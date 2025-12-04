Centrala OMV Petrom de la Brazi va fi pornită vineri dimineață, la o treime din capacitate / Când va funcționa complet

Centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom, care asigură 10% din producția țării, va fi pornită începând de vineri dimineață de la ora 7:00, însă doar cu o turbină. Întreaga capacitate a centralei ar urma să fie funcțională începând din 8 decembrie, potrivit informațiilor transmise de companie pe platforma europeană REMIT.

Centrala de la Brazi de lângă Ploiești are o capacitate instalată totală de 860 de MW, iar în prezent este oprită în totalitate din cauza deficitului de apă care a afectat întregul județ. La capacitate maximă, centrala asigură circa 10% din producția națională totală.

Vineri dimineață va fi pornită o turbină de 300 de MW, potrivit informațiilor publicate de OMV Petrom.

Închiderea centralei a determinat scumpirea energiei pe bursă

Centrala care funcționează pe platforma rafinăriei Petrobrazi a fost oprită încă de marți dimineață.

Oprirea parțială a centralei OMV Petrom a determinat în acea zi scăderea producției de energie electrică din hidrocarburi cu 344 MWh (26%) între orele 8.00 și 13.00, conform datelor Transelectrica, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă.

Între aceleași ore, importurile au crescut cu 490 MWh (73%). Creșterea ponderii importurilor poate duce la majorarea prețului energiei electrice pe bursă, care se va resimți lunile următoare.

Impactul opririi Centralei OMV Petrom de la Brazi asupra prețului energiei electrice în România este deja resimțit în piață – prețul mediu PZU România pentru miercuri a crescut cu 14%. Piața pentru Ziua Următoare – PZU – este locul unde se tranzacționează cantitățile de energie electrică pentru a doua zi.

Criza de apă cauzată de situația de la Paltinu poate avea impact de domino: de la alimentarea populației, la industrie, la producția de energie electrică și termoficare, mai arată Asociația Energia Inteligentă.