Centru de asistență în Liceul Bolintineanu pentru persoanele din blocul în care a avut loc explozia. Sunt prezenți și psihologi

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a anunțat, vineri, că în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu a fost stabilit un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, s-au prăbușit vineri dimineață, după o explozie puternică. Imobilul avea 108 apartamente, iar acolo locuiau peste 400 de persoane, însă în prezent există temeri legate de stabilitatea construcției.

În gestionarea centrului, ISU B-IF beneficiază de sprijin din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și din partea organizațiilor Crucea Roșie, Fundația World Vision, Salvați Copiii.

„Persoanele implicate au fost înregistrate și, cu sprijinul autorităților, vor beneficia de cazare pentru următoarea perioadă, alimente și medicamente, acolo unde este cazul. De asemenea, în Centru sunt prezenți psihologi din cadrul IGSU și ISU B-IF, care acordă suportul psihologic și emoțional persoanelor direct afectate si aparținătorilor victimelor. De asemenea, a fost pus la dispoziția celor afectați un număr de telefon al DGASPC 0219524 – telefon urgențe sociale”, a conchis ISU B-IF.

Din cauza exploziei de vineri dimineață au murit trei persoane.

„Blocul este cu risc de colaps”

Imobilul a fost evacuat în totalitate, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a făcut un apel către locatari să nu intre în bloc după acte sau alte bagaje.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet”, a transmis Raed Arafat într-o declarație de presă de la locul exploziei.

„Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a completat coordonatorul DSU.