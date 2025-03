Cine este Jackson Hinkle, „comunistul MAGA” care i-a intervievat pe Georgescu și Simion, iar acum îi cere lui Trump să bombardeze Londra, Parisul și Bruxelles-ul, nu Yemenul

Fost susținător al stângii americane, Jackson Hinkle este acum parte a unei mișcări extreme de dreapta care manifestă o mulțime de contradicții, dar se bucură de un succes de public pe rețelele sociale, susținând politicile liderilor autoritari precum Vladimir Putin sau Xi Jinping și bucurându-se în același timp de sprijinul aliaților acestora, arată analizele publicate de New York Times și The Guardian.

„Trump ar trebui să lanseze lovituri de precizie împotriva Kievului, Londrei, Bruxelles-ului și Parisului – NU în YEMEN!”, a scris duminică pe contul său de X cu 2,8 milioane de urmăritori Jackson Hinkle, un influencer cunoscut pentru pozițiile pro-ruse, admirator al liderilor autoritari precum Vladimir Putin și Xi Jinping, acuzat frecvent de antisemitism.

Postarea controversată a fost criticată de mai mulți utilizatori ai X, dar este în linie cu celelalte mesaje de pe pagina lui Hinkle, în care acesta anunță că Rusia a câștigat în Ucraina și îi transmite lui Donald Trump un mesaj de la o deputată din Duma de Stat, postează laude și aprecieri la adresa Chinei, critică UE și Ucraina.

Trump should be doing TARGETED STRIKES on Kiev, London, Brussels & Paris — NOT YEMEN!