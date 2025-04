China restricționează importurile de filme americane după ce SUA au majorat taxele vamale pentru ea la 125%

Poster digital pentru filmul „Avatar: The Way of Water” din 2022, afișat într-un cinematograf din Beijing, FOTO: Imago Stock and People / Profimedia Images

China a anunțat joi că va restricționa imediat importurile de filme de la Hollywood, ca represalii față de creșterea taxelor vamale de către președintele Donald Trump asupra bunurilor chinezești importate în SUA, relatează Reuters.

După trei decenii în care China a importat anual 10 filme de la Hollywood, Administrația Națională a Filmului (NFA) de la Beijing a declarat că majorarea taxelor vamale americane va diminua și mai mult cererea internă a Chinei pentru lungmetraje de la Hollywood, deja în declin de câțiva ani.

„Vom respecta regulile pieței, vom ține cont de preferințele publicului și vom reduce moderat numărul de filme americane importate”, a transmis NFA pe site-ul său oficial.

Chris Fenton, autorul cărții Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business, a declarat că această mișcare este „o modalitate extrem de vizibilă de a transmite un mesaj de ripostă, cu aproape zero dezavantaje pentru China”.

„Filmele de la Hollywood reprezintă doar 5% din totalul încasărilor din box office-ul din China. Și mai rău pentru Hollywood, China impozitează acel mic procent cu 50% înainte ca vreun venit să se întoarcă în SUA”, a spus Fenton pentru Reuters.

Studiourile de la Hollywood primesc doar 25% din încasările box office din China, în timp ce în alte piețe primesc dublul acestui procent, a explicat el.

„O astfel de pedeapsă atât de vizibilă aplicată Hollywood-ului este o demonstrație de forță fără riscuri din partea Beijingului, care va atrage cu siguranță atenția Washingtonului”, a adăugat Fenton.

China este a doua cea mai mare piață de film din lume

În 1994, China a început să importe anual 10 filme americane prin modelul de distribuție recunoscut internațional, bazat pe împărțirea veniturilor. Filme precum Titanic și Avatar au avut un succes uriaș la box office-ul chinez, transformând actori ca Leonardo DiCaprio și regizori ca James Cameron în nume cunoscute printre cinefilii chinezi din mai multe generații.

China este a doua cea mai mare piață de film din lume. Cu toate acestea, în ultimii ani, pe măsură ce cultura de divertisment locală a înflorit, entuziasmul publicului chinez pentru filmele de la Hollywood a scăzut.

Începând cu anul 2020, filmele autohtone au reprezentat constant aproximativ 80% din veniturile anuale ale box office-ului, în creștere față de circa 60% anterior.

Pe lista celor mai mari încasări din toate timpurile în cinematografia chineză, doar un singur film străin figurează în top 20 – Avengers: Endgame, cu încasări de 4,25 miliarde yuani (579,83 milioane dolari). Restul filmelor din top 20 sunt toate producții chinezești.

Ne Zha 2, un film de animație lansat în China la începutul acestui an, a înregistrat venituri colosale de 1,89 de miliarde de dolari, vasta majoritate a acestora fiind obținute în țară.

Spre comparație, cel mai de succes film lansat de Hollywood în 2025, Captain America: Brave New World, a avut încasări totale de 413 milioane de dolari în întreaga lume.

Ne Zha 2 a devenit nu doar filmul cu cele mai mari încasări produs vreodată în China, ci și filmul de animație cu cele mai mari încasări din istorie, depășind lungmetrajul Inside Out 2 lansat de Disney anul trecut. Acesta a avut încasări totale de 1,69 miliarde de dolari, potrivit site-ului de referință boxofficemojo.