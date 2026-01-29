Cine este The Carlyle Group, fondul de investiții interesat de activele Lukoil, și ce afaceri are în România

The Carlyle Group este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, specializat în private equity, infrastructură, energie, credit privat și real estate. Grupul a fost fondat în 1987, în Statele Unite, și are sediul central la Washington, D.C. În România, The Carlyle Group este cunoscut mai ales pentru investițiile din sectorul energetic, în special în gazele din Marea Neagră.

Rușii de la Lukoil au anunțat joi că au semnat un acord pentru vânzarea activelor din străinătate către compania de investiții americană Carlyle. Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, ceea ce înseamnă că Lukoil poate continua negocieri și cu alți posibili investitori.

Activele Lukoil în străinătate includ operațiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia Centrală și Mexic și variază de la o participație majoritară în câmpul petrolier West Qurna 2 din Irak până la rafinării din Bulgaria și România, scrie Reuters.

Carlyle administrează active de ordinul sutelor de miliarde de dolari, provenite de la fonduri de pensii, investitori instituționali și guverne, și investește pe termen mediu și lung în companii considerate strategice sau subevaluate, pe care le dezvoltă și le vinde ulterior.

Modelul său de business presupune, de regulă, preluarea controlului asupra activelor, optimizarea acestora și maximizarea valorii investiției.

Prezența Carlyle în România vizează în special sectorul energetic

Cea mai importantă investiție a grupului în România este Black Sea Oil & Gas (BSOG), companie care operează proiectul Midia Gas Development, primul proiect de gaze naturale offshore din Marea Neagră ajuns în faza de producție după 1989.

Black Sea Oil & Gas a demarat producția de gaze în 2022 și extrage aproximativ 1 miliard de metri cubi pe an, ceea ce înseamnă circa 10% din necesarul anual de consum al României.

Această investiție a poziționat Carlyle ca actor relevant în sectorul energetic românesc, deși grupul nu este un operator industrial clasic, ci un investitor financiar.

Ce active ar putea prelua Carlyle în România

Lukoil a declarat într-un comunicat că a convenit cu Carlyle să vândă unitatea sa LUKOIL International GmbH, care supraveghează activele străine ale companiei.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, inclusiv permisiunea Oficiului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Carlyle a declarat într-un comunicat că tranzacția era condiționată de o evaluare ulterioară și de aprobările autorităților de reglementare.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Compania care operează rafinăria, Petrotel – Lukoil SA, nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.