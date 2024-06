Ciclism: Absență de marcă de la Turul Franței 2024

Sepp Kuss nu va participa la ediția din 2024 a Turului Franței la ciclism, rutierul celor de la Team Visma nefiind refăcut după ce a avut Covid-19, informează echipa de ciclism pe rețelele sociale.

Este o lovitură importantă pe care o primește Jonas Vingegaard (27 de ani), danezul fiind campionul ultimelor două ediții din Le Tour.

Sepp Kuss era unul dintre principalii săi locotenenți atunci când venea vorba despre cățărările dure din munți.

De altfel, americanul este campionul en-titre din Turul Spaniei, el cucerind trofeul în 2023.

Conform Team Visma, Kuss (29 de ani) va fi înlocuit în echipă de Bart Lemmen.

Câștigător al competiției în 2022 și 2023, Vingegaard este unul dintre marii favoriți ai ediției din 2024.

Principalul său adversar va fi Tader Pogacar, 25 de ani de la UAE. De altfel, slovenul a câștigat Turul Italiei (Il Giro) din acest an de-o manieră impresionantă: un avans de aproape zece minute față de următorul clasat.

Ediția din 2024 a Turului Franței va avea loc în perioada 29 iunie – 21 iulie. Competiția poate fi urmărită în direct în România pe canalele Eurosport.

