SUA au cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale uriașe împotriva Chinei și Indiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Elysee alături de președintele francez Emmanuel Macron și omologul său chinez Xi Jinping, în timpul vizitei oficiale pe care liderul de la Beijing a efectuat-o în Franța în mai 2024, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza achizițiilor acestora de petrol rusesc, într-o mișcare menită să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite CNBC.

Propunerea, dezvăluită în premieră de Financial Times luni noaptea târziu, a fost confirmată pentru televiziunea financiară CNBC de către două surse familiare cu subiectul.

Trump a făcut această solicitare atunci când a participat la Washington la o întâlnire între înalți oficiali americani și europeni, potrivit FT. El și-a arătat de asemenea disponibilitatea ca SUA să adopte orice taxe vamale impuse de Europa împotriva celor două țări.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării CNBC de a comenta.

SUA au impus la sfârșitul lunii iulie o taxă vamală punitivă de 25% asupra importurilor americane din India, justificând măsura prin achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi. După această măsură nivelul total al taxelor vamale percepute de SUA pentru importurile din India a urcat la 50%.

India a declarat că taxele vamale americane sunt „nedrepte, nejustificate și nerezonabile”, acuzând SUA și UE că fac la rândul lor comerț cu Rusia.

Țările din UE încă au relații comerciale de miliarde de dolari cu Rusia

Comerțul bilateral al UE cu Rusia s-a ridicat la 67,5 miliarde de euro în 2024, potrivit datelor Comisiei Europene.

Datele ambasadei Indiei la Moscova au arătat că schimburile comerciale bilaterale dintre India și Rusia au atins un nivel record de 68,7 miliarde de dolari pentru anul încheiat în martie 2025, de aproape 5,8 ori mai mari decât schimburile comerciale de dinaintea pandemiei, care se ridicau la 10,1 miliarde de dolari.

China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, a fost până acum scutită de taxele vamale „secundare” ale Washingtonului, după ce a ajuns la un acord cu administrația Trump pentru a reduce noile taxe asupra produselor sale la 30%.

Propunerea făcută de Trump Uniunii Europene privind impunerea de taxe vamale împotriva Chinei și Indiei a avut loc în contextul în care întâlnirea sa de luna trecută în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin a dus la puține progrese în direcția obținerii unei încetări a focului în Ucraina.

După întâlnire, Putin le-a spus reporterilor, într-o conferință de presă comună cu Trump, că este nevoie de abordarea „cauzelor profunde” ale conflictului pentru o pace durabilă.

„Au fost foarte, foarte multe puncte asupra cărora am căzut de acord … aș spune că sunt câteva mari asupra cărora încă nu am ajuns acolo, dar am făcut progrese”, a spus Trump după Putin, fără a intra în detalii în conferința de presă susținută alături de omologul său rus.

Trump a anunțat între timp reluarea negocierilor comerciale cu India

CNBC notează că, în timp ce încercarea Washingtonului de a intermedia un acord de pace între Rusia și Ucraina nu a dat rezultate, Putin pare să-și fi consolidat legăturile cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul indian Narendra Modi în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută la reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în favoarea celei mai profunde, întunecate Chine. Să aibă împreună un viitor lung și prosper!”, a scris Trump în data de 5 septembrie într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social, publicat alături de o fotografie cu președintele Xi Jinping, Narendra Modi și Vladimir Putin, împreună la summitul organizației de cooperare economică.

Însă într-un nou mesaj publicat marți seara pe rețeaua de socializare „X”, Trump a spus că SUA și India au reluat negocierile pentru a elimina barierele comerciale. Numindu-l pe Modi „un foarte bun prieten”, președintele american a spus că este „convins că nu va exista nicio dificultate în a ajunge la o concluzie de succes”.

În schimb, negocierile Washingtonului cu China pentru a pune la punct detaliile acordului convenit anterior privind reducerea taxelor vamale reciproce par să întâmpine dificultăți în a ajunge la un progres important.