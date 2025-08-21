ULTIMA ORĂ Cerințele puse pe masă de Putin pentru încheierea războiului, dezvăluite de la vârful Kremlinului

Liderul rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunțe la întreaga regiune estică a Donbasului (provinciile Donețk și Luhans), să renunțe la ambițiile de aderare la NATO, să rămână neutră și să nu permită trupelor occidentale să intre în țară, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate de conducerea de vârf a Kremlinului.

Președintele rus s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska pentru primul summit Rusia-SUA din ultimii patru ani și a petrecut aproape toată întâlnirea de trei ore discutând despre un posibil compromis în privința Ucrainei, potrivit surselor care au solicitat protecția anonimatului pentru a putea discuta chestiuni sensibile.

După întâlnire, Putin a declarat alături de Trump că speră ca aceasta să deschidă calea către pace în Ucraina, dar niciunul dintre cei doi lideri nu a dat detalii despre conținutul discuțiilor.

În cea mai detaliată relatare de până acum bazată pe surse din Rusia despre oferta lui Putin făcută la summit, agenția de presă Reuters menționează că a reușit să contureze ceea ce Kremlinul ar dori să vadă într-un eventual acord de pace care să pună capăt războiului ce a ucis și rănit sute de mii de oameni.

În esență, potrivit surselor ruse, Putin a făcut compromisuri în privința cerințelor teritoriale pe care le-a formulat în iunie 2024, care impuneau Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, care alcătuiesc Donbasul, plus Herson și Zaporojie, din sud.

Kievul a respins aceste condiții, considerându-le echivalente cu capitularea.

În noua sa propunere, liderul de la Kremlin a rămas ferm pe poziția lui, cerând Ucrainei să se retragă complet din părțile din Donbas pe care armata ucraineană le controlează încă, potrivit celor trei surse. În schimb, Moscova ar opri avansarea trupelor de pe liniile de front actuale din Zaporojie și Herson, au adăugat acestea.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Zaporojie și Herson, potrivit estimărilor SUA și datelor obținute din surse deschise.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze micile părți din regiunile Harkov, Sumî și Dnipropetrovsk din Ucraina pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, au spus sursele.

Putin rămâne, de asemenea, ferm pe pozițiile sale anterioare, cerând Ucrainei să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO.

Totodată, liderul rus vrea să obțină un angajament juridic obligatoriu din partea alianței militare conduse de SUA că nu se va extinde mai mult spre est, precum și limitarea armatei ucrainene și un acord că nu vor fi dislocate trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au spus sursele.

În acest context, cele două părți rămân rămân pe poziții ireconciliante, la mai bine de trei ani după ce Putin a ordonat trimiterea a mii de soldați ruși în Ucraina într-o invazie pe scară largă care a urmat anexării peninsulei Crimeea în 2014 și luptelor prelungite din Donbas, purtate între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la propunerile Rusiei.

Președintele Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri ideea retragerii din teritoriile ucrainene recunoscute internațional ca parte a unui acord și a declarat că regiunea industrială Donbas servește ca o fortăreață care împiedică avansul Rusiei mai adânc în Ucraina.

„Dacă vorbim despre o simplă retragere din est, nu putem face asta”, le-a spus Zelenski reporterilor, în comentarii publicate joi de Kiev. „Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive”, a argumentat președintele ucrainean.

Între timp, aderarea la NATO este un obiectiv strategic consacrat în constituția țării și pe care Kievul îl consideră cea mai fiabilă garanție a securității sale. Zelenski a declarat că nu este de competența Rusiei să decidă asupra aderării Ucrainei la alianță.

Casa Albă și NATO nu au răspuns imediat unor solicitări de a face precizări în legătură cu propunerile Moscovei.

Politologul Samuel Charap, președinte al departamentului de politică rusă și eurasiatică al RAND, un think-tank global cu sediul în SUA, a declarat că orice solicitare ca Ucraina să se retragă din Donbas rămâne inacceptabilă pentru Kiev, atât din punct de vedere politic, cât și strategic.

„Deschiderea către «pace» în condiții categoric inacceptabile pentru cealaltă parte ar putea fi mai degrabă o performanță pentru Trump decât un semn al unei reale disponibilități de compromis”, a adăugat el.

„Singura modalitate de a testa această propunere este de a începe un proces serios la nivel de lucru pentru a discuta aceste detalii”, a precizat politologul.

Trump: Putin vrea să vadă sfârșitul războiului

Forțele ruse controlează în prezent o cincime din Ucraina, o zonă de aproximativ dimensiunea statului american Ohio, potrivit estimărilor SUA și hărților din surse deschise.

Cele trei surse apropiate de Kremlin au declarat că summitul din orașul Anchorage, din Alaska, a deschis cea mai bună șansă pentru pace de la începutul războiului încoace, deoarece au avut loc discuții specifice despre condițiile Rusiei, iar Putin s-a arătat dispus să facă concesii.

„Putin este pregătit pentru pace, pentru compromis. Acesta este mesajul care i-a fost transmis lui Trump”, a declarat una dintre surse.

Sursele au avertizat că Moscova nu știe dacă Ucraina va fi dispusă să cedeze părțile din Donbas pe care încă le mai controlează și că, în caz contrar, războiul va continua. De asemenea, nu este clar dacă Statele Unite vor recunoaște sau nu ca fiind ale Moscovei teritoriile ucrainene controlate de armata rusă, au adăugat sursele.

O a patra sursă a declarat că, deși problemele economice sunt secundare pentru Putin, acesta înțelegea vulnerabilitatea economică a Rusiei și amploarea eforturilor necesare pentru a avansa mai mult în Ucraina.

