Cine îl însoțește pe Nicușor Dan în vizita la Washington pentru Consiliul pentru Pace al lui Trump. Doi consilieri „sunt deja acolo”

Președintele României va merge la Washington D.C. alături de trei dintre consilierii săi de la Palatul Cotroceni, au spus surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.

Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la summitul Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele american Donald Trump. Detalii exacte despre programul președintelui nu au fost date încă de Administrația Prezidențială.

Președintele va reprezenta România în calitate de „observator”, o alegere similară precum cea făcută de Italia.

Din delegația sa vor face parte trei consilieri, au spus surse de la Palatul Cotroceni, pentru HotNews.

Este vorba despre:

Marius Lazurca, consilier pentru securitate națională și politică externă

Radu Burnete, consilier pe politici economice și sociale

Vlad Ionescu, care este consilier de stat în departamentul de politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni

„Marius Lazurca și Radu Burnete sunt deja în Statele Unite”, au transmis sursele HotNews.

Explicația lui Nicușor Dan pentru participarea ca „observator” la prima ședință a Consiliului pentru Pace

Invitat marți, la Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan a explicat că România participă în calitate de observator și nu ca membru, întrucât Carta organizației înființate de Donald Trump intră în contradicție cu alte aranjamente internaționale pe care le are România.

„În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni seriosi, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat președintele la RRA.

El a mai spus și că „prezența României prin președintele ei (la Consiliul pentru Pace – n.r.) ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”.

Ce este „Consiliul Păcii” înființat de Trump

La sfârşitul lunii ianuarie, președintele american Trump a lansat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, între care războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

Mai mulți lideri din toată lumea, inclusiv președintele Nicușor Dan, au primit o scrisoare prin care au fost invitați să se alăture acestei inițiative americane.

Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, a relatat Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui organism.

