Ciolacu acuză că o fermă de troli lucrează pentru campania lui Mircea Geoană / Surse: Serverele sunt într-o clădire rezidențială din București / Reacția lui Predoiu – VIDEO

Premierul Marcel Ciolacu a susținut miercuri că există foarte multe servere pentru ferme de boți într-o clădire din Capitală, care ar lucra pentru campania lui Mircea Geoană. „Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a spus Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost întrebat miercuri, înainte de ședința de Guvern, dacă știa despre prezența în România a lui Tal Hanan, un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, despre care Elena Lasconi acuză că s-ar fi întâlnit recent cu Mircea Geoană.

„Nu. Știam că există într-o clădire foarte multe servere pentru ferme de boți. Nu e toată clădirea, un etaj într-o clădire. Boți și ferme”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD susține că nu are informații clare și instituțiile care organizează alegerile ar trebui să verifice legalitatea acestei situații.

„Eu nu am informații clare, am și eu pe surse. Am auzit că există o fermă de troli și am transmis și eu celor care se ocupă”, a precizat Marcel Ciolacu.

Serverele sunt într-o clădire rezidențială din București, au precizat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu: Nu cunosc subiectul, dar mă voi informa

Întrebat dacă știe despre existența unor ferme de troli în București, ministrul de Interne a cerut media să explice la ce se referă.

Când jurnaliștii i-au spus că este vorba de roboți folosiți să influențeze alegerile electorale pe rețelele de socializare, Predoiu a spus că nu a fost informat și că nu se poate pronunța înainte.



„Vorbiți despre o situație de fapt care nu-mi este lămurită, nu sunt informat asupra ei și nu pot să mă pronunț în principiu aprioric despre o situație de fapt pe care nu o cunosc dacă este legală sau nu. Întâi trebuie să o cunosc”, a declarat Predoiu.

Candidata USR la Președinție, Elena Lasconi, a publicat, marți seara, pe pagina sa de Facebook, informații legate de „șeful diviziei de hackeri” care ar fi manipulat alegerile din 30 de state și cu care s-ar fi întâlnit Mircea Geoană.

Lasconi a anexat postării și fotografii care ar arăta legăturile fostului președinte al PSD cu acesta. În replică, candidatul independent la președinție susține că nu cunoaște respectiva persoană și că șefa USR ar fi căzut victimă unei intoxicări.

Echipa de campanie a lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a acuzat miercuri o campanie agresivă de discreditare și spune că dezvăluirile Elenei Lasconi despre „șeful diviziei de hackeri” cu care s-ar fi întâlnit fostul număr 2 în NATO sunt informații false care i-au fost servite.

„Mircea Geoană este cel mai atacat candidat în această campanie, dar s-a ajuns prea jos. Mircea Geoană este ținta numărul unu a unei campanii agresive de discreditare la care, din păcate, s-a alăturat și o competitoare electorală.



Cetățenii românii văd acum cu ochii lor rezultatele milioanelor de euro aruncate în campanii de defăimare la adresa lui Mircea Geoană, finanțate de partidele politice sau de fugari apropiați de Rusia. Discreditarea singurului candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu face doar jocul lui Marcel Ciolacu și al AUR”, a conchis campania.