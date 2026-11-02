Centrele de date au devenit atât de nepopulare încât OpenAI are în vedere o schimbare de nume

Centrele de date au ajuns să fie profund nepopulare în Statele Unite. „Dar dacă le-am spune altfel?”, e una dintre întrebările pe care le cântăresc acum șefii de la OpenAI, compania care a declanșat „revoluția” inteligenței artificiale prin lansarea ChatGPT, relatează TechCrunch.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, OpenAI pregătește o amplă campanie de relații publice („PR blitz”) pentru perioada de după alegerile pe care SUA le vor organiza marți pentru Congres și scaunele de guvernatori, în contextul în care democrații par să aibă șanse mari să recâștige controlul asupra Camerei Reprezentanților și, posibil, chiar și asupra Senatului.

Chris Lehane, directorul pentru afaceri globale al OpenAI, a declarat pentru Axios că alegerile intermediare vor fi „un fel de trailer (n.r. de film) pentru ceea ce veți vedea în 2028”, an în care se așteaptă ca inteligența artificială să fie „subiectul central” al alegerilor prezidențiale din SUA.

Prin urmare, OpenAI intenționează să influențeze dezbaterea privind inteligența artificială în perioada următoare, iar Lehane a discutat despre mai multe propuneri, printre care dezvoltarea unor „limite de viteză” pentru inteligența artificială; identificarea unor modalități prin care oamenii să perceapă inteligența artificială ca pe un instrument care le oferă mai multă putere și capacitate de acțiune în viața de zi cu zi; și încurajarea Statelor Unite să joace un rol în elaborarea unor standarde globale în domeniu.

Una dintre cele mai neobișnuite idei vizează redenumirea centrelor de date în „campusuri de calcul pentru inteligență artificială” („AI compute campuses”).

Lehane a descris de asemenea dezbaterea publică din jurul centrelor de date drept una „bună și sănătoasă”.

„Comunitățile ar trebui să le ceară companiilor să își asume responsabilitatea și să răspundă pentru acțiunile lor, astfel încât să beneficieze cu adevărat și în mod concret de pe urma transformărilor pe care aceste proiecte le aduc”, a declarat acesta.

Ce arată sondajele de opinie despre părerea americanilor privind centrele de date

Un sondaj realizat de PF Global pentru Politico, publicat pe 25 octombrie, arată că jumătate dintre americani se opun în prezent construirii unor centre de date la mai puțin de 5 kilometri de locuința lor. Acesta este cel mai ridicat nivel de opoziție înregistrat de când Politico a început să urmărească opiniile americanilor cu privire la aceste vaste complexe tehnologice necesare funcționării tehnologiei AI.

Procentul aproape s-a dublat comparativ cu luna ianuarie, când era de 28%.

Un alt sondaj realizat în septembrie de NBC News și citat de Forbes a constatat că 69% dintre respondenți au declarat că s-ar opune într-o oarecare măsură sau s-ar opune ferm construirii unui centru de date destinat inteligenței artificiale în zona în care locuiesc, în timp ce 31% au spus că ar susține într-o oarecare măsură sau ar susține ferm un astfel de proiect.

În sondajul respectiv procentul republicanilor care au spus că se opun construirii unor astfel de centre a fost mai mic (57%) decât cel al democraților (81%) și al independenților (71%).

Cel mai mare grup de respondenți (39%) a declarat că a auzit „foarte multe” despre construirea centrelor de date în Statele Unite, 34% au spus că au auzit „câte ceva”, 16% au declarat că nu au auzit „prea multe”, iar 11% au spus că nu au auzit „deloc” despre acest subiect.

Pancarte de la un protest împotriva centrelor de date în SUA, FOTO: Heather Diehl / Getty images / Profimedia

„Nu în curtea mea”

Politico notează că rezultatele evidențiază imaginea tot mai negativă a centrelor de date, pe măsură ce subiectul capătă o importanță politică tot mai mare. Candidații la alegerile din SUA s-au grăbit să-și exprime pozițiile în raport cu temerile că inteligența artificială – și centrele de date care asigură funcționarea acestei industrii – vor perturba economia, piața muncii și comunitățile locale.

„La început, totul pare în regulă: centrele de date creează locuri de muncă, nu sunt ca niște depozite sau ceva de genul acesta”, a declarat pentru Politico Sam Chen, strateg republican din Pennsylvania.

„Apoi, pe măsură ce oamenii află mai multe despre impactul asupra mediului, despre consumul de apă și despre cantitatea de energie electrică pe care ar putea să o consume […], se instalează treptat acea mentalitate de tipul «nu în curtea mea»”, a adăugat acesta.

Texasul este probabil cel mai clar exemplu al modului în care reacția negativă a devenit o problemă incontestabilă chiar și pentru cel mai dedicat politician.

Statul are în prezent aproape 300 de centre de date operaționale, iar alte 170 sunt planificate pentru dezvoltare, potrivit datelor Pew.

La sfârșitul anului trecut, guvernatorul republican Greg Abbott se lăuda că Texasul este „epicentrul dezvoltării AI” datorită numărului de centre de date pe care le găzduia.

În câteva luni, și-a schimbat poziția, invocând preocupări legate de „siguranță și calitatea vieții”.