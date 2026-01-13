Cine este femeia care își aprinde țigara de la portretul în flăcări al ayatollahului Ali Khamenei – imaginea simbol a protestelor care zguduie Iranul

O imagine postată pe 8 ianuarie pe platforma X a devenit simbol al protestelor masive care zguduie regimul de la Teheran. FOTO: X

Potrivit cotidianului francez Liberation și agenției portugheze Lusa, imaginea a fost postată din Canada de o tânără care a declarat că a fugit din Iran pentru a scăpa de pedeapsa cu închisoare primită după ce a participat la protestele din 2019.

O imagine postată pe 8 ianuarie pe platforma X a devenit simbol al protestelor masive care zguduie regimul de la Teheran.

Fotografia înfățișează o femeie care își aprinde țigara de la un portret în flăcări al liderului suprem iranian Ali Khamenei, principala țintă a furiei manifestanților care au ieșit în stradă în ultimele săptămâni.

Imaginea a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, a fost preluată de presa internațională și distribuită de vedete precum scriitoarea J.K. Rowling, autoarea Harry Potter, care i-a încurajat pe urmăritorii săi să își arate solidaritatea cu manifestanții iranieni.

În plus, numeroase persoane au copiat gestul, postând propriile imagini pe rețelele sociale.

În același timp, unele persoane au pus sub semnul întrebării veridicitatea fotografiei.

„Această fotografie virală nu provine din Iran”

Conform verificărilor făcute de jurnaliștii cotidianului francez Liberation, imaginea a fost postată joi, pe 8 ianuarie, de o utilizatoare a platformei X, @melianouss, care folosește pseudonimul Morticia Addams.

Tânăra, care se definește drept „feministă radicală” și se exprimă în principal în persană și uneori în engleză pe rețea, a publicat imaginea ca reacție la o altă fotografie din 6 ianuarie, care arată o femeie, cu ochii acoperiți de o bandă neagră, aprinzând o țigară cu portretul fostului ayatollah Rouhollah Khomeiny, fondatorul Republicii Islamice Iran.

How about the video pic.twitter.com/A5L6JO22mq — Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) January 9, 2026

Pentru a-i convinge pe urmăritori de veridicitatea fotografiei, tânăra a publicat și o versiune video.

Elementele vizuale din fundalul acestui clip l-au determinat pe Luís Galrão, care se ocupă cu verificarea informațiilor pentru agenția portugheză de știri Lusa să identifice locul exact în care a fost filmată această scenă.

„Această fotografie virală nu provine din Iran. A fost făcută în această parcare din Richmond Hill, Canada”, a concluzionat el, indicând spre ceea ce pare a fi o bibliotecă dintr-o suburbie a orașului Toronto.

Tânăra își explică gestul

Vorbind cu agenția Lusa, tânăra, care s-a prezentat sub numele de Melika Barahimi, a explicat că a distribuit imaginea care a devenit virală pentru a-și exprima solidaritatea cu protestele din Iran, precizând că nu a pretins niciodată că se află în țară.

„Am vrut să împărtășesc asta cu poporul meu, pentru că vreau ca ei să știe că sunt încă una dintre ei, chiar dacă am fost forțată să emigrez după ce regimul m-a condamnat la ani de închisoare pentru că l-am criticat pe Khamenei, dar acum mi-e teamă că îmi vor amenința familia”, a declarat activista în vârstă de 23 de ani.

Dictators are temporary. Iran is eternal. pic.twitter.com/Gb6neV728s — Tahmineh Dehbozorgi (@DeTahmineh) January 11, 2026

Barahimi a spus că înainte de a ajunge în Canada, a fost arestată pentru prima dată la vârsta de 17 ani, în timpul protestelor din noiembrie 2019, apoi din nou în 2024, din cauza poziției sale exprimate pe rețelele sociale împotriva purtării obligatorii a vălului.

Amenințată în Iran și agresată de regim, ea a spus că a fugit din țara sa în luna martie a acestui an, trecând prin Turcia, înainte de a obține o viză de studentă pentru Canada.

Ea afirmă că a primit noi amenințări cu moartea după publicarea fotografiei sale în care arde portretul lui Ali Khamenei.