesul unora dintre producătorii tradiționali a scăzut.

„Ani la rând, oamenii cumpărau mașini; acum, producătorii trebuie să le vândă”, a declarat el, adăugând că producătorii care nu participă la salon „au făcut o greșeală”.

„Într-un fel, dacă nu ești prezent la salon, nu vinzi”, consideră acesta.