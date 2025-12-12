Cine sunt judecătorii din prima linie de susținere a șefelor Curții de Apel București

Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a vorbit singură la conferința de presă de joi, chiar dacă a fost încadrată de mai mulți magistrați, a căror opinie a rămas necunoscută, iar ei, neprezentați. Alături au stat doi dintre vicepreședinții instanței – judecătoarele Ionela Tudor și Sabina Adomniței. Tot acolo au fost mai mulți magistrați, care n-au apucat să vorbească. Presa a rugat conducerea CAB să-i prezinte. Jurnaliștii au fost refuzați. Cine sunt magistrații.

HotNews nu comentează parcursul profesional al magistraților CAB, dar pune la dispoziția publicului informații despre o parte dintre aceștia pentru că în justiția din România nu există obiceiul prezentării bilanțurilor profesionale individuale ale magistraților.

Munca lor dificilă este ilustrată și de situația concretă: Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul în apărarea mărturiilor din Recorder, a aflat efectul în societate al cuvintelor ei abia după ce și-a terminat ședința, unde a avut pe rol 11 dosare. Printre dosarele de joi ale Ralucăi Moroșanu: tentative de omor (3), viol, lipsire de libertate și tâlhărie calificată.

În general, în sistemele de drept din democrațiile occidentale cetățenii au acces la „mapele profesionale” ale magistraților. Respectând criterii de siguranță necesare profesiei și de confidențialitate la care are dreptul orice cetățean, „mapa profesională” la un procuror înseamnă cazurile la care a lucrat, cu reușite și eșecuri. La un judecător, ea înseamnă ce dosare a rezolvat.

Conferința de presă – prima din istoria Curții de Apel București – a fost susținută exclusiv de președinta instanței. Întâlnirea a durat în jur de 50 de minute și a fost oprită de către președinta Liana Arsenie. Până atunci, reușiseră să pună întrebări doar 5 din cei aproximativ 25 de jurnaliști prezenți.

În spatele președintei și vicepreședintelor s-au aflat, în picioare, în prima linie, în spatele lor, peste 20 de magistrați. Conducerea instanței le-a cerut tuturor judecătorilor care erau atunci la serviciu să vină la conferința de presă pentru susținere. Ce dosare importante au avut câțiva dintre aceștia:

Andreea Ionescu este judecătoarea care a făcut parte din completul care l-a judecat pe Marian Vanghelie, dar apoi a fost schimbată din complet, „pentru echilibrarea dinamicii muncii” la cealaltă secție penală, așa cum a afirmat președinta Curții de Apel București în conferința de presă.

Andrei Iugan, magistratul surprins cu mâna la gură în timp ce judecătoarea Raluca Moroșanu afirma că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate, a făcut parte din completuri care au pronunțat sentințe în dosare cunoscute.

Iugan a fost în completul care a judecat, în primă instanță, dosarul Colectiv, și a decis condamnarea lui Piedone, care ulterior a fost achitat de instanța supremă. S-a opus anulării condamnării fostului președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Lucian Duță. A decis anularea condamnării de 5 ani de închisoare a fostului viceguvernator al BNR Bogdan Olteanu. Iugan a făcut parte și din completul care a decis restituirea la DIICOT a dosarului în care fraţii Andrew şi Tristan Tate erau judecaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane şi viol.

Cătălina Cruceru este judecătoarea care a făcut parte din completul care, într-o cale extraordinară de atac, a decis anularea condamnării de 4 ani de închisoare a patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, pedeapsă primită în dosarul Poşta Română. Recent, judecătoarea a decis achitări definitive pentru toți inculpații din dosarul RCS-RDS, în care era judecat și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir.

Florina Rizescu este judecătoarea care a decis ridicarea sechestrelor de 90 de milioane de euro în cazul Nordis, sechestre instituite de procuror asupra Hotelului Nordis Mamaia, a sute de apartamente, terenuri, locuri de parcare, asupra conturilor și acțiunilor deținute printre alții de patronii Nordis, Vladimir Ciorbă, Florin Alexandru Poștoacă. Aceasta a făcut parte și din completul care a decis eliminarea probelor DNA din dosarul în care medicul Irinel Popescu a fost acuzat că a încercat să mituiască cu 100.000 de euro procurori, pentru a scăpa de acuzațiile dintr-un alt dosar. Dosarul a stat 22 de luni în camera preliminară.

Virginia Opariuc a făcut parte din completul care în luna august a decis rejudecarea procesului fostului manager al Spitalului Malaxa Florin Secureanu, condamnat în primă instanță la 11 ani de închisoare. Decizia a fost luată după ce dosarul a stat o jumătate de an la Curtea de Apel. În primă instanță, dosarul a fost judecat vreme de 7 ani, iar completul a amânat de 22 ori pronunțarea din decembrie 2023 până în noiembrie 2024.

Delia Alecu, judecătoare transferată în luna august la CAB de la Tribunalul București.

Cosmin Virgil Cornoiu, fost vicepreședinte al Tribunalului Ilfov.

Raluca Cozan, fosta președinta a Secției a VI-a Civilă a Curții de Apel București.

Conferința de presă „extraordinară” organizată după documentarul Recorder, „Justiție capturată”, a început cu o intervenție-șoc a magistratului Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București.

Îmbrăcată în robă, judecătoarea Moroșanu a apărut în fața jurnaliștilor și a afirmat în fața propriilor șefi că mărturiile din documentarul Recorder reprezintă adevărul. Raluca Moroșanu a mai spus că atmosfera din Curtea de Apel este una tensionată, toxică, iar judecătorii sunt terorizați cu acțiuni disciplinare.

Un al moment al conferinței de presă a fost surprins de camerele video. Este momentul în care vicepreședinta Curții de Apel București, Ionela Tudor, îi spune în șoaptă președintei instanței, Liana Arsenie, că este sunată de „Lia”.

„M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, îi spune Ionela Tudor președintei CAB.

Judecătoarea Ionela Tudor revine la pupitru – după aproximativ un minut – lângă președinta Curții de Apel, care îi răspundea jurnalistului HotNews.

În imaginile video se poate auzi că Ionela Tudor îi șoptește președintei Curții de Apel: . „Este exclus ca Predoiu să fi intervenit… Nu a sugerat…”.