VIDEO Călin Georgescu i-a acordat un interviu americanului Jackson Hinkle, cunoscut pentru discursul său anti-semit și pro-rus

Călin Georgescu i-a acordat un interviu influencerului american Jackson Hinkle, un cunoscut conspiraționist pro-rus și antisemit, care i-a lăudat deseori pe Vladimir Putin și Xi Jinping. Și George Simion i-a oferit americanului un interviu, scrie G4Media.

Interviul a fost postat sâmbătă, pe contul de X „Legitimate Targets” al lui Hinkle, unde e urmărit de peste 160.000 de persoane. Pe contul personal, influencerul american are peste 2,8 milioane de urmăritori.

„În episodul de astăzi al emisiunii Legitimate Targets, Jackson Hinkle discută cu Cǎlin Georgescu, candidat la președinția României, despre lupta sa pentru suveranitatea României și dspre motivul pentru care dorește pace cu Rusia”, a scris pe X.

În interviul său, Hinkle îl introduce pe Georgescu ca fiind un „invitat foarte special, probabil cel mai special pe care l-am avut vreodată în emisiune”.

„Acest om conduce lupta pentru valorile tradiționale, pentru creștinism și împotriva celor care încearcă să declanșeze un război împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, el lucrează pentru a opri Al Treilea Război Mondial, ceva ce absolut nimeni din Occident, mai ales în cercurile politice de rang înalt, nu pare să intenționeze să facă. Toți par să susțină acest marș nesfârșit către un nou război mondial”, a mai spus influencerul american.

El a spus despre anularea alegerilor prezidențiale că a fost o „lovitură de stat orchestrată de globaliștii soroșiși și de NATO care i-a blocat campania” lui Călin Georgescu.

„Vrem să fim liberi, așa cum ne-am născut din voia lui Dumnezeu”

Călin Georgescu și-a început interviul vorbind despre poporul român și dragostea sa față de țară și față de Dumnezeu. Fostul candidat la prezidențiale a declarat că el este împotriva oligarhilor, anti-woke, anti-LGBT, și „asta este în regulă”.

Georgescu a atacat și actuala clasă politică, care nu înțelege că „deja are loc o schimbare, un mare val de transformări, peste tot în lume, nu doar în România. Ați văzut ce se întâmplă în Africa, în Asia, în Statele Unite – bineînțeles, cel mai important loc. Chiar și în Europa ați văzut ce se întâmplă în Germania, în Franța, peste tot. Și acești oligarhi nu realizează, nu înțeleg că timpul lor a trecut”.

„Noi vrem să fim liberi, așa cum ne-am născut din voia lui Dumnezeu, din prima secundă”, a mai spus Georgescu.

Interviul lui George Simion cu Jackson Hinkle

Și președintele AUR, George Simion, i-a acordat un interviu aceluiași influencer american.

În interviul său, care a avut loc doar cu o zi înaintea interviului cu Călin Georgescu, președintele AUR a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale.

„La începutul lunii decembrie, toată lumea credea că trăim într-o democrație, unde ieși la vot, poți schimba guvernul, poți schimba președintele. Credeam că voturile noastre contează. Credeam că pot să ne fure voturile prin secțiile de votare sau prin software-ul utilizat, dar nu ne-am imaginat niciodată că ne pot fura votul prin intermediul Curții Constituționale și al sistemului judiciar”, a spus Simion.

Hinkle i-a spus președintelui AUR că intenția lui este aceea de a vorbi despre „corupția acestor indivizi”, făcând referire la democrații din SUA, care au „influențat ceea ce se întâmplă în alte țări”.

„Orice pot face pentru a răspândi mesajul tău și a ajuta oamenii să se elibereze de acest sistem cred că este cel puțin ceea ce putem face ca americani”, a spus el, numindu-l pe Simion candidatul la prezidențiale care luptă cu „candidatul marionetă al globaliștilor”.

Cine e Jackson Hinkle?

Jackson Hinkle are 24 de ani și este un personaj controversat din mediul online. El a fost blocat de pe YouTube, Twitch și Instagram, notează The New York Times.

YouTube i-a suspendat canalul în octombrie 2023 pentru „încălcări repetate” ale politicii companiei, care interzice negarea sau trivializarea evenimentelor violente majore, inclusiv războiul din Ucraina, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei. Deși a fost blocat pe cele mai mari rețele de socializare, el produce un podcast pe Rumble, un site popular printre conservatori și postează zeci de mesaje pe zi pe X, unde numărul său de urmăritori a crescut la 2,5 milioane de la 417.000 în doar șase luni.

De-a lungul timpului, a fost sancționat de rețele de socializare pentru conținut fals sau înșelător și pentru că a făcut comentarii antisemite. Se autoproclamă ca fiind un patriot american, deși laudă adversarii Statelor Unite, inclusiv pe Vladimir Putin, Xi Jinping și Ayatollahul Ali Khamenei.

„A fost o binecuvântare pentru mine în acel moment”, a spus el într-un interviu despre începerea războiului din Gaza, care l-a propulsat pe internet.

Hinkle, un propagandist pro-rus

Hinkle a beneficiat și de schimbările aduse de Elon Musk pe X, inclusiv eliminarea politicilor care limitau anterior conținutul „toxic”, mai scrie The New York Times.

Într-un raport, Center for Countering Digital Hate a documentat o creștere uimitoare a urmăritorilor pentru 10 conturi proeminente pe X care răspândesc conținut antisemit de la începutul războiului dintre Israel și Hamas. Contul lui Hinkle era de departe în frunte.

„Este un fel de industrie bolnavă a creatorilor și platformelor care beneficiază de pe urma conflictului”, a spus unul dintre autorii raportului.

Hinkle a atras atenția pe internet pentru răspândirea frecventă a propagandei ruse despre Ucraina, inclusiv dezinformarea legată de campaniile secrete ale Kremlinului.

Deși Hinkle a subliniat că nu acceptă bani de la guverne străine, el a vorbit fără rețineri despre sprijinul său pentru – și din partea – unor puteri străine adesea ostile. A vizitat Rusia și China în 2024. În Rusia a mers la invitația lui Aleksandr Dugin, supranumit și ideologul lui Putin, luând cina cu ministrul rus de externe și apărând la posturi de televiziune controlate de stat.