Trump a spus că dorește să pună capăt „băii de sânge” a războiului și să fie amintit ca un „președinte pacificator”. El a declarat luni că a început să organizeze o întâlnire între liderul rus și cel ucrainean, care va fi urmată de un summit trilateral la care va participa și președintele SUA.

„Cred că Vladimir Putin vrea să vadă sfârșitul”, a declarat Trump, alături de Zelenski în Biroul Oval. „Sunt încrezător că vom rezolva problema”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar că toate problemele trebuie rezolvate mai întâi și că există o întrebare cu privire la autoritatea lui Zelenski de a semna un acord de pace.

Putin a ridicat în repetate rânduri îndoieli cu privire la legitimitatea lui Zelenski, întrucât mandatul său urma să expire în mai 2024, dar legea marțială nu permite încă desfășurarea unor alegeri prezidențiale noi. Kievul afirmă că Zelenski rămâne președintele legitim.

Liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei s-au declarat sceptici cu privire la dorința lui Putin de a pune capăt războiului.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a jucat un rol esențial în pregătirea summitului și în cea mai recentă inițiativă de pace, potrivit a două surse rusești.

Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Kremlin pe 6 august, împreună cu consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov. În cadrul întâlnirii, Putin i-a transmis clar lui Witkoff că este dispus să facă compromisuri și a prezentat contururile a ceea ce ar putea accepta pentru pace, potrivit a două surse din Rusia.

Dacă Rusia și Ucraina ar ajunge la un acord, ar exista diverse opțiuni pentru un acord formal, inclusiv un posibil acord tripartit între Rusia, Ucraina și SUA, recunoscut de Consiliul de Securitate al ONU, a spus una dintre surse.

O altă opțiune este revenirea la acordurile eșuate de la Istanbul din 2022, în care Moscova și Kievul au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite, au adăugat sursele.

„Există două opțiuni: război sau pace, iar dacă nu există pace, atunci va fi mai mult război”, a afirmat una dintre persoane.

Condițiile anunțate joi de Lavrov

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi că o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Volodimir Zelenski necesită mai întâi discuții aprofundate care să contureze soluții asupra principalelor chestiuni divergente și le-a reproșat liderilor europeni că subminează progresele obținute în Alaska la summitul între Putin și președintele american Donald Trump, în special prin insistența europenilor de a desfășura după război trupe în Ucraina ca garanție de securitate pentru această țară, desfășurare care pentru Rusia este „inacceptabilă”, au relatat anterior agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.

„Președintele nostru a spus în mod repetat că este pregătit pentru o întâlnire, inclusiv cu Zelenski”, dar pentru ca aceasta să fie utilă ea trebuie să fie pregătită cu seriozitate în prealabil, adică ‘toate chestiunile care necesită discuții la nivel înalt’ să fie mai întâi „bine studiate” la nivel de experți, negocieri din care să rezulte „recomandările corespunzătoare”, a explicat Lavrov la o conferință de presă.

El susține că există și un semn de întrebare asupra autorității lui Zelenski de a semna un acord, întrucât mandatul său prezidențial a expirat, și a descris graba afișată de președintele ucrainean de a se întâlni cu Putin drept un „truc” actoricesc al lui Zelenski.

„Este clar că această activitate legată de organizarea unui summit cu liderul rus are ca obiectiv să demonstreze o atitudine constructivă față de procesul de soluționare, dar în realitate urmărește pur și simplu să se substituie muncii serioase, laborioase și dificile pentru ajungerea la un consens asupra principiilor unei soluționări solide a crizei”, a remarcat șeful diplomației ruse.

Cât despre garanțiile de securitate în cadrul unui acord de pace în Ucraina, Lavrov a repetat că Rusia este de acord, dar să se țină cont și de interesele Moscovei, care dorește ca Ucraina să fie o țară neutră și să-și mențină statutul de stat fără arme nucleare.

El a acuzat aliații europeni ai Ucrainei că încearcă să mute în altă direcție atenția de la ceea ce Rusia descrie drept „cauzele profunde” ale războiului, o formulă repetată constant de Moscova de la începutul acestui război și prin care cere de fapt, printre altele, recunoașterea anexării teritoriilor pe care le ocupă în Ucraina, excluderea aderării acestei țări la NATO și crearea unei noi arhitecturi europene de securitate.

Referindu-se la astfel la insistențele susținătorilor ucraineni ai Ucrainei, în special președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, de a trimite în Ucraina trupe ca o formă de garanție de securitate pentru această țară, șeful diplomației ruse a subliniat din nou că „o intervenție străină pe o parte a teritoriului ucrainean (…) ar fi total inacceptabilă pentru Rusia”.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat el, garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie avute în vedere pornind de la discuțiile pe acest subiect care s-au desfășurat între Rusia și Ucraina în 2022 la Istanbul, unde cererea adresată Kievului de Moscova a fost să accepte un statut de neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate oferite de cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit și Franța.

Conform mai multor surse, la summitul cu Trump desfășurat vineri Putin a cerut ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas și în schimb Rusia să înghețe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil față de ideea unor garanții de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA, dar în afara NATO și fără trimiterea unor trupe ale acestei alianțe în Ucraina.

Zelenski respinge însă cedarea oricărui teritoriu și a declarat după întâlniri desfășurate luni la Casa Albă cu Trump că această chestiune rămâne să fie discutată direct între el și Putin la o reuniune despre care Trump a spus că se fac pregătiri, dar pentru care Moscova a temperat așteptările.

Discuțiile avute de Trump cu Zelenski și cu liderii europeni au lăsat neclară calea către pace în Ucraina și s-au axat mai degrabă pe garanțiile de securitate asupra cărora insistă Ucraina și susținătorii săi europeni.