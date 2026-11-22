Agenția de spionaj a Chinei derulează o campanie secretă pentru a ajuta companiile chinezești să obțină cipuri avansate necesare dezvoltării AI și obținerii de informații în acest domeniu, scrie The New York Times. Această campanie este considerată de o importanță majoră pentru regimul de la Beijing, fiind încredințată direct unor lideri proeminenți ai regimului.

Obiectivul esențial este obținerea semiconductorilor avansați de care este nevoie pentru alimentarea inteligenție artificiale, inclusiv a cipurilor produse de Nvidia, pentru care SUA au impus o interdicție la exportul către țări precum China.

Semiconductorii, un obiectiv esențial pentru spionajul chinez

Ministerul Securității Statului (MSS) a avut multă vreme ca misiune eliminarea amenințărilor la adresa puterii Partidului Comunist. Acum însă prioritatea a devenit obținerea de semiconductori, potrivit unor oficiali din domeniul securității și serviciilor de informații din Asia, SUA și Europa, citați de publicația americană.

Acest lucru este arătat și de recentul scandal în care a fost implicat Jensen Huang, șeful Nvidia, care a avut o relație amoroasă cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată că a lucrat pentru spionajul chinez, subliniază New York Times.

Chen Yixin, ministrul Securității Statului, a creat o echipă specială pentru obținerea de tehnologie avansată din Occident, echipă care-i este subordonată direct și care coordonează activitatea de „contrablocadă”, adică să ocoloească interdicțiile de export impuse de SUA și aliații săi.

Un super-minister pentru domeniul AI

Campania de recuperare a decalajului tehnologic din domeniul AI este coordonată la vârful statului chinez de către Comisia Centrală de Știință și Tehnologie.

A fost înființată la ordinul lui Xi Jinping în 2023, la scurtă vreme după ce Departamentul de Comerț al SUA a decis să interzică exporturile către China de cipuri sofisticate produse de Nvidia, de teamă că ar putea ajuta Beijingul „să spargă” criptarea armamentului de producție americană. Detalii despre operațiune nu au fost cunoscute până acum, mai scrie sursa citată.

Comisia are un rang mai mare decât ministerele obișnuite și este condusă de Ding Xuexiang, unul dintre cei șapte membri ai Comitetului Permanent al Partidului Comunist, cel mai restrâns cerc al puterii de la Beijing.

Bugetul și planurile comisiei, ținute la secret

Comisia are ca scop coordonarea oamenilor de știință, institutelor și laboratoarelor de cercetare cu ministerele și companiile pentru obținerea autosuficienței tehnologice a Chinei. Comisia este rareori pomenită în știrile din China, iar bugetele și planurile sale nu sunt publice, însă a devenit motorul pe care se bazează Xi Jinping pentru avans tehnologic, crede Christopher K. Johnson, un fost analist specializat pe China pentru CIA.

Iar pentru spionajul chinez spargerea blocadei tehnologice a Occidentului este esențială.

„Unele țări vor face orice ca să sufoce China în domenii ale tehnologiei de importanță critică. Competiția tehnologică între marile puteri a intrat în cea mai intensă, mai obositoare și cea mai critică fază a luptei corp la corp”, a scris ministrul Chen Yixin, într-una dintre publicațiile de partid.

Pe măsură ce companiile ameriane, urmate de cele chinezești, au dezvoltat cu succes modele puternice de AI oficialii din Beijing au devenit conștienți de potențialul pe care inteligența artificială îl are de a amenința puterea lor, inclusiv pe plan intern, susține Gregory C. Allen, fondator al companiei Decision Tree Research și fost oficial al Centrului de Inteligență Artificială al Departamentului Apărării din SUA.

Spioni fără voie în folosul Chinei

China a folosit organizații paravan pentru obținerea de tehnologie AI. În luna septembrie, serviciul de contraspionaj britanic, MI5, a anunțat că un institut de cercetare chinez a cooptat cercetători britanici care, fără să știe, au lucrat pentru MSS.

Un alt vehicul folosit pentru spionaj tehnologic este reprezentat de companii precum Megaspeed, firmă fondată de Alice Huang. Cu sediul în Singapore, Megaspeed a cumpărat cipuri de miliarde de dolari de la Nvidia pe care apoi le-ar fi transferat în China.

Oficialii americani suspectează că și Alibaba ar fi implicată în spionaj tehnologic, compania fiind un client și susținător financiar al Megaspeed. Alibaba ar avea legături cu un laborator de cercetare al armatei chineze.

Administrația Trump a anunțat, luuni, că va impune noi măsuri pentru a bloca accesul Chinei la semiconductori avansați prin intermediului centrelor de date din afara Chinei. Astfel, centrele de date din străinătate vor trebui să obțină o licență din partea guvernului american înainte de a putea furniza „capacități semnificative de procesare” către firme din țări precum China, Rusia sau Iran, mai scrie The New York Times.