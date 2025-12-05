Cinci candidați la Primăria Capitalei spun cum vor să rezolve traficul din București. Există și un punct comun în viziunea lor

Traficul din București rămâne una dintre principalele probleme ale orașului, la orele de vârf fiind 145.000 autoturisme în circulație, la care se adaugă circa 25.000 vehicule de marfă. HotNews le-a cerut candidaților la alegerile locale soluțiile pe care pe promit pentru trafic.

Candidații Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă au vorbit despre soluții în dezbaterea „Cine va lucra aici?”, organizată de HotNews și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Daniel Băluță nu a răspuns invitației de a participa la dezbatere, însă a răspuns întrebărilor HotNews.

Canidații Ana Ciceală și Dan Trifu au trimit opiniile lor legate de trafic, la solicitarea HotNews.

Anca Alexandrescu nu a dorit să participe la dezbatere și nici nu a răspuns întrebărilor HotNews.

Candidații propun variante diferite, însă toate un punct comun: investiții masive în transport public.

Toți sunt de acord că traficul nu poate fi rezolvat fără transport public rapid și predictibil, benzile dedicate sunt obligatorii, navetiștii din Ilfov au nevoie de alternative, parcarea trebuie reorganizată, mobilitatea activă (bicicletă, mers pe jos) trebuie încurajată, iar București–Ilfov trebuie să funcționeze ca o singură metropolă.

Ciprian Ciucu: benzi dedicate, tramvaie separate de trafic și parcări reorganizate

Ciprian Ciucu. Inquam Photos / George Călin

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), vede soluția în schimbarea comportamentului de mobilitate de la automobilul personal la transportul public. Am extras din declarațiile sale promisiunile care vizează fluidizarea traficului:

Transport public predictibil, care să vină la timp

Benzi dedicate pentru autobuze, troleibuze și tramvaie, pe scară largă.

Rețea de tramvai separată complet de traficul auto, pentru a asigura frecvență și viteză.

Descurajarea utilizării mașinii personale

Eliminarea parcării pe trotuar și pe bulevardele principale.

Fără locuri de parcare gratuite la bordură în centru și pe Inelul Median.

Ciucu consideră că transportul public a început să se îmbunătățească, dar fără spațiu dedicat și politici de parcare ferme, orașul nu poate progresa.

Cătălin Drulă: extinderea metroului și sancțiuni automate

Cătălin Drulă. FOTO: Inquam Photos / Virgil Simonescu

Candidatul USR Cătălin Drulă consideră că problema transportului în București nu poate fi rezolvată prin măsuri punctuale, ci doar printr-o abordare integrată la nivelul întregii zone metropolitane. În opinia sa, delimitarea administrativă București–Ilfov este artificială, deoarece mobilitatea reală a locuitorilor funcționează deja ca într-o singură metropolă. Propunerile sale:

Linia de metrou M5 – extinderea liniei spre est și vest, pentru a deservi cartiere mari și rute cu potențial ridicat de trafic.

M4 Sud – conectarea directă a cartierelor din sud la rețeaua magistralei existente, cu un rol vital în descongestionare.

M7 – axă centrală transversală, necesară pentru a prelua presiunea de pe M2.

M6 – deși deja în execuție, necesită continuarea investițiilor pentru finalizare.

Dezvoltarea accelerată a rețelei de tramvaie rapide, pe modelul tramvaiului 41: modernizarea șinelor, creșterea vitezei, implementarea prioritizării la semafor, separarea clară a traseelor față de traficul auto.

Competitivitatea transportului public față de mașină: trenuri la 2–3 minute, la metrou.

Creșterea capacității și calității transportului la suprafață: mai multe benzi unice, mai multe linii de tramvai cu regim prioritar,

Creșterea achiziției de vehicule moderne: tramvaie, troleibuze și autobuze.

Integrarea Metrorex și STB. Crearea unui sistem unic de transport, cu un singur operator sau o singură autoritate de coordonare și tarifare integrată.

Sancționarea automată a abaterilor: camere fixe, nu polițiști.

În privința benzilor speciale pentru autobuze și tramvaie, Drulă consideră că cea mai mare problemă este nerespectarea lor de către șoferi. Soluția este automatizarea completă a sancționării, folosind camere care verifică folosirea ilegală a benzilor unice, depășirea vitezei și trecerea pe roșu.

Daniel Băluță: transport integrat și „drumuri radiale” pentru navetiști

Daniel Băluță. Inquam Photos / George Călin

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), propune un plan cu extinderea rețelei de metrou și introducerea transportului școlar. Promisiunile sale:

Sistem tarifar integrat: metrou + STB + tren metropolitan.

Extinderea tuturor magistralelor de metrou (M4–M7) și prelungirea M1, M2 și M3.

Modernizarea rețelei de tramvai: 85 km de linii noi sau reabilitate.

Achiziția a 250 de tramvaie noi și 200 de autobuze/troleibuze articulate.

Benzi dedicate pe toate arterele aglomerate, cu informații în timp real.

Tren metropolitan spre Chitila–Periș–Scroviștea și alte direcții.

Rețea metropolitană de autobuze.

7 drumuri radiale noi, fiecare cu bandă de transport public și park&ride la intrare în oraș.

Introducerea transportului școlar în cartierele și comunele fără școli.

