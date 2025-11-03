Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani. Documentarele sale au promovat România în întreaga lume

Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, informează Agerpres. Ottley spunea, în luna septembrie, că a depus dosarul de cetățenie în urmă cu cinci ani, fără ca acesta să fie soluționat.

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia română.

„Solemnitatea sesiunii (…) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat, luni, ANC.

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

„Prin documentarele sale de excepţie – ‘Wild Carpathia’ şi ‘Flavours of Romania’ – a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României”, a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

O cetățenie obținută cu greu

Pe 12 septembrie, Charlie Ottley s-a întâlnit cu ministrul Radu Miruță, la sediul Ministerului Economiei, unde au discutat despre noi proiecte de promovare a României în străinătate.

„Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România”, scria Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul britanic a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru Wild Carpathia, a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare la România Insider Awards, dar şi pentru „Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism”, la Premiile România TopHotel, potrivit Agerpres.

Charlie Ottley a realizat mai multe materiale de promovare a Transilvaniei şi Braşovului, care au fost difuzate de televiziunile naţionale şi pe postul BBC World.

Producătorul britanic de televiziune Charlie Ottley a lansat, în 2021, la Tulcea, documentarul „Wild Danube”, realizat în Delta Dunării.

Charlie Ottley s-a născut într-un mic sat din Hampshire, Marea Britanie și locuiește de trei ani în Șirnea, județul Brașov, unde și-a cumpărat o casă tradițională.