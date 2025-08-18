Chiriile la locuințe au ajuns atât de mari în Ibiza încât rulotele și corturile din tabere improvizate sunt privite de localnici ca o soluție

Este încă o noapte, încă o petrecere la un hotel din Ibiza. Clientela internațională dansează pe ritmuri de house, în timp ce luminile laser se reflectă pe piscine și pe o mare de ochelari de soare purtați după lăsarea întunericului la localuri în aer liber. Mulți petrecăreți sunt îmbrăcați complet în alb; unii dau semne de intoxicare. Întrebați-i pe cei care stau la coadă în fața acestui loc și a unora dintre legendarile cluburi de noapte de pe insula mediteraneană spaniolă, iar ei vor spune că cheltuie mult, dar experiența merită, relatează Reuters.

Totuși, în spatele scenei de clubbing și a plajelor din Ibiza, o criză a locuințelor i-a forțat pe mulți localnici și muncitori sezonieri să împartă apartamente înghesuite, să facă naveta de pe alte insule sau să stea în corturi și rulote din tabere neautorizate.

Problemele din Ibiza reflectă o problemă mai amplă din Spania, unde lipsa locuințelor accesibile în orașe și în destinațiile de coastă populare a declanșat proteste pentru a cere controlul chiriilor și pentru a denunța turismul excesiv. Activisții îi acuză pe proprietari că preferă închirierea locuințelor pe termen scurt în locul contractelor mai lungi și mai puțin profitabile.

În Ibiza, aproape 800 de persoane au ajuns să locuiască în așezări improvizate, potrivit datelor de anul trecut ale autorităților locale. Cifra nu include încă aproximativ 200 de persoane ce trăiau în barăci, corturi și dube în tabăra „Can Rovi 2”, înainte de a fi evacuați luna trecută.

„Insula e un paradis, cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată. Dar are și o față ascunsă”, afirmă Jeronimo Diana, un tehnician de instalații de apă în vârstă de 50 de ani din Argentina, care a locuit la Can Rovi 2.

O chirie lunară normală i-ar înghiți cea mai mare parte din salariul său de 1.800 de euro, explică el.

La ce sume ajung chiriile în Ibiza

Chiriile medii din Ibiza au atins un vârf de 33,7 euro pe metru pătrat în iulie anul trecut, o creștere de 23% față de iulie 2023, potrivit datelor site-ului imobiliar Idealista. Asta se traduce prin aproximativ 1.500 de euro pentru un mic apartament cu un dormitor. Salariul minim național în Spania este de 1.381 de euro pe lună.

Ca posibil efect secundar, Ibiza se confruntă cu o penurie tot mai mare de profesori și cadre medicale, potrivit datelor guvernului regional. Unii funcționari publici fac naveta de pe insulele baleare vecine, Menorca și Mallorca.

Maria Jose Tejero, tehniciană de urgențe medicale în vârstă de 24 de ani, afirmă că împarte un mic apartament cu două colege pentru a se descurca, deoarece chiria este de două ori mai mare decât salariul ei.

Când lucrează pe ambulanță noaptea, uneori se simte „ca o bonă”, mai spune ea: „Oamenii vin aici, beau, iau droguri și cred că viața e doar o petrecere, dar viața aceea se poate și încheia”.

Balonașe dezumflate acoperă o stradă plină de baruri din popularul oraș turistic Sant Antoni. Dealerii umflă discret baloane cu oxid de azot – gaz ilariant – vânzând euforia de scurtă durată cu 5 euro bucata.

Lia Romero, o asistentă medicală de 28 de ani din Insulele Canare, spune că și ea împarte un apartament și nu își permite să plătească intrări în baruri sau să iasă la restaurant.

„Ibiza înseamnă doar afișare și demonstrații de avere, fără loc pentru oamenii obișnuiți”, deplânge aceasta.

Insula a primit peste 3 milioane de turiști doar anul trecut

Potrivit institutului regional de statistică, Ibiza a primit 3,28 milioane de turiști în 2024, dintre care 76% din afara Spaniei, în timp ce populația rezidentă a insulei a atins un record de 161.485 de locuitori.

Jonathan Ariza, mecanic și muncitor în construcții din Columbia, care susține că solicită azil politic în Spania, locuiește într-o rulotă lângă spitalul principal al insulei.

„Atâta timp cât turiștii continuă să vină, vor exista oameni dispuși să trăiască în condiții precare pentru a avea un loc de muncă”, afirmă el.

Alejandra, o columbiană de 31 de ani cu permis de ședere, locuiește într-un adăpost administrat de organizația catolică „Caritas” după ce nu a reușit să închirieze o locuință. Ea a spus că a dormit într-un cort alături de fiul său de 3 ani, David, până când au fost evacuați.

Alejandra a spus că și-a găsit un nou loc de muncă la un hotel și vrea să plece din adăpost, dar se teme să nu-și piardă slujba „din cauza lentorii” autorităților în a-i reînnoi permisul de ședere.

Asistenții sociali Gustavo Gomez și Belen Torres, care conduc adăpostul Caritas, au spus că proprietarii discriminează frecvent familiile cu copii și își evacuează chiriașii pentru a-i înlocui cu turiști în lunile de vară mai profitabile.

Amenzi uriașe în Ibiza pentru cei care închiriază ilegal locuințe pentru turiști

Autoritățile locale intensifică verificările asupra închirierilor turistice ilegale, impunând amenzi care încep de la 40.001 de euro pentru cei care le publică.

Mariano Juan, membru al Partidului Popular conservator care guvernează regiunea Baleare, afirmă că platformele de închirieri de vacanță au fost de acord să retragă automat anunțurile pe care oficialii le consideră ilegale, în loc să aștepte o decizie judiciară mai lentă.

În opinia lui Juan, cererea ridicată și terenul limitat pentru construcții duc la prețuri „absolut ilogice” ale chiriilor în Ibiza.

La nivel național, guvernul de centru-stânga a promis să tripleze bugetul de stat pentru locuințe și să accelereze construcția de locuințe sociale. Dar o lege din 2023 care a introdus unele controale ale chiriilor a avut un succes limitat iar multe regiuni conduse de opoziție refuză să aplice regulile, având un grad ridicat de autonomie în politica de locuințe.

Asociația națională a proprietarilor, ASVAL, respinge controlul chiriilor, argumentând că acesta reduce oferta și crește prețurile. Organizația susține că cele mai bune metode de a scădea chiriile sunt stimulentele publice și mai multe construcții.