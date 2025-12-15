China a aprobat în premieră două mașini electrice care se conduc singure de Nivel 3

Un sedan electric al companiei Changan Auto, expus la un salon auto din Guanghzou în noiembrie 2023, FOTO: IMAGO / Imago Stock and People / Profimedia Images

Autoritatea de reglementare industrială din China a aprobat luni două automobile chinezești dotate cu capabilități de conducere autonomă de nivel 3, marcând pentru prima dată când astfel de vehicule au fost autorizate de reglementatorul național ca produse autorizate, pregătite pentru adoptare pe scară largă, transmite Reuters.

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației de la Beijing a aprobat două modele de tip sedan electric ale producătorilor auto de stat Changan Auto și BAIC Motor, incluzându-le în cea mai recentă categorie de omologare pentru produse auto.

Cele două modele au permisiunea de a activa conducerea autonomă condiționată în zone desemnate din Chongqing și Beijing, cu limite de viteză de 50 km/h, respectiv 80 km/h, a precizat ministerul într-un comunicat.

Producătorii auto vor desfășura operațiuni de testare cu aceste automobile pe drumurile specificate, prin intermediul diviziilor lor de „ridesharing”, a mai adăugat instituția.

Cinci niveluri pentru mașinile electrice cu șofat autonom

Industria auto a definit cinci niveluri de conducere autonomă, de la controlul de croazieră (Nivelul unu) până la automobile complet autonome (Nivelul cinci). Nivelul trei le permite șoferilor să își ia ochii și mâinile de pe volan în anumite situații.

Reuters notează că această decizie subliniază ambiția Chinei de a conduce dezvoltarea și adoptarea conducerii autonome, o tehnologie care este pe cale să perturbe industria auto la nivel global. Anul trecut, China a selectat nouă producători auto pentru teste publice, în vederea accelerării adoptării automobilelor autonome.

Autoritățile de reglementare chineze au înăsprit la începutul acestui an controlul asupra tehnologiilor de asistență la condus, în urma unui accident care a implicat un sedan Xiaomi SU7 în luna martie.

Incidentul a dus la moartea a trei ocupanți, după ce mașina s-a izbit la câteva secunde după ce șoferul a preluat controlul de la sistemul de asistență la condus.

Nivelul 4 pentru mașinile autonome, testat și el în China

Cu toate acestea, oficialii guvernamentali exercită presiuni asupra producătorilor auto chinezi pentru a implementa rapid sisteme și mai avansate. În ofensiva lor pentru nivelul 3, autoritățile de reglementare din China ridică totodată ștacheta din punct de vedere normativ, făcând producătorii auto și furnizorii de componente responsabili în cazul în care sistemele lor cedează și provoacă un accident.

Dezvoltatori de tehnologii de conducere autonomă precum Pony AI și WeRide testează automobile de nivel 4, în baza unor licențe acordate de guvernele locale din întreaga Chină.

Sistemul Full Self-Driving al Tesla, un sistem de asistență la condus de nivel 2, a fost aprobat parțial în China din februarie și are capabilități inferioare celor disponibile în Statele Unite.