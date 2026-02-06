Cine este Adrian Cocoș, care preia de la Negoiță atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC

Conducerea Primăriei Sectorului 3 este asigurată în acest moment de viceprimarul PSD Adrian Cocoș, conform unui răspuns transmis către HotNews de purtătorul de cuvânt al instituției. Jurnaliștii de investigație de la Snoop.ro au scris în februarie 2025 despre cariera și studiile lui Cocoș.

Adrian Cocoș a devenit viceprimar al Sectorului 3 în februarie anul trecut, în urma unui vot dat în Consiliul Local. Cocoș se află la al doilea mandat consecutiv de consilier în Consiliul Local al Sectorului 3.

Adrian Cocoș este considerat un apropiat al primarului Robert Negoiță, care are interzis, timp de 60 de zile, să își exercite atribuțiile de primar, fiind pus sub control judiciar de DNA.

Adrian Cocoș a luat 2,70 la BAC la Matematică

Site-ul de investigații Snoop.ro a scris, în februarie 2025, că Adrian Cocoș a luat 2,70 la proba de matematică de la BAC, apoi a ajuns consilier local, administrator la firma IT de sector, dar și acționar și angajat al unui grup de companii care vând „haine de firmă”.

Cocoș a terminat Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, din București, în 2011, cu specializarea tehnician mecatronist. El a dat examenul de Bacalaureat în același an și l-a picat, conform sursei citate anterior.

Diplomă de „tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces”

Snoop notează că nu este clar ce note a luat Cocoș în sesiunea următoare a Bacalaureatului. El a intrat totuși la universitatea particulară Artifex, în 2012. Instituția de învățământ era atunci cotată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS cu calificativul „încredere”.

De acolo a obținut, conform CV-ului său, diploma de „tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces”.

Candidat PSD din 2016

Adrian Cocoș a candidat pentru prima dată pentru un loc în Consiliul Local Sector 3 în 2016, imediat după ce a terminat facultatea, conform Snoop.ro. A ocupat însă un loc neeligibil pe lista alianței PSD-UNPR.

În 2018, el este numit totuși membru în Consiliul de Administrație al companiei Internet și Tehnologie S3.

Asociat într-o companie care vindea haine „de firmă” cu 99 de lei

Jurnaliștii de la Snoop mai notează că Adrian Cocoș a fost asociat în firma Global Team Dacu SRL aproape patru ani, începând din vara lui 2020 și până în 29 martie 2024.

Firma are ca obiect de activitate „comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”. În 2022 a raportat o cifră de afaceri de 1,7 milioane de lei, cu un profit de 225.000 lei.

Conform datelor site-ului RoTLD.ro care adună deținătorii paginilor web din România, Global Team Dacu SRL deține site-ul romaniamal.ro, scrie Snoop.ro.

romaniamal.ro vinde haine cu sigla unor branduri cunoscute, precum Calvin Klein, Tommy Hilfiger sau Nike, la prețuri foarte mici. De exemplu, o jachetă cu logo-ul CK se vinde la 99 de lei, iar geci și alte haine CK și TH au prețuri între 139 și 299 de lei.

Ce avere are Adrian Marian Cocoș

Conform declarației sale de avere completată în 2025, Adrian Marian Cocoș este coproprietar a două apartamente, situate în București, ambele de 63 de metri pătrați.

El nu are pe nume mașini, terenuri sau alte case și nici conturi în bancă. În anul 2024 a avut venituri totale de 23.296 lei, adică mai puțin de 2.000 de lei lunar, conform declarației sale de avere. Soția sa a avut un venit anual de aproape 43.000 de lei, ceea ce înseamnă în jur de 3.500 de lei lunar.