Chirurgia robotică prinde amploare la Spitalul Medicover Cluj: 412 intervenții doar în 2025

În 2025, Spitalul Medicover Cluj a înregistrat o creștere semnificativă a activității de chirurgie robotică, ca rezultat al unei decizii strategice asumate de Medicover România în urmă cu trei ani. Spitalul din Cluj a fost dezvoltat treptat într-un centru de referință și formare în chirurgia robotică, prin investiții consistente în tehnologie și în consolidarea echipelor medicale.

Pe parcursul anului 2025, în spitalul Medicover Cluj au fost realizate peste 4.000 de intervenții chirurgicale, acoperind o gamă largă de specialități. Dintre acestea, 412 intervenții au fost efectuate prin abord robotic, reflectând dezvoltarea susținută a acestui tip de chirurgie în cadrul unității și interesul tot mai mare al pacienților pentru proceduri minim invazive, cu un grad ridicat de precizie.

„Chirurgia robotică nu înseamnă doar tehnologie, ci mai ales echipe bine pregătite și o abordare medicală responsabilă, centrată pe pacient. Investițiile făcute la Cluj au urmărit atât extinderea capacității chirurgicale, cât și formarea continuă a specialiștilor, astfel încât să putem trata cazuri complexe în condiții de siguranță și cu rezultate predictibile”, a declarat Prof. Dr. Nicolae Crișan, coordonatorul programului de chirurgie robotică al Spitalului Medicover Cluj.

Dezvoltarea chirurgiei robotice la Spitalul Medicover Cluj a fost susținută de extinderea programelor chirurgicale și de atragerea unor specialiști de referință. Un exemplu relevant este lansarea centrului dedicat tratamentului endometriozei, care a contribuit semnificativ la creșterea activității de chirurgie robotică. Sub coordonarea profesorului Horace Roman, recunoscut la nivel internațional pentru expertiza sa în tratarea endometriozei, centrul oferă o abordare multidisciplinară pentru cazuri complexe, răspunzând unei nevoi insuficient acoperite în România.

În paralel, chirurgia robotică digestivă s-a dezvoltat sub coordonarea dr. Radu Motocu, fiind utilizată inclusiv în tratamentul obezității severe și al altor afecțiuni digestive care necesită intervenții chirurgicale complexe. Această direcție a contribuit, la rândul său, la extinderea volumului de intervenții robotice și la diversificarea tipurilor de cazuri tratate în cadrul spitalului.

Spitalul a derulat și un program cu componentă socială dedicat chirurgiei robotice uropediatrice, prin care copii și tineri din întreaga țară au beneficiat de intervenții chirurgicale moderne oferite gratuit. Acesta a inclus 19 intervenții pentru malformații congenitale și patologii oncologice. Inițiativa reflectă preocuparea spitalului de a asigura acces la tratamente avansate dincolo de criterii financiare.

Cererea de servicii de chirurgie robotică a fost alimentată și de investițiile Medicover în infrastructură, inclusiv dotarea spitalului cu două sisteme chirurgicale robotice da Vinci Xi, care permit realizarea unor intervenții minim invazive pentru patologii complexe, cu riscuri reduse de complicații și timpi de recuperare mai scurți pentru pacienți.

Spitalul Medicover Cluj joacă, în acest moment, un rol important în formarea profesională în domeniul chirurgiei robotice. În 2025, peste 40 de chirurgi din România și din alte țări au participat la programe educaționale organizate în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. De asemenea, echipele de chirurgi din cadrul Spitalului Medicover Cluj au sprijinit implementarea unor noi programe de chirurgie robotică în spitale din Bistrița, Oradea și București.

Pentru anul 2026, Spitalul Medicover Cluj are în vedere extinderea indicațiilor de chirurgie robotică și către specialități precum ORL și chirurgia oro-maxilo-facială, prin utilizarea unor sisteme care permit intervenții minim invazive realizate printr-o singură incizie, reducând disconfortul postoperator și durata spitalizării.

Despre Medicover România

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 42 de clinici în București și în țară, cinci spitale generaliste: în București, Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Craiova, 20 de cabinete on-site și peste 300 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale. Pentru mai multe informații, vizitați: www.medicover.ro

Medicover România face parte din Medicover, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată și laboratoare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia și Germania. În 2024, Medicover a avut venituri de 1.746 milioane de euro și peste 45.000 de angajați. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.medicover.com

Articol susținut de Medicover

