Cine sunt cei cinci candidați de la partidul fondat de Dan Voiculescu care vor candida pe listele PSD pentru parlamentare

Cristian Popescu Piedone, Lavinia Șandru, Grațiela Gavrilescu, Daniel Ionașcu și Bogdan Ciucă vor candida pe listele PSD la alegerile parlamentare din 1 decembrie. Potrivit legii, ei trebuie să se înscrie în PSD pentru a fi trecuți pe listă, dar după ce sunt aleși în Parlament pot demisiona și reveni la PUSL, cum s-a întâmplat după ultimele alegeri parlamentare.

Cristian Popescu Piedone

Fost primar al Sectorului 5, Piedone va fi primul pe lista pentru Senat a PSD în Giurgiu.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose, a declarat marţi, întrebat de ce pe listele PSD se află membri PUSL, că Popescu Piedone este înscris la PSD şi că discuţiile cu acesta au început după alegerile locale.

„Noi avem interesul să guvernăm bine România. Ca să guvernăm, trebuie să câştigăm alegerile. Oamenii care au venit alături de noi şi care aduc o plus-valoare sunt bineveniţi. Da, domnul Cristian Popescu Piedone aduce o plus-valoare, are o bogată experienţă administrativă şi, după cum s-a şi demonstrat, aduce voturi, reprezintă nişte oameni, are nişte oameni în spate. E valabil şi la domnul Ponta”, a susținut Mihai Tudose.

Cristian Popescu Piedone a fost candidatul PUSL în alegerile pentru Primăria Capitalei. El a condus până în august partidul fondat de Dan Voiculescu.

Cristian Popescu Piedone la depunerea candidaturii la Biroul Electoral al Municipiului București, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În vârstă de 61 de ani, Piedone a lucrat în administrație publică din 1996, când a devenit consilier local la Primăria Sectorului 5. Între 2000 şi 2004 a fost consilier general la București, preşedinte al Comisiei de comerţ şi protecţia consumatorului şi şef al Direcţiei Inspecţie Generală din Primăria Sectorului 6. Din 2004 a fost consilier local la Primăria Sectorului 6, membru al Comisiei de comerţ şi protecţia consumatorului. În acelaşi an a înfiinţat Asociaţia pentru Protecţia Cetăţeanului. A devenit cunoscut prin vizitele filmate pe care le făcea în piețele publice în care îi controla pe cei care țineau marfa în condiții improprii, fiind cunoscute episoadele în care răsturna tarabe și certa comercianții.

La alegerile locale din 2008, Piedone a fost ales primar al Sectorului 4, mandat pe care l-a reînoit în 2012. Și-a dat demisia din PUSL în urma tragediei de la Colectiv. A fost inculpat pentru abuz în serviciu. Piedone, care între timp fusese ales primar al Sectorului 5 (în 2020), a fost condamnat în mai 2022 la 4 ani de închisoare, după ce în prima instanță primise 8 ani și șase luni de închisoare în dosarul Colectiv.

Piedone a stat în închisoare un an și o lună, fiind încarcerat la Penitenciarul Jilava. A fost eliberat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis un recurs în casație, o cale extraordinară de atac.

El a fost acuzat că a semnat acordurile şi autorizaţiile de funcţionare a clubului Colectiv într-o modalitate care a încălcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin faptul că nu au fost respectate dispoziţiile privind controlul după emiterea autorizaţiilor.

Lavinia Șandru

Lavinia Șandru va deschide lista PSD la Sibiu la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

În vârstă de 49 de ani, Lavinia Șandru a mai avut un mandat de deputat între 2004 și 2008. Ea a candidat pe listele Alianţei Dreptate şi Adevăr PNL-PD, dar a demisionat din PD în februarie 2005.

După ce a ieșit din politică, a fost timp de mai mulți ani angajață la Realitatea TV, pe vremea când televiziunea era condusă de Cozmin Gușă, alături de care a fondat în trecut Partidul Iniţiativa Naţională (PIN).

Lavinia Șandru Foto: Agerpres

Acum, Lavinia Șandru este coordonator de comunicare la Partidul Umanist Social Liberal.

Ea a fost căsătorită cu Darius Vîlcov, fost ministru PSD al Finanțelor, condamnat definitiv de către instanța supremă la șase ani de închisoare într-un dosar în care a fost trimis în judecată în mai 2015 și în care fusese condamnat în prima instanță la opt ani de închisoare.

