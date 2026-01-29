„China este un actor vital”. După „răsturnări de situație”, Marea Britanie vrea o „relație sofisticată” cu a doua putere economică a lumii

Prim-ministrul britanic Keir Starmer, al cincilea din dreapta, și președintele chinez Xi Jinping, al șaselea din stânga, împreună cu delegațiile lor, participă la o întâlnire bilaterală la Beijing, joi, 29 ianuarie 2026. Sursă foto: Carl Court / AP / Profimedia

Prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a spus joi președintelui chinez Xi Jinping că dorește să construiască o „relație sofisticată” cu scopul de a stimula creșterea economică și securitatea, semnalând o evoluție importantă în relațiile dintre cele două țări după ani de tensiuni, scrie Reuters.

În cea mai importantă zi a vizitei sale de patru zile în China, prima efectuată de un prim-ministru britanic în ultimii opt ani, Starmer a purtat discuții cu Xi în Sala Mare a Poporului, înainte de a lua masa împreună.

Starmer, al cărui guvern de centru-stânga al Partidului Laburist s-a străduit să realizeze creșterea economică promisă, a făcut din îmbunătățirea relațiilor cu a doua cea mai mare economie a lumii o prioritate, în ciuda îndoielilor persistente cu privire la spionaj și drepturile omului.

„China este un actor vital pe scena mondială și este esențial să construim o relație mai sofisticată, în care să putem identifica oportunități de colaborare, dar, desigur, să permitem și un dialog semnificativ în domeniile în care nu suntem de acord”, i-a spus Starmer lui Xi la începutul întâlnirii.

Premierul britanic Sir Keir Starmer strânge mâna președintelui chinez Xi Jinping înaintea unei întâlniri bilaterale la Marele Palat al Poporului din Beijing, în timpul vizitei sale în China, 29 ianuarie 2026. Sursă foto: Carl Court / PA Images / Profimedia



China, pregătită pentru un parteneriat strategic, susține Xi

Xi a afirmat că relațiile cu Marea Britanie au trecut prin „răsturnări de situație” care nu au servit intereselor niciunei dintre cele două țări și că China este pregătită să dezvolte un parteneriat strategic pe termen lung.

Starmer este cel mai recent lider occidental care s-a angajat într-o serie de demersuri diplomatice cu China, în contextul în care națiunile se protejează împotriva imprevizibilității Statelor Unite sub președinția lui Donald Trump.

Amenințările intermitente ale lui Trump cu taxele vamale și promisiunile de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei, au iritat aliați de lungă durată, precum Marea Britanie.

Vizita lui Starmer urmează imediat după cea a prim-ministrului canadian Mark Carney, care a semnat un acord economic cu Beijingul pentru a elimina barierele comerciale, stârnind mânia lui liderului de la Casa Albă.

„Trebuie să pară că a fost un succes”

Kerry Brown, profesor de studii chineze la King’s College London, a declarat că se așteaptă ca o serie de acorduri între Marea Britanie și China să fie anunțate pentru a arăta cum s-a îmbunătățit relația dintre cele două țări.

„Trebuie să pară că a fost un succes”, a spus el. „Niciuna dintre părți nu dorește o întâlnire în care să se discute despre lucruri asupra cărora nu sunt de acord.”

Starmer a adoptat o nouă politică de colaborare cu China, după ce relațiile s-au deteriorat de-a lungul anilor sub guvernele conservatoare anterioare, când Londra a restricționat unele investiții chineze din motive de securitate națională și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la reprimarea libertăților politice în Hong Kong.

„Am promis acum 18 luni, când am fost aleși în guvern, că voi face Marea Britanie să se deschidă din nou către exterior”, i-a spus Starmer lui Xi.

„Pentru că, după cum știm cu toții, evenimentele din străinătate afectează tot ceea ce se întâmplă în țările noastre, de la prețurile din supermarketuri până la sentimentul nostru de siguranță.”

Îngrijorări privind spionajul

Kemi Badenoch, lidera Partidului Conservator de opoziție din Marea Britanie, a declarat miercuri că nu ar fi mers în China din cauza riscurilor de securitate pe care le prezintă această țară.

Serviciile de securitate britanice au afirmat că China spionează în mod regulat guvernul. Beijingul a negat aceste acuzații.

Ca semn al modului în care țările pot colabora, Downing Street a declarat că Starmer și Xi vor anunța că Marea Britanie și China vor combate împreună bandele implicate în traficul de migranți ilegali.

Acordul se va concentra pe reducerea utilizării motoarelor fabricate în China pentru bărcile mici care transportă persoane în Europa pentru a solicita azil.

Oficialii britanici și chinezi vor împărtăși informații pentru a identifica rutele de aprovizionare ale traficanților și vor colabora cu producătorii chinezi pentru a împiedica exploatarea afacerilor legitime de către crima organizată, a declarat Downing Street.

Delegație de afaceri importantă în China

Starmer a declarat reporterilor aflați în avionul spre China că va „ridica problemele care trebuie ridicate” în legătură cu drepturile omului în discuția cu Xi, când a fost întrebat dacă va aborda cazul lui Jimmy Lai, fostul magnat media din Hong Kong și cetățean britanic care a fost condamnat în decembrie pentru crime împotriva securității naționale.

Însă prezența a peste 50 de lideri de afaceri care îl însoțesc pe Starmer și itinerariul său arată că prioritatea acestei călătorii o reprezintă legăturile economice, comentează Reuters.

Era timpul pentru o relație „matură” cu China, a declarat Starmer unei delegații de afaceri la câteva ore după sosirea sa, miercuri, în țara din Asia de Est.

Apoi a luat cina la un restaurant chinezesc cunoscut pentru preparatele sale cu ciuperci, care a găzduit-o și pe fosta secretară a Trezoreriei SUA, Janet Yellen, în timpul vizitei sale din 2023.

El a discutat despre cum se pronunță cuvântul chinezesc pentru „mulțumesc” – „xie xie” – în timp ce și-a făcut poze cu angajații restaurantului, după cum arată un videoclip postat pe Weibo.