Cartofii se numără printre cele mai importante culturi agricole de pe Pământ, fiind un aliment bogat în amidon, vitamine, minerale și fibre. Iar în viitor, aceștia ar putea deveni o cultură importantă și pe Lună, transmite joi agenția Reuters.

Oamenii de știință au reușit acum să cultive cartofi hrănitori în sol selenar sintetic și afirmă că nu doar că sunt siguri pentru consum, dar că ar putea asigura hrana astronauților care ar putea locui în bazele de pe suprafața Lunii în viitorul apropiat.

Cercetătorii au îmbogățit solul selenar sintetic cu materie organică și au constatat că, în cantitate suficientă, acesta a permis cartofilor să crească la fel de bine ca în solul de pe Pământ.

Cercetarea susținută de NASA a implicat un soi de cartofi numit Modoc, un cartof cu maturare timpurie, cu coajă roșie și miez alb.

Cartofi pentru cursa spațială către Lună

Atât Statele Unite, cât și China intenționează să trimită astronauți pe suprafața Lunii în următorii ani, având planuri pentru construirea unor baze permanente pe satelitul natural al Pământului.

O sursă locală de hrană este considerată esențială pentru susținerea oamenilor care vor locui în aceste baze selenare, deoarece transportarea de pe Pământ a tuturor alimentelor necesare ar fi nepractică.

„Cartofii oferă mai multe calorii pe unitatea de suprafață cultivată decât multe alte culturi”, a declarat Aymeric Goyer, biolog specializat în plante la Universitatea de Stat din Oregon, care a coordonat studiul publicat joi în revista „npj Microgravity”. „Sunt hrănitori – conțin mai mult potasiu decât o banană, sunt bogați în vitamina C, au proteine de bună calitate – și au un indice de sațietate ridicat”, a subliniat cercetătorul.

Materialul de pe suprafața Lunii este numit, mai corect, regolit selenar și este format practic din rocă sfărâmată și praf, adesea cu particule ascuțite, asemănătoare sticlei, formate de-a lungul miliardelor de ani în urma impacturilor cu meteoriți. Spre deosebire de solul terestru, acesta nu conține materie organică.

Cercetătorii au îmbogățit regolitul sintetic cu diferite cantități dintr-o substanță bogată în nutrienți, numită vermicompost, obținută prin descompunerea de către râme a deșeurilor organice.

„Regolitul selenar nu conține deloc azot, așa că nicio cultură agricolă nu ar putea crește fără să fie îmbogățit”, a explicat Goyer.

Mostră de sol selenar sintetic într-un laborator, FOTO: Michael Matthey / AFP / Profimedia

Cum au reușit cercetătorii să cultive cartofi în sol selenar sintetic

Cartofii plantați în regolit fără vermicompost nu au produs aproape deloc rădăcini sau tuberculi.

Însă plantele au dezvoltat unele rădăcini și tuberculi chiar și într-un amestec care conținea doar 5% vermicompost și 95% regolit. În cazul unui amestec cu 30% vermicompost, recolta a fost identică cu cea obținută de la cartofii cultivați, în aceleași condiții, în sol terestru.

Cercetătorii au cultivat cartofii într-o seră, folosind atât lumina solară, cât și iluminatul artificial. Temperatura a fost menținută la 22 de grade Celsius în timpul zilei și la 18 grade Celsius pe timpul nopții.

Dar ce gust au cartofii?

„Din păcate, nu i-am gustat încă. Am folosit ceea ce am recoltat pentru analize de laborator”, a spus Goyer.

Cartofi de mici dimensiuni

Plantele din studiul actual au fost cultivate în ghivece mici, astfel că și cartofii obținuți au fost mici, cântărind, în general, mai puțin de o treime de uncie (10 grame), inclusiv cei crescuți în sol terestru.

„Lucrăm la un al doilea studiu, în care prezentăm rezultatele privind creșterea cartofilor cultivați în ghivece mai mari. În acest caz, am obținut cartofi de dimensiuni similare celor pe care îi găsești în mod obișnuit în magazine”, a declarat Goyer.

Regolitul selenar este neprielnic culturilor agricole și din cauza concentrațiilor ridicate de metale grele precum cuprul.

„În absența materiei organice, cartofii absorb cantități prea mari de metale grele, care pot deveni toxice pentru plante. Materia organică ajută la reducerea disponibilității metalelor grele pentru plante, astfel încât acestea să nu le acumuleze în exces”, a explicat Goyer.

Cercetătorii experimentează cu diverse culturi agricole care ar putea fi utilizate în viitor pentru agricultura extraterestră. Un studiu publicat în martie a documentat cultivarea năutului în regolit selenar, îmbogățit de asemenea cu vermicompost.

„Alți cercetători lucrează și cu roșii, salată verde și leguminoase, precum lucerna”, a dezvăluit Goyer.

Plante crescute în sol adus înapoi de pe Lună de sonde spațiale, FOTO: Tyler Jones / UF, IFAS / SWNS / Profimedia

Oamenii de știință afirmă că rezultatele lor ar putea avea aplicații și pe Pământ

David Handy, cercetător specializat în biologia spațială la Universitatea de Stat din Oregon și coautor al studiului, a declarat la rândul său că, deși cercetările privind agricultura selenară sunt importante pentru stabilirea unei prezențe umane sustenabile pe Lună, ele ar putea aduce beneficii și pe Pământ.

„Tehnologiile dezvoltate ca rezultat al acestor cercetări ar putea fi folosite pentru a produce hrană în regiuni cu producție agricolă redusă, care depind de aprovizionarea din alte zone, cum ar fi cartierele din interiorul marilor orașe și comunitățile din regiunile deșertice. Consider că cercetările continue privind utilizarea regolitului vor conduce la dezvoltarea unor tehnici care pot fi folosite atât pentru îmbunătățirea calității solului, cât și pentru reabilitarea solurilor contaminate, contribuind astfel la dezvoltarea unei agriculturi sustenabile aici, pe Pământ”, a afirmat acesta.

„Este o cultură agricolă foarte versatilă (…) În ceea ce privește ușurința preparării, poate că ar fi potriviți cartofii gătiți la microunde”, a adăugat Goyer.