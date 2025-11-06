Charlie Ottley a devenit cețățean român. Detalii despre „paradisul” unde îi place să locuiască / Jurnalistul indică „o problemă mare” din România

În timpul depunerii jurământului, Charley Ottley s-a încurcat puțin, fiind în mod vizibil foarte emoționat.

După o așteptare de doi ani, jurnalistul și producătorul britanic de film Charley Ottley a depus joi, la București, jurământul în calitate de cetățean român.

Ceremonia a avut loc la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, în prezența ambasadorului Marii Britanii la București, Giles Portman, ministrului Justiției, Radu Marinescu, președintelui interimar al ANC, Claudia Țapardel, precum și a numeroși ziariști, informează Agerpres.

„Sunt foarte emoționat. A fost mult mai stresant decât mă așteptam. Aveam jurământul pregătit și memorat, apoi am intrat în panică și, știi, pur și simplu, atunci când ți-ai dorit ceva de atât de mult timp, îți spui: nu o strica, nu o strica. Deci, mi se pare surprinzător de emoționant, dificil și uimitor”, a afirmat Ottley, după ceremonie.

„Sunt atât de fericit și sunt atât de recunoscător tuturor românilor care ne-au susținut în cei 15 ani de când lucrez aici. Cred că cel mai important lucru pentru mine este că, poate, acest lucru oferă și un mic exemplu pentru românii care locuiesc în străinătate, în diaspora, că sunt un englez care a venit aici și iubește România și vrea să fie cetățean, iar România are tot mai multe de oferit în fiecare an și cred că este vital să luăm în considerare faptul că, știți, drumurile devin puțin mai bune, spitalele devin puțin mai bune. Trebuie să lucrăm la educație, aceasta este încă o problemă mare. Dar, știți, treptat, viața în România se îmbunătățește”, a adăugat el.

„Undeva în paradis”

Charlie Ottley a mărturisit că îi place să locuiască împreună cu partenera sa la ferma pe care a cumpărat-o într-un sat din județul Brașov, unde crește animale domestice.

„Îmi place casa mea. De fapt, îmi place să locuiesc în Șirnea. Oana și cu mine avem o fermă frumoasă – trei vaci, trei pisici și 20 de găini. Răsărituri frumoase, apusuri frumoase și cred că a trăi la țară și a face o muncă ca nomad digital înseamnă a avea ce e mai bun din ambele lumi. Trăiești undeva în paradis și totuși ești conectat la lume și vezi ce se întâmplă și, pentru mine, este un vis devenit realitate. Așa că sunt foarte, foarte recunoscător. Sunt foarte, foarte onorat. Sunt foarte fericit. Este un privilegiu pentru mine, așa că mulțumesc poporului român, tuturor celor care ne-au susținut și au vizionat filmele noastre”, a mai spus el.

Doi ani pentru obținerea cetățeniei române

Jurnalistul britanic a precizat că procesul obținerii cetățeniei române a durat ceva timp, deoarece „nu totul este încă digitalizat în România”.

„Acest proces a început acum aproximativ doi ani, când am fost nominalizat pentru cetățenie de onoare de Laura Popescu, ambasadorul României la Londra, și ea, foarte amabilă, m-a nominalizat pentru cetățenia de onoare și apoi cred că a durat ceva timp. Nu totul este încă digitalizat în România. Așa că, uneori, (…) încă este procesarea hârtiei și durează ceva timp. Deci, au trecut doi ani”, a precizat Charley Ottley.

„Dar, nu am avut niciodată îndoieli. Mi s-a spus – știi se întâmplă și apoi, pur și simplu, nu-ți mai faci griji pentru asta pentru o vreme. Și apoi, dintr-o dată, se întâmplă. O, Doamne. Și devii foarte nervos și intri în panică. Dar a fost atât de emoționant să aflu acum câteva săptămâni și nu am putut spune nimănui, cu excepția câtorva prieteni. A fost un proces lung și acum simt că România nu este doar casa mea din suflet, ci este și casa mea legală și asta este o mare onoare”, a adăugat el.

Împreună cu jurnalistul britanic, care a realizat documentarele „Wild Carpathia” despre țara noastră, au depus jurământul peste 30 de străini din Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia și India.