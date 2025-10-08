China îl acuză pe președintele Taiwanului că se „prostituează”, într-un mesaj neobișnuit de dur

Președintele taiwanez Lai Ching-te, „se prostituează” în fața străinilor pentru a încerca să le câștige favoarea, dar planurile sale sunt sortite eșecului, a declarat miercuri guvernul Chinei, după ce liderul țării insulare a acordat un interviu în care l-a elogiat pe președintele american Donald Trump, relatează Reuters.

China, care consideră Taiwanul guvernat democratic drept propriul său teritoriu, are o aversiune specială față de Lai, pe care îl numește „separatist” și îi respinge în mod constant ofertele de dialog. Lai afirmă că doar poporul taiwanez își poate decide viitorul.

Într-un interviu difuzat săptămâna aceasta la o emisiune radio conservatoare din Statele Unite, Lai a spus că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace dacă ar reuși să-l convingă pe președintele chinez Xi Jinping să renunțe la utilizarea forței împotriva Taiwanului.

Trump și Xi sunt așteptați să se întâlnească luna aceasta la un summit regional în Coreea de Sud.

Reacționând la interviul în care Lai a vorbit de asemenea despre amenințările militare ale Chinei și despre creșterea cheltuielilor de apărare, Biroul pentru Afaceri ale Taiwanului din cadrul guvernului chinez a declarat că președintele „debitează absurdități”, arătându-și adevărata natură de „creator de crize și distrugător al păcii”.

De la preluarea mandatului anul trecut, Lai „a propagat în mod agresiv erezii separatiste”, a mai acuzat instituția.

Președintele Taiwanului Lai Ching-te, Foto: Ichiro Ohara / AP / Profimedia

China compară Taiwanul și pe președintele său cu „niște furnici care scutură un copac”

Folosind un limbaj neobișnuit de dur, declarația continuă: „S-a angajat într-o lingușire externă lipsită de principii și într-o trădare fără margini a Taiwanului, risipind sângele și trupul poporului, prostituându-se și aliniindu-se cu forțe străine”.

Guvernul Taiwanului nu a oferit, deocamdată, nicio reacție. Declarația chineză a subliniat că eforturile de a urmări independența prin sprijinul forțelor străine sunt sortite eșecului.

„Lai Ching-te și forțele ‘independenței Taiwanului’ nu sunt decât niște furnici care scutură un copac: în cele din urmă, vor fi măturate în coșul de gunoi al istoriei”, se mai arată în text.

Declarația publicată de guvernul chinez a venit cu doar două zile înainte ca Lai să susțină discursul său principal de Ziua Națională a Taiwanului, vineri.

China, care nu a renunțat niciodată la posibilitatea folosirii forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său, a organizat anul trecut o zi de manevre militare în jurul insulei, imediat după același eveniment, spunând că acestea au fost un avertisment împotriva „actelor separatiste”.

Lai afirmă că Republica China, denumirea oficială a Taiwanului, și Republica Populară Chineză „nu sunt subordonate una alteia”.

Guvernul Republicii China s-a refugiat în Taiwan în 1949, după ce a pierdut războiul civil împotriva comuniștilor conduși de Mao Zedong. Niciun tratat de pace nu a fost semnat vreodată, iar niciunul dintre cele două guverne nu îl recunoaște oficial pe celălalt nici până astăzi.