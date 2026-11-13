Scandalul de la vârful Nvidia ia amploare. Noi dezvăluiri despre aventurile fostului șef al companiei, Jensen Huang

Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, a avut o relație intimă cu o a doua angajată, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la două persoane familiarizate cu situația.

Această dezvăluire vine în urma altor două relații extraconjugale care au dus la demisia sa joi. Cele două femei sunt Alice Huang, pe care serviciile de informații americane o suspectează că ar fi spioană chineză, și Kimberly Powell, vicepreședinta Nvidia pentru domeniul sănătății.

Reuters nu dezvăluie numele celei de-a doua angajate, precizând că nu a reușit să o contacteze.

Nvidia a refuzat să comenteze. Powell, Jensen Huang și un reprezentant al consiliului de administrație al Nvidia nu au răspuns la solicitările de Reuters pentru a comenta. Alice Huang nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere, mai precizează Reuters.

Huang, chemat în Congres

Jensen Huang a recunoscut că a avut o aventură într-o declarație din 8 noiembrie, în urma apariției unor informații privind relația sa cu Alice Huang, fără a o menționa pe aceasta pe nume.

Fostul șef Nvidia și secretarul pentru comerț Howard Lutnick au fost invitați să depună mărturie în fața Comisiei bancare a Senatului SUA cu privire la recentele dezvăluiri care vizează Nvidia.

Tim Scott, președintele Comisiei bancare, a afirmat, într-o postare pe rețelele de socializare, că recentele informații referitoare la Huang și Nvidia „ridică îngrijorări serioase cu privire la securitatea noastră națională și la protecția tehnologiilor sensibile ale SUA”, adăugând că „poporul american merită răspunsuri”, conform Sky News.

Decizia fostului CEO al Nvidia de a demisiona din companie ar putea perturba industria inteligenței artificiale la care Huang a contribuit .

Nvidia și-a folosit puterea financiară pentru a participa la crearea unei industrii în domeniul IA prin intermediul unor acorduri financiare complexe care facilitează achiziționarea cipurilor companiei. În acest scop, a susținut companii din domeniul cloud computing și laboratoare de inteligență artificială.

Susținere din partea lui Trump

Presiunile asupra lui Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani și căsătorit, pentru a demisiona s-au intensificat după apariția unor informații privind relația sa extraconjugală cu Alice Huang, cu care nu are nicio legătură de rudenie.

Consiliul de administrație al Nvidia a numit-o pe Colette Kress, directoarea financiară, în funcția de director general interimar, pe durata procesului de selecție a unui succesor pentru Jensen Huang.

Consiliul ia în considerare candidați atât din cadrul companiei, cât și din afara acesteia pentru acest post.

Președintele SUA Donald Trump l-a numit pe „legendarul” fost director executiv al Apple, Tim Cook, drept „singurul om care ar putea să-i ia locul” lui Huang, conform Sky News.

Trump a declarat că a vorbit cu Huang înainte ca acesta să-și dea demisia, descriindu-l ca fiind profund afectat de consecințele pe care le-au avut aventurile sale asupra familiei sale. Potrivit unei surse citate de CNN, liderul de la Casa Albă l-a încurajat să reziste presiunilor de a demisiona.

Acțiunile Nvidia, în scădere

Săptămâna trecută, consiliul de administrație al Nvidia a început o anchetă, condusă de administratori independenți cu sprijinul unor consilieri juridici externi, pentru a stabili dacă Jensen Huang a fost ținta unei operațiuni de spionaj străin. De asemenea, consiliul și-a exprimat încrederea în fondatorul comapaniei la momentul respectiv.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 5,5% joi, pe fondul unui volum ridicat de tranzacții. Acțiunile companiei s-au depreciat cu peste 30% de la nivelul maxim de la începutul lunii octombrie.