În 2018, Șandru a fost suspendată de Realitatea TV, în contextul în care fostul ei soţ, Darius Vâlcov, era în centrul anchetei legate de tablourile găsite în pereţii casei, conform Pagina de Media.

Ea a fost audiată în instanță ca martor în acest dosar.

„Cu prilejul nunții cu Darius Vîlcov am organizat trei evenimente: la Slatina, la Neptun și la Târgu Mureș. Botezul l-am organizat la București. La Slatina știu că au fost peste 400 de invitați, 200 la Târgu Mureș și în jur de 250 la Neptun. La botezul din București au participat cam 300 de invitati. Am primit sprijin financiar din partea părinților lui Darius, care au plătit nunta de la Slatina. La Târgu Mureș au plătit părinții mei, iar la Neptun a fost un cadou din partea nașului nostru. Cheltuielile de la botez le-am susținut noi”, a relatat Lavinia Șandru, în fața instanței supreme.

Ea a fost întrebată ce sume de bani au fost obținute în urma acestor evenimente și ce s-a întâmplat cu acei bani.

„Au fost sume mari. Media a fost de 200.000 de euro pe eveniment. Cea mai mare sumă obținută a fost la Neptun, cam 300.000 de euro. La botez am obținut 200.000 de euro. Am avut o discuție cu Darius și el mi-a spus că ar fi bine să investim în ceva. Discuțiile pe care le aveam erau despre faptul că banii investiti să nu se devalorizeze. La evenimentele respective am primit și tablouri. Dar nu sute, în jur de 8 – 10 tablouri la evenimentul de la Slatina. Am primit și la Neptun. Nu știu ce valoare aveau”, a răspuns Șandru.

Grațiela Gavrilescu

Grațiela Gavrilescu va candida pe lista PSD de la Prahova pentru Camera Deputaților.

În vârstă de 58 de ani, ea a mai avut cinci mandate de deputată (2004-2016) și a trecut prin PNL, ALDE, PSD și PUSL.

Gratiela Gavrilescu la audierile din parlament Foto: Hotnews

Gratiela Gavrilescu era ministru pentru Relația cu Parlamentul la momentul Ordonanței 13 – care a scos în stradă sute de mii de oameni – și a devenit un personaj principal în dosarul deschis de DNA și închis ulterior, după intervenția Curții Constituționale.

Procurorii au spus că Ministerul pentru Relația cu Parlamentul a dat inițial un aviz de oportunitate cu observații și propuneri, care ar fi dus la amendarea OUG 13 sau la transformarea în proiect de lege. După „discuții tensionate” în sediul guvernului, în noaptea de 31 ianuarie 2017, reprezentanții Ministerului Justiției i-au convins pe cei ai ministerului condus de Gratiela Gavrilescu să-și schimbe avizul.

Ea a mai fost ministru al Mediului de două ori (2014-2015 și 2017-2019).

Daniel Ionașcu

Daniel Ionașcu va candida pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaților.

Avocatul Daniel Ionașcu este președintele Consilului Național al PUSL și o prezență constantă în emisiunile Antena3.

El are un doctorat în teologie și altul în litere. În 2020, era înscris concomitent la alte șase doctorate: drept, științe politice, medicină, jurnalism, filosofie și istorie, dezvăluia Valeriu Nicolae într-un articol semnat în Libertatea.

Din postura de avocat, spunea Valeriu Nicolae, el i-a reprezentat pe Cristian Pomohaci, fostul preot acuzat că ademenea tineri, pe Matteo Politi, italianul care opera cu diplomă falsă, pe Sile Cămătaru sau pe un profesor acuzat că a violat o elevă.

Avocatul Daniel Ionașcu vorbește în timpul lansării cărții lui Dan Voiculescu ”Lupta politică”, 25 noiembrie 2017. Inquam Photos / Octav Ganea

El i-a reprezentant și pe părinții polițistului Bogdan Gigină, care a decedat în timp ce deschidea coloana oficială a vicepremierului Gabriel Oprea. Aceștia l-au acuzat pe avocat că le-a luat banii și că nu s-a mai prezentat în instanță, potrivit Libertatea.

Bogdan Ciucă

Bogdan Ciucă a mai fost deputat între 2004 și 2016, fiind ales din partea PUR și PC, foste formațiuni conduse de Dan Voiculescu. În ultimul mandat de deputat, a fost președinte al Comisiei juridice din Camera Deputaților.

În vârstă de 46 de ani, el va candida în decembrie pe lista PSD pentru Camera Deputaților, în județul Galați.