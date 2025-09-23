China inundă lumea cu o cantitate record de bunuri ieftine după impunerea taxelor vamale americane

Motorul de export al președintelui Xi Jinping s-a dovedit de neoprit în timpul celor cinci luni de taxe vamale americane la cote maxime, împingând China spre un excedent comercial record de 1,2 trilioane de dolari, transmite marți agenția Bloomberg.

Odată cu restrângerea accesului pe piața SUA, producătorii chinezi au arătat că nu dau înapoi: achizițiile Indiei au atins un nivel istoric în august, livrările către Africa se îndreaptă spre un record anual, iar vânzările către Asia de Sud-Est au depășit vârful din perioada pandemiei.

Această explozie generalizată stârnește îngrijorare în străinătate, în timp ce guvernele cântăresc potențialele pagube pentru industriile lor interne în raport cu riscul de a antagoniza Beijingul – principalul partener comercial pentru mai mult de jumătate din planetă.

Deocamdată, doar Mexicul a ripostat public în acest an – propunând taxe vamale de până la 50% pentru produsele chinezești, inclusiv mașini, piese auto și oțel – însă alte țări se află sub o presiune tot mai mare de a acționa.

O „reacție timidă” a țărilor inundate cu bunuri chinezești

Autoritățile indiene au primit în ultimele săptămâni 50 de cereri de investigații privind dumpingul de mărfuri din țări precum China și Vietnam, potrivit unei persoane familiare cu situația, care a solicitat anonimatul deoarece informația nu este publică.

Ministrul comerțului din Indonezia a promis că va monitoriza un „potop” de bunuri, după ce videoclipuri virale cu comercianți chinezi care se lăudau că vor exporta blugi și cămăși cu prețuri de până la 80 de cenți americani către marile orașe au stârnit indignare.

În pofida durerii resimțite, șansele unor acțiuni mai semnificative rămân limitate. Țările deja prinse în negocieri comerciale cu administrația Trump par reticente să se angajeze într-un război comercial separat cu a doua cea mai mare economie a lumii. Asta oferă Beijingului un răgaz față de taxele vamale americane, pe care economiștii preziseseră anterior că ar putea înjumătăți rata anuală de creștere a PIB-ului Chinei.

„Reacția timidă este probabil influențată de negocierile comerciale în curs cu SUA”, a declarat pentru Bloomberg Christopher Beddor, director adjunct de cercetare pentru China la Gavekal Dragonomics. „Unele țări nu vor să fie percepute ca favorizând destrămarea sistemului comercial global. Altele ar putea amâna taxele vamale împotriva Chinei pentru a le oferi drept concesii SUA în cadrul propriilor negocieri comerciale”.

Strategia diplomatică a Chinei: farmec și amenințări

Oficialii care încearcă să-și protejeze economiile de Beijing pășesc cu prudență. Ministrul comerțului din Africa de Sud a recomandat să nu se recurgă la taxe vamale punitive pentru importurile de automobile chinezești – care aproape s-au dublat anul acesta – și caută în schimb mai multe investiții. Chile și Ecuador impun discret taxe țintite pe importurile ieftine, după ce gigantul chinez de comerț electronic Temu a înregistrat o creștere de 143% a utilizatorilor activi lunar în America Latină de la începutul anului.

În timp ce Brazilia a amenințat cu represalii mai agresive, în această vară i-a oferit celui mai mare producător chinez de mașini electrice, BYD, facilități pentru a-și intensifica producția locală.

Beijingul folosește atât „farmecul diplomatic”, cât și amenințările economice pentru a împiedica țările să adopte represalii directe. La începutul acestei luni, președintele Chinei a mobilizat națiunile BRICS să formeze o voce unită împotriva protecționismului în timpul unei videoconferințe a liderilor blocului, în timp ce oficiali ai ministerului chinez al comerțului au avertizat Mexicul să „gândească de două ori” înainte de a acționa, subliniind că astfel de măsuri vor atrage represalii. În plus, administrația Trump presează națiunile UE să impună taxe vamale de până la 100% Chinei din cauza sprijinului acordat Rusiei.

Oficialii chinezi spun că schimburile lor comerciale cu restul lumii se află în limite rezonabile și că Beijingul nu caută să domine piețele globale. „Când există cerere din străinătate, China exportă în consecință”, a declarat vice-ministrul de finanțe Liao Min în iulie. Luna trecută, ziarul oficial People’s Daily a respins pe rețelele sociale criticile occidentale privind „dumpingul”, argumentând că exportatorii chinezi nu vând sub cost.

Datele economice arată altceva

Deși exportatorii chinezi vând în cantități record, explozia comerțului nu îi face mai bogați și nici nu ajută cu problemele interne ale țării. Profiturile firmelor industriale au scăzut cu 1,7% în primele șapte luni întrucât producătorii, încercând să reducă supracapacitatea internă sub inițiativa lui Xi de „anti-involuție”, au tăiat prețurile pentru a vinde mai mult peste hotare.

Aceasta nu face decât să agraveze deflația persistentă a Chinei, pe cale să devină cea mai lungă din perioada de după deschiderea țării la sfârșitul anilor 1970.

Deși creșterea livrărilor către anumite țări sugerează că unele bunuri destinate pieței americane și altor destinații sunt redirecționate pentru a ocoli zidul vamal al lui Trump, aceasta este doar o parte a imaginii. Cererea pentru inovațiile de vârf ale Chinei în domeniul tehnologic a alimentat mare parte din recenta intensificare a comerțului.

China și-a redirecționat o parte a exporturilor către Europa

Creșterea vânzărilor către piețele bogate din Europa și Australia indică de asemenea că Beijingul a găsit pur și simplu noi cumpărători pentru multe produse.

India arată cum redesenarea hărții comerciale globale de către Trump aduce noi beneficii Beijingului. Exporturile către vecinul Chinei au atins un record de 12,5 miliarde de dolari luna trecută, determinate în mare parte de furnizorii Apple, care au mutat rapid producția de iPhone-uri în India din țara vecină.

Totuși, aceste companii depind încă de componente și unelte fabricate în mare parte în China.

În iulie, firmele chineze au expediat aproape 1 miliard de dolari în cipuri de calculator către India și miliarde de dolari în telefoane și piese, potrivit datelor publicate de Beijing. Acest lucru plasează exporturile pe traiectoria de a depăși recordul de anul trecut, valoarea livrărilor de până acum fiind aproape egală cu totalul pe 2021.

„China a performat mai bine decât se aștepta în prima jumătate a anului”, a declarat pentru Bloomberg Sajjid Chinoy, economist-șef pentru India la JPMorgan Chase.

„O parte din acest succes se datorează faptului că China a găsit foarte inteligent alte piețe de export, inclusiv Europa, care a reprezentat o plasă de siguranță cheie față de încetinirea exporturilor către SUA”, consideră el.