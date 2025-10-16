Cine este Florentina Ioniţă, directoarea Spitalului Militar, și ce avere are

Florentina Ioniţă, cercetată de DNA pentru fapte de corupție și abuz în serviciu, este general maior cu două stele, comandantul Spitalului Militar „Carol Davila” din București. Cât a câștigat ea anul trecut din funcția de director general al unității medicale?

Florentina Ioniță a fost numită în ianuarie 2014 la conducerea Spitalului Militar Central. Este prima femeie general cu două stele din Armata Română și prima femeie numită vreodată în fruntea acestei unități medicale.

În vârstă de 61 de ani, Florentina Ioniță este medic primar medicină internă, medic primar gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale. De asemenea, este și conferenţiar universitar la Facultatea de Medicină a Universității Titu Maiorescu, potrivit CV-ul ei, care se întinde pe 12 pagini.

Florentina Ioniță este și o apropiată a generalului Cătălin Zisu, cercetat și el de DNA pentru abuz în serviciu într-un alt dosar, în legătură cu lucrările de extindere a cimitirului Ghencea Militar și locuri de veci date către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale.

Decorată de Iohannis de trei ori

Florentina Ioniță a primit, de-a lungul anilor, mai multe distincții oferite de foștii președinți Klaus Iohannis și Traian Băsescu.

De fostul președinte Klaus Iohannis a fost decorată de trei ori: prima dată în 19 august 2015, cu Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de „CAVALER”, cu însemn pentru militari.

De asemenea, a fost decorată în 29 noiembrie 2016 cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „OFIŢER” cu însemn pentru militari.

Ultima distincție notabilă i-a fost acordată în 29 noiembrie 2017: Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „CAVALER” cu însemn pentru militari.

Fostul președinte Traian Băsescu a decorat-o pe 12 noiembrie 2014, cu câteva zile înainte să plece de la Cotroceni, cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de „CAVALER”, cu însemn pentru militari.

Ce avere are Florentina Ioniță

Florentina Ioniţă deține mai multe case, apartamente și terenuri, deținute împreună sau separat de soțul ei, Marcel Ioniță Radu.

Cea mai recentă declarație de avere a acesteia, completată pe 13 iunie 2024, arată că Florentina Ioniță a avut în acel an un venituri anual încasat de 209.199 din funcția de director general al Spitalului Militar Central.

Din poziția de director ştiinţific al Proiectului ROCCAS II – Bucureşti –Ilfov a obținut 67.515 de lei, iar din cea de profesor unversitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” – 106.295 de lei.

Alte venituri declarate sunt din închirierea unui apartament, respectiv de 2.520 de lei, și din cultivarea unui teren agricol în Călărași, de 3.483 de lei.

Florentina Ioniță mai deține două terenuri – unul agricol în Călărași, primit moștenire, și altul intravilan din Buzău, cumpărat în 1993.

La capitolul case și apartamente, Florentina Ioniță deține un apartament, de 32 metri pătrați, cumpărat în 1992. Mai deține, împreună cu soțul ei, două apartamente și o casă, cumpărate între 1998 și 2007.

Florentina Ioniță a mai declarat că deține bijuterii de 25.000 de euro și o mașină Volkswagen fabricată în 2007, primită moștenire.

Florentina Ioniță a mai declarat că are patru conturi bancare deschise la Raiffeisen Bank, cu solduri care însumează 83.720 de lei.

La capitolul datorii, Florentina Ioniță a declarat că are un credit la bancă de 64.000 de euro, scadent în anul 2035.

Care sunt acuzațiile DNA

Comandantul Spitalului Militar este cercetată alături mai multe actuale și foste cadre militare, într-un dosar instrumentat de DNA cu acuzații de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, potrivit surselor HotNews.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive.

DNA a transmis oficial că procurorii militari efectuează cercetări într-un dosar penal în care sunt vizate cadre medicale militare care sunt suspectate că au comis fapte de corupție în perioada 2020 – 2023.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice”, precizează DNA într-un comunicat de presă.