Construcția de noi unități de învățământ în parteneriat cu sectoarele.

Trecere de pietoni supraînălțate și suprailuminate.

Semafoare inteligente și camere automate.

150 km piste principale și 400 km secundare.

600 parcări securizate pentru biciclete.

7.000 biciclete electrice în sistem de bike-sharing.

Băluță estimează investiții totale de 100 miliarde de lei în 10 ani, finanțate printr-un buget unic al Capitalei.

Ana Ciceală: benzi dedicate pe toate arterele și extinderea trenului metropolitan

Ana Ciceală. Inquam Photos / Codrin Unici

Ana Ciceală, candidata SENS, propune o abordare concentrată pe transport public și infrastructură alternativă:

Transport public prioritar

Benzi dedicate pe toate arterele principale, pentru creșterea vitezei și reducerea intervențiilor întârziate ale ambulanțelor și pompierilor.

Extinderea flotei electrice și modernizarea rețelelor de tramvai și troleibuz.

Tren metropolitan extins. Conexiuni noi spre Obor, Titan și Valea Cascadelor, folosind infrastructura feroviară existentă.

Ciclism și trotuare sigure. Rețea continuă de piste, fără întreruperi.

Rasteluri și bike-sharing public.

Modernizarea arterelor cu trotuare largi, iluminate și spații pietonale de calitate.

Administrarea parcărilor. Reformarea sistemului astfel încât taxele să fie încasate de Primărie, nu de companii municipale. Veniturile obținute pot finanța achiziții de tramvaie și troleibuze.

Ciceală estimează că un București în care doar 30% dintre călătorii sunt făcute cu mașina va deveni nu doar mai fluid, ci și mai sigur și mai puțin poluat.

Dan Trifu: trafic București-Ilfov, metrou accelerat și restricții graduale de acces în centru

Dan Trifu. Inquam Photos / Octav Ganea

Dan Trifu, reprezentantul Eco-Civica consideră că „cine promite rezolvarea traficului într-un singur mandat minte”. Propunerile sale:

Finalizarea Șoselei de Centură și a Autostrăzii de Centură.

Eliminarea sensurilor giratorii de pe centură, care generează cozi uriașe.

Metrou extins agresiv. Accelerarea Magistralelor 7 și 8.

Prelungirea liniilor existente către localitățile limitrofe.

Rețea feroviară revitalizată. Reabilitarea căii ferate de centură.

Tren metropolitan și conexiune feroviară directă cu aeroportul Otopeni.

Transport public modern: noi autobuze, troleibuze și tramvaie; culoare unice extinse; tramvaie cu baterii pentru zone sensibile, cum este Parcul Unirii.

Parcări și restricții în centru

Park&ride la intrările în oraș.

Parcări subterane pe platformele actuale de parcare la sol.

Interzicerea parcării pe trotuar, majorarea tarifelor în centru, restricții bazate pe norma de poluare.

Transport alternativ. O rețea continuă de piste pentru biciclete.

Soluții pentru vehiculele comerciale. Trifu consideră că vehiculele firmelor sunt numeroase și poluante, iar aprovizionarea în orele de vârf amplifică blocajele. Pentru acestea propune programe de aprovizionare în intervale dedicate și politici speciale pentru vehiculele de serviciu parcate la domiciliul angajaților.

170.000 de vehicule în trafic la ora de vârf

Din 1,6 milioane vehicule înmatriculate în București, 1,3 milioane sunt autoturisme, potrivit datelor Primăriei Capitalei, transmise la solicitarea HotNews. Restul sunt mașini de marfă, transport public. 825.000 sunt autoturisme deținute de persoane fizice. Restul de firme și instituții.

În trafic, la oră de vârf, se află 145.000 autoturisme, din care doar 96.000, adică 66%, din București. Restul fac naveta din Ilfov sau sunt în tranzit. La acestea se adaugă alte circa 25.000 vehicule de marfă, dintre care 9.000 vehicule grele.

Doar echivalentul a 7% din cele 825.000 autoturisme înmatriculate în București se află în trafic la ora de vârf.

Circa 2 milioane de călătorii au loc zilnic cu transportul public, în zona Bucureşti – Ilfov. Dintre acestea, aproape 1,5 milioane de călătorii sunt doar în interiorul Bucureştiului, iar restul de 500.000 din şi spre Ilfov.

Bucureștiul este în top la densitatea populației

Densitatea populației Bucureștiului este printre cele mai mari din UE, comparabilă cu Paris, Atena sau Bruxelles.

Pe regiuni metropolitane, Bucureștiul este pe locul 2, după Oslo, la densitatea populației, potrivit unor date Eurostat analizate de HotNews.

La densitatea populației pe NUTS 3 (Nomenclatura Unităţilor Teritoriale pentru Statistică), adică municipiul în sine, se situează pe locul al treilea sau al patrulea (diferă de la an la an), după Paris, Atena şi aproape la egalitate cu Regiunea Capitalei Bruxelles.

Mii de elevi vin zilnic cu mașina din ansamblurile rezidențiale nou construite în Ilfov, zone fără școli, conectate prost la transportul public, generând vârfuri de trafic dimineața. În ultimii 30 de ani, au apărut multe ansambluri rezidențiale în București și zona metropolitană, însă nu şi şcoli, ceea ce face să crească numărul celor care fac naveta.