Ciprian Ciucu, în linie dreaptă spre preluarea mandatului de primar general. Când va depune jurământul

Ciprian Ciucu asistă la anunțarea rezultatelor exit-poll alături de membri PNL, la sediul partidului din București, 7 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu (PNL), va depune jurământul pentru noua funcție cel mai probabil săptămâna viitoare, a declarat pentru HotNews prefectul Capitalei, Andrei Nistor.

Prefectul Capitalei a explicat că până la momentul depunerii jurământului mai sunt câțiva pași procedurali de urmat.

„A fost validat mandatul de către tribunal, însă mai sunt alți pași până la depunerea jurământului. Probabil săptămâna următoare”, a declarat Andrei Nistor.

După ce va depune jurământul, Ciprian Ciucu își va prelua oficial atribuțiile de primar general. La Sectorul 6 atribuțiile de primar vor fi preluate actualul viceprimar Paul Moldovan.

Ciprian Ciucu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi). El s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).

